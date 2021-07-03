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обстрел (25728) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС

С начала субботы, 3 июля, российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Объединенных сил в Фейсбуке.

"Возле населенного пункта Невельское (Донецкая область) вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции с минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы, отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 июля, на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочные ранения на Донбассе, состояние бойца - средней тяжести. За сутки - 26 нарушений "тишины", с полуночи - уже 6

Противник обстреливал украинские позиции в районе Золотого-4, Авдеевки, населенного пункта Пески, возле Старогнатовки, в районе Светлодарска, вблизи Красногоровки и Каменки.

"Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

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Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5338Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1888Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1888
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03.07.2021 08:12 Ответить
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http://uploads.disquscdn.com/images/30dc60ee3d7455e6caa8697de49ecd3b1d63642b3fbc5b94524daee13a241735.jpg
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03.07.2021 08:13 Ответить
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції Зеленського у квітні 14-го року в Донецьку.
Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на Жигулях український танк під Донецьком - "Красавцы!
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1410982518304739329
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03.07.2021 08:26 Ответить
Зеля маладой риганал.
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03.07.2021 08:34 Ответить
І що? В електорату Зеленського це тільки додость йому популярності.
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03.07.2021 08:48 Ответить
Епоха ломехуз в українській політиці.

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7s1obURxs&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
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03.07.2021 09:59 Ответить
‎02.‎07.‎2021

Рабочая группа возглавляемая Кириллом Дмитриевым, в рамках подготовки возможных прямых контактов Владимира Путина и Владимира Зеленского, начала сбор материалов и результатов социологических исследований социально-политической ситуации в Украине. Подробности выясняются
А тут земрази ищут мира в очке ***** . Дайте им ещё х дней ...🙄🙄🙄
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03.07.2021 09:03 Ответить
Вони обстріляли - напевно так як москалі крейсер............так щоби не попасти.
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03.07.2021 11:55 Ответить
 
 