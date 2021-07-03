В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ сообщил российским партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию шампанских вин на неизвестный срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 июля сообщает российский РБК, в распоряжении которого есть этот документ.

Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.



Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, который 2 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Поправки разрешают использовать понятие "шампанское" только в отношении российских вин.



"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", – отметили в письме Moet Hennessy.



Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".





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