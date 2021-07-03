США предоставят Киеву военной помощи на $28 млн больше, чем в прошлом году, - посольство Украины

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект, которым сумма средств, которые должны выделить на реализацию программ Украине в 2022 финансовом году, составляет не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект относительно ассигнований Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год. Общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн. долл, что на 28,5 млн. долл. больше, чем в текущем году", - сообщило посольство Украины в США.

Из указанной сметы $125 млн предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в 2021 году, указано в сообщении.

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Также отмечается, что в одобренном Комитетом законопроекте содержаться положения относительно угрозы окончания строительства "Северного потока-2".

Украинские дипломаты также сообщают, что профильный Подкомитет по вопросам обороны Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект относительно ассигнований Министерства обороны США на 2022 финансовый год.

"Проект закона предусматривает выделение на цели помощи Украине в сфере безопасности $275 млн по программе Пентагона "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности "Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)", - отмечается в сообщении.

Подчеркнуто, что в комитетах Палаты представителей и Сената США продолжается работа над проектом закона о расходах на нужны безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA).

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