В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1072 человек выздоровели, - Минздрав
В Украине по состоянию на утро субботы, 3 июля, зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 072 человека, умерло 36 заболевших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 27, медработников - 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы 420 человек; летальных случаев - 36; выздоровели – 1 072 человека", - сообщил Минздрав.
Днем ранее, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 202 человек, выздоровели 2 170 656 человек, летальных случаев - 52 460.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
Пожалуйста, подождите...
показові Британія та Ізраїль...
Некоторое снижение можно скорее обьяснить тем что улучшилась методика лечения...стали применять более эффнктивные препараты...но ни как не тем что появилась вакцинация..
и не стоит лукавить - две дозы получили 33,5% португальцев... А заболеваемость стала расти недавно - скорей всего завезли штамм дельта
Из этих ваших слов выходит что не сильно то и действует..
А учитавыя ваге заявление...и заявлегия других поививочников что все впкцины эффективны и против лельты...то пообоем ни каких быть не должно..
А если они есть...то значит вакцины не столь эффективны..
Берем штамм Альфа (базовое число репродукции 2,9) и двойную дозу Пфайзер (эффективность против заражения 90%).
Итого для борьбы с штаммом Альфа процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/2,9)/0,9*100=73%
Для для борьбы с штаммом Дельта (базовое число репродукции 4.3) процент вакцинированных должен быть выше чем
(1-1/4,3)/0,9*100=85%
При проценте вакцинированных около 85% число заболевших штаммом Дельта будет практически стабильным.
А к следущим штаммам вакцины будут еще менее эффективны...
Пы.Сы. Есть сведения, что эффективность Пфайзера против дельты выше 90%
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3270005-vakcina-pfizer-effektivna-protiv-stamma-delta-na-90-zaavlenie-kompanii.html Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом «Дельта».
И что делать с теми у кого после впкцинации прошло более 180 дней??
100 процентов...90...80 и даже половину всего населения Земли..одномоментно не вакцинировать..
Чем больше зоопарк вакцин...тем сильнее будет мутировать вирус...бег по кругу гарантирован..
А чем крупнее их зоопарк...тем больше будет мутаций..
Вон вчера идоиты обьявили о смешиыании вакцин..одна доза одной..другая другой....ждите новых штаммов..
Эффективность смешивания доз вакцин исследовалась на группах добровольцев. И рекомендации даны на основе их результатов.
(
https://4studio.com.ua/novyny/**********-pomer-cherez-4-godyny-pislya-shheplennya-vaktsynoyu-pfizer/
буду слідкувати за наступною інфою.
щодо причини.
скоро мені запланована вакцинація саме цьою вакциною.
а вакцинація-необхідність.
статистика каже,що зменшує летальність на порядок,якщо не на два..
А если умер без вакцинации...то как доказать что он не умер бы с вакцинацией??
Статистика это такая вещь...что можно все что угодно подвести под нужный результат..
В той группе что не вакцинированна человек мог умереть и будучи вакцинированным...такой у него организм..
А тот кто умер имея вакцинацию...ну тому просто было без вариантов..
просто є факт,який очікує подальшого роз"яснення.