"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов

При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы возникает большой перекос баланса в сторону государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет экс-генеральный директор телекоммуникационной компании "Киевстар" Петр Чернышов, комментируя недавно принятый ВР закон.

Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

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Вот что по этому поводу написал Чернышов (далее приводим его текст полностью):

"Поскольку в последние дни появилось много экспертов по налогам в Украине - решил и свои "5 копеек" вставить

Речь идет конечно о Законе 5600 - и том апокалипсисе, который предсказывают от него.

Я не буду комментировать детали закона и его последствия для прибыли компаний - тут я бы подождал реального эксперта типа Svitlana Musienko - которой я верю.

Хотя кое-что скажу о нем.

Что очень плохо в этом законе - он предусматривает сильное давление на плательщиков, которого себе не позволял даже знаменитый Азаров. Речь о налоговом залоге, бесспорном списании долга, запрете на выезд руководителей предприятий с налоговым долгом зарубеж. При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы это больше, чем перекос баланса в сторону государства. Это дубина против всех налогоплательщиков - и бизнеса, и граждан. Юристы говорят, что это очень опасно. А плательщиков обижать нельзя! Это, как говорят в народе, плохая примета - "Денег не будет!"

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Я хочу сказать о том, как бы я подошел к повышению сбора налогов.

В любом налоге есть два параметра: справедливость и простота администрирования. И между ними надо найти баланс с учетом специфики каждой страны. Вот есть Украина - где государство считает, что бизнесы создают, чтобы платить налоги. А люди и владельцы бизнесов считают, что если можно "откосить" от налога - то это прекрасно! Если поймают - то в крайнем случае откупимся взяткой. Ведь несмотря на то, что бухгалтера набивают себе цену "если я ошибусь то меня посадят" - я не помню чтобы кого-то за "налоги" садили! Ну разве что мучают тупыми допросами (сам был на таких не раз), отвлекают от работы и вообще вгоняют в стресс.

Поэтому, налоги типа "на прибыль", НДС, "личный подоходный" - превращаются очень часто в схемы. Там есть "прокладки", ФОПы, "скрутки" и многие другие звери украинского налогового зоопарка.

В ответ на это держава вводит все больше проверяющих органов - которые часто готовы коррумпироваться и тогда, чтобы уже следить за ними - надо новый орган.

Все это убивает справедливость и также простоту.

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Также, надо понимать что любой налог, который взяли с бизнеса - он попытается переложить на потребителя. (Люди которые злорадно потирают руки "Вот сейчас прижмут этих барыг и миллионеров!" - не понимают, что прижмут их самих. Если наконец закрыть дыры на таможне например - то вырастут цены на товары в стране - причем включая и локально произведенные - они же тоже ориентируются на цену импорта - и также упадет разнообразие предложения. Пострадают покупатели).

Поэтому в более развитых странах больше налогов собирают с потребителей и инвесторов (таких зверей у нас совсем пока мало - о них говорить не будем. Сначала надо их развести - а потом уже стричь!).

Я считаю, что надо резко увеличить косвенные налоги - акцизы в основном.

Да - ФОПы и те люди которые вообще получают зарплату в конвертах платят очень малый налог на прибыль - и чтобы заставить их платить больше, есть два пути. Или они моментально изменятся и превратятся в законопослушных немцев, или надо над ними поставить армию контролеров (это может стоить дороже, чем их налоги!)

Или есть третий путь - обложить акцизами, то что они (или хотя бы многие из них!) потребляют.

Алкоголь, сигареты, бензин, мобильная связь, интернет - все пойдет!

Вот например мобильная связь: в стране 52 миллиона клиентов, каждый из которых платит 71 гривню в месяц. Примите закон что, за каждую сим-карту надо платить еще 10 гривен в месяц акциза - не выглядит страшно! Но, конечно, разрешите операторам поднять цены! Они не дураки - бедным клиентам поднимут мало, а богатым - много. Они очень хотят поднимать цены - но боятся, что конкурент не поднимет - а еще, что клиенты их за новые цены разлюбят и сбегут к конкуренту. А если это налог - всем придется поднять, да и клиенты поймут, что это не жадный оператор - а "любимая" держава! И получится примерно 500 млн гривен в месяц дополнительных сборов - или 6 миллиардов в год. И цена за связь все равно будет самой низкой в Европе. А можно и по 20 гривень в месяц...

Или пиво - продажи в год 1.6 миллиардов литров. По цене от производителя примерно 12 гривен за литр. Можно ли добавить еще акциз 1-2-3 гривни на литр? Это от 2 до 5 миллиардов в год. Да - но при одном условии - если аналогично (в соответствии с градусами на литр) поднять акциз на водку. И сделать акциз на вино не "почти нулевым" как сейчас (преклоняюсь перед талантами винных лоббистов!!!), а соответствующим пивному. И главное сделать так, чтобы все водочники и винники реально бы платили свой акциз государству - а не треть акциза - но в карманы чиновников.

И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!

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То же с сигаретами - если на них сильно поднять акциз, но "закрывать глаза" на две (или уже больше?) "подпольных" фабрики - то это несправедливо. А можно еще поднять - все равно сигареты будут самыми дешевыми в Европе - но кто-то бросит курить и сэкономим на медицине!

С бензином конечно надо быть осторожным - может пойти по цепочке и дойти до цены экспортных товаров. Так что повышать без фанатизма на бензин!

И те кто ФОПы, и те кто с "конвертами" - всем придется доплачивать налоги в потреблении!

Если хотите - можно ввести и акциз на сахар и продукты его содержащие (Кока Кола и Рошен - приготовиться!) Ведь сахар - вреден!

PS: Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, граждане платят налоги 5% - нельзя. А "ловить" схемщиков и бегать за всеми ФОПами и фермерами - только укреплять коррупцию. Даешь налоги на потребление!"

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