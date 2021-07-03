В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ
Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ сообщил российским партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию шампанских вин на неизвестный срок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 июля сообщает российский РБК, в распоряжении которого есть этот документ.
Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.
Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, который 2 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки разрешают использовать понятие "шампанское" только в отношении российских вин.
"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", – отметили в письме Moet Hennessy.
Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".
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В Хеннеси давно поняли, что в России народ хорошо разбирается только в водке, и на рынок водки они не лезут. А вот в коньяках, виски, шампанском в России никто не разбирается, поэтому можно продавать подкрашенный польский самогон под видом элитного виски и омерзительный бренди под видом марочного коньяка. Причем, продается это только в Россию, во Франции и Шотландии под той же маркой и в тех же бутылках продаются совсем другие, весьма качественные напитки.
Если не разбираетесь в виски (а кто в России разбирается в вискаре?), то в первую очередь, смотрите на фирму-производителя. Если марка под Хеннеси, а об этом всегда пишут, поставьте бутылку обратно на полку.
Тоже самое рассказывали и за производство советских колбас, шо крысы попадают в мясорубку...
А вот как на плодоовощебазе пьяный рабочий ссал находясь в емкости с квашеной капустой видел лично
Вот почему на Курском вокзале Москвы пирожочники, чебуречники и т.д были единственными кого рекет данью не обкладывал. Во избежании мести.
И батут в Фалькон.
Но если не вдумываться в подноготную, а просто новость прочитать, то ощущение, что в дурдом попал . . . Господи, как хорошо, что 30 лет назад мы свалили из этой клоаки. Даже ценой деградации социально-экономического уровня. Лучше уже с голой задницей, но на свободе, чем в советской тюрьме-психушке.
Ищут повод для блокировки поставок.
Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ Источник: https://censor.net/ru/n3274880
порядка 2% на рынке алкоголя в России.
Леонид Ильич, люди жалуются, что на водочных бутылках нет язычка на пробке. Ильич откручивает пробку с бутылки водки и говорит.- Ну нахрена тут язычек.
Шиза крепка и бочки наши чисты..
И винзаводы мужества полны..
В строю стоят советские шамписты
Своей великой Родины сыны...
И ты Шампань
Не лезь со своей мутью
Что ты бодяжишь как и оливье
Когда нас в бой ведёт товарищ Путин
И Кужугетыч главный сомелье!
А оця фігня розрахована на те щоби відновити бренд "Советскоє шампанськоє". Макрон своя людина він протисне, а не то "бояришником" у РФії будуть називати "Бородо"
В Кунгурі я побачив дерев'яні тротуари, а на проїжжій частині там, де не було ям, лежала кам'яна бруківка мабуть з часів царизму.
На производителя, его продукцию, его бутылку и этикетку это никак не влияет.
А как там в чеке и в налоговых отчётах будет по-русски писаться это вопрос вообще десятый, и европейским законодательством никак не регулируемый.
Это так новость - поржать. "По95кварталить"
Россия принимает закон о бухле, воруя торговые марки.
У меня всё.
- ДЖИПАМИ называть все внедорожники только местного производства;
- КСЕРОКСАМИ называть все копировальные аппараты только местного производства;
- АСПИРИНОМ называть все таблетки только местного производства;
- ПАМПЕРСАМИ называть все детские трусы только местного производства;
- ФОТОШОПОМ называть все графические редакторы только местного производства;
- БОРЩОМ называть все первые блюда только местного производства...
Да, список того, что московиты уже сп#$@#ли или сделают это в будущем, можно продолжать бесконечно.
Эта страна вообще не может сделать что-то своё - всё ворованное, от истории до названий.
Фиат теперь сможет продавать свои авто в Раше только под маркой "жЫгули"!
И СухойГовноджет тепрь Боинг!
А так да: хотят чтобы меньше валюты вывозилось из нищающей Рашки. Поэтому и Турцию с Египтом прикрыли-туда лаптеногие в год вывозиди больше 20 млрд долларов
Главное - чтобы исходный порошок был качественный - чилийский!
мадам Клико упала в обморок в могиле !
открытию откроютЪ - правильное произношение и прочтение Чампань а не какое ни шампань
...........таки дела малята
И пАбеда у них в кармане.
Кто там по-ближе к дурдому - подкиньте сумасшедшим идейку.
Французские солдаты в 1812 году похитили в Москве рецепт настоящего Французсского Шампанского..
Кацапи ви що зобов яжіть Mersedes мати назву Москвіч