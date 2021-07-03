РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7783 посетителя онлайн
Новости
66 942 192

В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ сообщил российским партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию шампанских вин на неизвестный срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 июля сообщает российский РБК, в распоряжении которого есть этот документ.

Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.

Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, который 2 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки разрешают использовать понятие "шампанское" только в отношении российских вин.

"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", – отметили в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина прекратила экспортировать"коньяк" и "шампанское" - теперь это будет бренди и вино игристое

Автор: 

алкоголь (1666) бренд (43) россия (95585) шампанское (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+88
Палата #6
показать весь комментарий
03.07.2021 01:22
+63
Всё крадут, твари. Даже наименования продукции.
Как не назови ваше пойло, всё равно оно останется пойлом.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:27
+60
А «бояришнік» називати «Hennessy» - паРаша своїх алкашів не кидає ))
показать весь комментарий
03.07.2021 03:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И это заменить им будет нечем. Французы знают, что российские багатеи и так будут доставать их шампанское, бо российское пить невозможно. Но ****, наглость то какая.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:24 Ответить
разница во вкусе существенно заметна лишь в диапазоне до 100 долларов за бутылку.Это касается и тихих вин.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:29 Ответить
Все, что завозит Хеннеси в Россию, надо сразу выливать в унитаз. Хеннеси это международная корпорация, когда-то умевшая хорошо делать коньяк, а сейчас демонстрирует виртуозное искусство продаванства.
В Хеннеси давно поняли, что в России народ хорошо разбирается только в водке, и на рынок водки они не лезут. А вот в коньяках, виски, шампанском в России никто не разбирается, поэтому можно продавать подкрашенный польский самогон под видом элитного виски и омерзительный бренди под видом марочного коньяка. Причем, продается это только в Россию, во Франции и Шотландии под той же маркой и в тех же бутылках продаются совсем другие, весьма качественные напитки.
Если не разбираетесь в виски (а кто в России разбирается в вискаре?), то в первую очередь, смотрите на фирму-производителя. Если марка под Хеннеси, а об этом всегда пишут, поставьте бутылку обратно на полку.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:39 Ответить
В цій новині прекрасно все! І рівень маразму в який впадає Рашка, і те що "МОЕТ" не "прогнулись" під шовінистичні вимоги рашки!!
показать весь комментарий
03.07.2021 08:19 Ответить
Це "благодарочка" від ***** місье Макрону.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:21 Ответить
Шампанское России...из лучших виноградов средней полосы
В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ - Цензор.НЕТ 8302
показать весь комментарий
03.07.2021 08:22 Ответить
Пив напередодні грушеве, але власного виробництва, солодке і смачне, як лікер.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:23 Ответить
При совке кто-то рассказывал, что видел, как на производстве яблочное вино делают. Подъезжает самосвал с яблоками вперемешку с гнилыми, вываливает под пресс, туда же прыгают крысы, потом хлоп прессом и шмурдяк дальше на брожение.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:32 Ответить
А крысам то зачем в пресс с яблоками прыгать?
показать весь комментарий
03.07.2021 09:41 Ответить
Вообще это твари умные...хер они под пресс прыгнут...
Тоже самое рассказывали и за производство советских колбас, шо крысы попадают в мясорубку...
А вот как на плодоовощебазе пьяный рабочий ссал находясь в емкости с квашеной капустой видел лично
показать весь комментарий
03.07.2021 09:45 Ответить
Не только на капусту, мне рассказывали, что сцали и в кучу сахара на сахзаводе, потом экскурсии когда приходили на завод, некоторые доставали застывшие сосульки из кучи сахара и ласовали, не зная, как она образовалась.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:52 Ответить
А вот как на плодоовощебазе пьяный рабочий ссал находясь в емкости с квашеной капустой видел лично
Вот почему на Курском вокзале Москвы пирожочники, чебуречники и т.д были единственными кого рекет данью не обкладывал. Во избежании мести.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:37 Ответить
Мож голодные, яблоками поживиться, что им траву жрать или того более, они же на винзаводе, зависимы значит уже, бражку любят)
показать весь комментарий
03.07.2021 09:47 Ответить
Я таке сам бачив! Наймалися на літо "батрачить" у колгоспі Збирали у відра "падалицю" яблук зсипали в кузов автомобіля На заводі робили те що ти описав (добре якщо на заводі був під"йомник - на нього заганяли автомобіль піднімали передок і так промивали яблука - з брандспойта!) Було і по-іншому - яблука на "вилежку" сипали у щось подібне до похилих силосних ям - вони там заброджували кілька днів (Це робилося частіше всього з сортом "Тірольські" - вони були схильні до натурального бродіння З них робили "Шипучку" - український "сидр") Потім мили брандспойтом і тракторним погружчиком вантажили у ємність пресу
показать весь комментарий
03.07.2021 19:02 Ответить
Скоро жигуль в Теслу переименуют законодательно.
И батут в Фалькон.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:24 Ответить
Жигуль изначально итальянская разработка и точка ,если что, то про москвич-космич и волгу
показать весь комментарий
03.07.2021 17:00 Ответить
Это всё фигня.. предлагаю А. Кабаеву переименовать на Женевьева Ротшильд..
показать весь комментарий
03.07.2021 08:32 Ответить
Дон Перегнон 2 бутилочки пажалуйста
показать весь комментарий
03.07.2021 08:47 Ответить
Опильйон табуретьйон
показать весь комментарий
03.07.2021 11:20 Ответить
Ищут повод для блокировки поставок. Видать валюты много за границу уходит, но просто запретить - решение непопулярное, потому что алкоголь в россии - это святое. А так "они сами прекратили поставки на наш рынок, не хотят законодательство выполнять".

Но если не вдумываться в подноготную, а просто новость прочитать, то ощущение, что в дурдом попал . . . Господи, как хорошо, что 30 лет назад мы свалили из этой клоаки. Даже ценой деградации социально-экономического уровня. Лучше уже с голой задницей, но на свободе, чем в советской тюрьме-психушке.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/191188

Ищут повод для блокировки поставок.
Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ Источник: https://censor.net/ru/n3274880
порядка 2% на рынке алкоголя в России.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:44 Ответить
"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", Источник: https://censor.net/ru/n3274880 *** запретить продавать,назвать свой "боярышник" 🍾 шампанским то Усё Фигня.Главное в этом,что оно хочет Обязать Французов Переименовать свои вина! Дааа,старий російський пердунець зовсім з глузду з'їхав.🥴
показать весь комментарий
03.07.2021 08:53 Ответить
как это по-русски! забрать чужое и назвать это своим!
показать весь комментарий
03.07.2021 17:25 Ответить
маразм крепчал....
показать весь комментарий
03.07.2021 08:56 Ответить
Після цього продаж боярки збільшиться в рази - кацапи будуть підтримувати вітчизняного виробника!)
показать весь комментарий
03.07.2021 08:58 Ответить
Новый виток импортозамещения!
показать весь комментарий
03.07.2021 09:02 Ответить
Конкурентов прибрали.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:18 Ответить
Прийдеться з Білорусі контрабасом возити🤔
показать весь комментарий
03.07.2021 09:33 Ответить
А уже всё! Раньше надо было... "Белорусские креветки" теперь в прошлом.
показать весь комментарий
03.07.2021 11:03 Ответить
ШампаньНаш!
показать весь комментарий
03.07.2021 09:35 Ответить
Этот *************** скоро опять страну в тотальный дефицит вобьет...
Леонид Ильич, люди жалуются, что на водочных бутылках нет язычка на пробке. Ильич откручивает пробку с бутылки водки и говорит.- Ну нахрена тут язычек.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:37 Ответить
язычок
показать весь комментарий
03.07.2021 11:07 Ответить
Чем же теперь вротенберхи шлюх на яхтах поить будут, непорядок ! Мстя ************* карлика западу страшна,это он еще не знает, что его зовут ******...
показать весь комментарий
03.07.2021 09:38 Ответить
Песня российских виноделов. Слова народные.

Шиза крепка и бочки наши чисты..

И винзаводы мужества полны..
В строю стоят советские шамписты
Своей великой Родины сыны...
И ты Шампань
Не лезь со своей мутью
Что ты бодяжишь как и оливье
Когда нас в бой ведёт товарищ Путин
И Кужугетыч главный сомелье!
показать весь комментарий
03.07.2021 10:01 Ответить
вы забыли, что у ***** полисадничек и заводик в геленжике.чему удивляется?
показать весь комментарий
03.07.2021 10:19 Ответить
В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ - Цензор.НЕТ 7371
показать весь комментарий
03.07.2021 10:41 Ответить
газированная бояра теперь на Московии шампанским зовется
показать весь комментарий
03.07.2021 10:41 Ответить
У них эта хрень шампанским зовется.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:49 Ответить
Це рішення закономірне, міжнародне право на території РФ не діє. Тому можна очікувати, яких завгодно абсурдних рішень. Нема іншого виходу, як повна міжнародна ізоляція РФ та виключення з тих міжнародних організацій, статути яких вона порушила. Якщо так не зробити, то це спровокує хаос в міжнародних відносинах. Не можна годувати людожера, і сподіватися, що він з'їсть тебе останнім.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:42 Ответить
пересічний татарин у РФії не вживає французських вин - він вживає бояришник або брагу.
А оця фігня розрахована на те щоби відновити бренд "Советскоє шампанськоє". Макрон своя людина він протисне, а не то "бояришником" у РФії будуть називати "Бородо"
показать весь комментарий
03.07.2021 10:58 Ответить
З Вашого дозволу доповню конкретними прикладами. В 1987 році армійська доля закинула в такий собі Кунгур що в 80 км від Пермі. Так там тоді бражка з томатної пасти була за щастя для багатьох місцевих. Для мене це було дико. На зборах запасників знайшов в кунзі і вилив дві 20літрові каністри з цим кацапським шедевром. Казали що: "Етот капитан хохол садіст".
показать весь комментарий
03.07.2021 13:00 Ответить
Нє, ну ти садюга.
показать весь комментарий
03.07.2021 14:46 Ответить
А я в Кунгурі пів року строкової служби провів з травня по грудень 1986-го. Дешевий одеколон "Гвоздика" чи "Русский лес" можна було купити лише в магазині на території військової частини. Коли завозили в місцеву галантерею "Тройной одеколон", його продавали з 14:00, як алкогольні напої і він вважався в місцевих шиком, бо "кроме всего, он полезен для почек". Звичайно, ніхто з них не застосовував його за призначенням - виключно як "напій". Алкогольних напоїв в продажу не було зовсім, хоча після полудня половина чоловічого населення вже валалась п'яною попід парканами, а за каністру спирту можна було купити весь Кунгур.
В Кунгурі я побачив дерев'яні тротуари, а на проїжжій частині там, де не було ям, лежала кам'яна бруківка мабуть з часів царизму.
показать весь комментарий
03.07.2021 17:21 Ответить
Вітаю колегу по нещастю.Я туди в Кунгур попав в 120 мобгрупу зв"язку після п"яти років в Північній групі військ в Польщі.Контраст був-- мама не горюй. В 1990 році звільнився зі служби по горбачовському скороченню. До речі, тоді ж молодший офіцеський склад родом з України звільнявся десятками. А ви в якій часині служили? Чи не в учбовому центрі ЗРВ СВ? Ну а сам Кунгур в 87-90рр це окрема тема для спогадів.
показать весь комментарий
03.07.2021 20:19 Ответить
Этот демарш французов - ровно на недельку-другую.
На производителя, его продукцию, его бутылку и этикетку это никак не влияет.
А как там в чеке и в налоговых отчётах будет по-русски писаться это вопрос вообще десятый, и европейским законодательством никак не регулируемый.
Это так новость - поржать. "По95кварталить"
показать весь комментарий
03.07.2021 11:01 Ответить
маразм міцнішає, зовсім дах поїхав! країна злодіїв!
показать весь комментарий
03.07.2021 11:04 Ответить
Украина принимает закон о коренных народах, защищая права наций.
Россия принимает закон о бухле, воруя торговые марки.
У меня всё.
показать весь комментарий
03.07.2021 11:05 Ответить
Ага, ждём новых шизо-указов:
- ДЖИПАМИ называть все внедорожники только местного производства;
- КСЕРОКСАМИ называть все копировальные аппараты только местного производства;

- АСПИРИНОМ называть все таблетки только местного производства;

- ПАМПЕРСАМИ называть все детские трусы только местного производства;

- ФОТОШОПОМ называть все графические редакторы только местного производства;

- БОРЩОМ называть все первые блюда только местного производства...

Да, список того, что московиты уже сп#$@#ли или сделают это в будущем, можно продолжать бесконечно.

Эта страна вообще не может сделать что-то своё - всё ворованное, от истории до названий.
показать весь комментарий
03.07.2021 11:08 Ответить
Так УАЗик и есть джип. Буханка - пиратская копия JEEP FC.
показать весь комментарий
03.07.2021 11:18 Ответить
Просто РФ-ія своє пійло під брендом "Шампанське" за кордоном продавати не може, от і придумали "помсту". Це із розділу "Політичний анекдот".
показать весь комментарий
03.07.2021 11:17 Ответить
Кацапы, не останавливайтесь!
Фиат теперь сможет продавать свои авто в Раше только под маркой "жЫгули"!
И СухойГовноджет тепрь Боинг!
показать весь комментарий
03.07.2021 11:26 Ответить
Рашка как обычно *********. Впрочем это нормальное для нее состояние.
А так да: хотят чтобы меньше валюты вывозилось из нищающей Рашки. Поэтому и Турцию с Египтом прикрыли-туда лаптеногие в год вывозиди больше 20 млрд долларов
показать весь комментарий
03.07.2021 11:59 Ответить
Французское, расийское - какая разница?
Главное - чтобы исходный порошок был качественный - чилийский!
показать весь комментарий
03.07.2021 12:24 Ответить
Нє, краще колумбійський порошок. )))

У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ - Цензор.НЕТ 9655
показать весь комментарий
03.07.2021 13:48 Ответить
Нема в світі особи більш ї###нутої,ніж кацап...
показать весь комментарий
03.07.2021 12:30 Ответить
Опа скоро мацкальска лада буде мерсидесом, а німцям під цією маркою продавати мвшини заборонять.
показать весь комментарий
03.07.2021 12:31 Ответить
Видно Московський улус планує мімікрувати під європейську державу,знов змінити свою назву,цього разу на Шампань,бо примазатись до Русі не вийшло.😂😂😂
показать весь комментарий
03.07.2021 12:36 Ответить
срочно! запретить называть футболом, игры в футбол в которых не участвует сборная моншандии. запретить завывать джинсами джинсы пошитые не на территории московии. запретить называть компьютерами компьютеры произведенные не на территории козломордора. и т.д.
показать весь комментарий
03.07.2021 12:40 Ответить
Пиратствование - это фактор выживания кацапа. "Мы не сеем и не жнем." Это их девиз.
показать весь комментарий
03.07.2021 12:41 Ответить
во дают !



мадам Клико упала в обморок в могиле !
показать весь комментарий
03.07.2021 12:56 Ответить
ой шоб она нам была здорова
показать весь комментарий
03.07.2021 13:07 Ответить
о! абидились храцузики.... надолго ли.... но думаю лингвисты ихние поднапрягутся и научную
открытию откроютЪ - правильное произношение и прочтение Чампань а не какое ни шампань
...........таки дела малята
показать весь комментарий
03.07.2021 13:06 Ответить
Справі такі, що влада Ротенбергії буде пити французське, а бидло глод і надалі, так що нічого не зміниться.
показать весь комментарий
03.07.2021 13:17 Ответить
но... на очереди шевролеТЪ пэжоТЪ ситроенЪ и прочие ауди с мерседессами....
показать весь комментарий
03.07.2021 13:24 Ответить
Невелика біда, ну приіде коханка Мілера в салон на москвичі, а звідти виїжджає Матвієнко на жигулях, реально чи фантастика?
показать весь комментарий
03.07.2021 13:29 Ответить
нэ... нэбіда.... біда якщо грошики повідбирають
показать весь комментарий
03.07.2021 13:35 Ответить
Грошики за кордоном...
показать весь комментарий
03.07.2021 13:37 Ответить
не вопрос.... вот этот самый закордон их и заберёт...
показать весь комментарий
03.07.2021 17:23 Ответить
Якутію перейменувати в Шампань і вуаля.
показать весь комментарий
03.07.2021 13:15 Ответить
Ну и шо, много народу повесилось?
показать весь комментарий
03.07.2021 13:33 Ответить
а місцеві фекалії перейменують у NUTELLA
показать весь комментарий
03.07.2021 13:49 Ответить
какое шампанское? у кацапов любимый напиток настояка боярышника
показать весь комментарий
03.07.2021 14:20 Ответить
У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ - Цензор.НЕТ 6878
показать весь комментарий
03.07.2021 14:49 Ответить
Можно только удивляться с какой скоростью карлик деградирует. Это наверно единственное их достижение. Не хотят пить настоящее шампанское пусть пьют боярышник с газом.
показать весь комментарий
03.07.2021 14:53 Ответить
ДБЛ БЛД
показать весь комментарий
03.07.2021 15:06 Ответить
Та ви що? Ніколи такого не було!)) Вони ж все привласнюють,навіть назву своєї країни, і далі: лампочка Ілліча, "первопечатник Фёдоров", "первый паровоз Черепанова"
показать весь комментарий
03.07.2021 15:06 Ответить
Осталось Мурманскую область переименовать в Шампань.
И пАбеда у них в кармане.
Кто там по-ближе к дурдому - подкиньте сумасшедшим идейку.
показать весь комментарий
03.07.2021 15:58 Ответить
Нам нужно это фиксировать и использовать в отстаивании нашего борща.
показать весь комментарий
03.07.2021 16:14 Ответить
Единым мокшанским шампанским вином является бормотуха а кацапским потому что только у них от этого пойла нету поноса.
показать весь комментарий
03.07.2021 16:49 Ответить
Шампанское))))Может вам ещё и пальмовое масло не нравится?)
показать весь комментарий
03.07.2021 17:30 Ответить
Провинция Шампань нагло претендует на достояние провинции СамПьянь.
показать весь комментарий
03.07.2021 18:42 Ответить
це навіть не анекдот, це психіатрія. кацапи не люди, це якийсь поворот еволюції не туди, на стадії австралопітеків
показать весь комментарий
03.07.2021 19:32 Ответить
А ещё, можно кабачковую икру, на законодательном уровне, в черную переименовать. Или, следующим актом, заставить осетровых на нересте, баклажаны метать...
показать весь комментарий
03.07.2021 21:16 Ответить
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Французские солдаты в 1812 году похитили в Москве рецепт настоящего Французсского Шампанского..
показать весь комментарий
03.07.2021 22:05 Ответить
Ещё запатентовывать настойку боярышника осталось и стекломой, не дать кованому США разрушить основу лечения ранимой всрусской души!)
показать весь комментарий
03.07.2021 22:14 Ответить
У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ - Цензор.НЕТ 7274
показать весь комментарий
03.07.2021 22:54 Ответить
война это мир свобода это рабство незнание сила
показать весь комментарий
03.07.2021 23:55 Ответить
Чи є більш пре**здяна країна у світі ніж Кремляндія ? Питання риторичне.
Кацапи ви що зобов яжіть Mersedes мати назву Москвіч
показать весь комментарий
04.07.2021 00:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 