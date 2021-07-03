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США о решении Лукашенко закрыть границу с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

США о решении Лукашенко закрыть границу с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

Правительство Соединенных Штатов Америки отреагировало на сообщение захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о "полном закрытии" границы с Украиной. США при этом пообещали продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за незаконные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", — сказал высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит "стоять на стороне белорусского народа".

2 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не получала от белорусской стороны никаких сообщений об изменениях в режиме работы

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Топ комментарии
+8
Просто у картофельного фюрера продолжает ехать крыша ))))
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03.07.2021 09:00
+8
Та закрывай уже, нахєр ти нам всрався😠
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03.07.2021 10:02
+6
Гори креветок?
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03.07.2021 08:36
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Зате склади продукції бсср знову буде видно з космосу)))
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03.07.2021 08:31 Ответить
Гори креветок?
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03.07.2021 08:36 Ответить
Пусть французам жаб разводит.
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03.07.2021 08:57 Ответить
Пусть и путлер закроет !
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03.07.2021 10:13 Ответить
На хлеб и воду, причем хлеб из бульбы.
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03.07.2021 08:55 Ответить
Просто у картофельного фюрера продолжает ехать крыша ))))
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03.07.2021 09:00 Ответить
Крыша у него изначально протекала ! А ***** , как сказал Немцов , совсем **… !
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03.07.2021 10:15 Ответить
Так и этот также совсем **...! Уже сильнейшее обострение.
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03.07.2021 11:10 Ответить
главное чтоб закрыл!
может хоть с того краю русовоенщина в лесах затеряется, в болотах утонет, комарам на радость...тем более судя по всему спайка бело-русов и эрзац-русов состоялась...осталось как-то документально подтвердить этот однополый брак.. )))
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03.07.2021 09:15 Ответить
комментарий
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03.07.2021 09:20 Ответить
Кая досада Бубочка со своим 95 аналом в Беларуси на пианино писюном не сыграет! Или он через Лаптестан поедет?
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03.07.2021 09:25 Ответить
Ото "колбасит" тараканюгу! Не знает куда уже и дется. То к пуйлу с криком:- Ратуй!,то от пуйла с криком:-Ратуйте! То к своим ментовским церберам:-Усех оппозиционных "крыкунов"-на цугундер! То:-Усех политических-с цгундера! Но,как не странно,во всем этом "водовороте" виновата Украина,со своими "Майданами"!
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03.07.2021 09:47 Ответить
Ипанутый, сэр!
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03.07.2021 11:11 Ответить
Та закрывай уже, нахєр ти нам всрався😠
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03.07.2021 10:02 Ответить
 
 