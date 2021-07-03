США о решении Лукашенко закрыть границу с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
Правительство Соединенных Штатов Америки отреагировало на сообщение захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о "полном закрытии" границы с Украиной. США при этом пообещали продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за незаконные действия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", — сказал высокопоставленный чиновник.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит "стоять на стороне белорусского народа".
2 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
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может хоть с того краю русовоенщина в лесах затеряется, в болотах утонет, комарам на радость...тем более судя по всему спайка бело-русов и эрзац-русов состоялась...осталось как-то документально подтвердить этот однополый брак.. )))