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бизнес (1586) ВР (27371) налоги (3204) Чернышов Петр (4)

"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов

При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы возникает большой перекос баланса в сторону государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет экс-генеральный директор телекоммуникационной компании "Киевстар" Петр Чернышов, комментируя недавно принятый ВР закон.

Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о законопроекте по повышению налогов: Давайте не создавать налоговое государство

Вот что по этому поводу написал Чернышов (далее приводим его текст полностью):

"Поскольку в последние дни появилось много экспертов по налогам в Украине - решил и свои "5 копеек" вставить

Речь идет конечно о Законе 5600 - и том апокалипсисе, который предсказывают от него.

Я не буду комментировать детали закона и его последствия для прибыли компаний - тут я бы подождал реального эксперта типа Svitlana Musienko - которой я верю.

Хотя кое-что скажу о нем.

Что очень плохо в этом законе - он предусматривает сильное давление на плательщиков, которого себе не позволял даже знаменитый Азаров. Речь о налоговом залоге, бесспорном списании долга, запрете на выезд руководителей предприятий с налоговым долгом зарубеж. При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы это больше, чем перекос баланса в сторону государства. Это дубина против всех налогоплательщиков - и бизнеса, и граждан. Юристы говорят, что это очень опасно. А плательщиков обижать нельзя! Это, как говорят в народе, плохая примета - "Денег не будет!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зе-команда" восстанавливает технологии режима Януковича-Азарова: пытается фискально-силовой дубиной укрепить и защитить свою власть, - Турчинов

Я хочу сказать о том, как бы я подошел к повышению сбора налогов.

В любом налоге есть два параметра: справедливость и простота администрирования. И между ними надо найти баланс с учетом специфики каждой страны. Вот есть Украина - где государство считает, что бизнесы создают, чтобы платить налоги. А люди и владельцы бизнесов считают, что если можно "откосить" от налога - то это прекрасно! Если поймают - то в крайнем случае откупимся взяткой. Ведь несмотря на то, что бухгалтера набивают себе цену "если я ошибусь то меня посадят" - я не помню чтобы кого-то за "налоги" садили! Ну разве что мучают тупыми допросами (сам был на таких не раз), отвлекают от работы и вообще вгоняют в стресс.

Поэтому, налоги типа "на прибыль", НДС, "личный подоходный" - превращаются очень часто в схемы. Там есть "прокладки", ФОПы, "скрутки" и многие другие звери украинского налогового зоопарка.

В ответ на это держава вводит все больше проверяющих органов - которые часто готовы коррумпироваться и тогда, чтобы уже следить за ними - надо новый орган.

Все это убивает справедливость и также простоту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада разблокировала подписание закона о налоговой амнистии

Также, надо понимать что любой налог, который взяли с бизнеса - он попытается переложить на потребителя. (Люди которые злорадно потирают руки "Вот сейчас прижмут этих барыг и миллионеров!" - не понимают, что прижмут их самих. Если наконец закрыть дыры на таможне например - то вырастут цены на товары в стране - причем включая и локально произведенные - они же тоже ориентируются на цену импорта - и также упадет разнообразие предложения. Пострадают покупатели).

Поэтому в более развитых странах больше налогов собирают с потребителей и инвесторов (таких зверей у нас совсем пока мало - о них говорить не будем. Сначала надо их развести - а потом уже стричь!).

Я считаю, что надо резко увеличить косвенные налоги - акцизы в основном.

Да - ФОПы и те люди которые вообще получают зарплату в конвертах платят очень малый налог на прибыль - и чтобы заставить их платить больше, есть два пути. Или они моментально изменятся и превратятся в законопослушных немцев, или надо над ними поставить армию контролеров (это может стоить дороже, чем их налоги!)

Или есть третий путь - обложить акцизами, то что они (или хотя бы многие из них!) потребляют.

Алкоголь, сигареты, бензин, мобильная связь, интернет - все пойдет!

Вот например мобильная связь: в стране 52 миллиона клиентов, каждый из которых платит 71 гривню в месяц. Примите закон что, за каждую сим-карту надо платить еще 10 гривен в месяц акциза - не выглядит страшно! Но, конечно, разрешите операторам поднять цены! Они не дураки - бедным клиентам поднимут мало, а богатым - много. Они очень хотят поднимать цены - но боятся, что конкурент не поднимет - а еще, что клиенты их за новые цены разлюбят и сбегут к конкуренту. А если это налог - всем придется поднять, да и клиенты поймут, что это не жадный оператор - а "любимая" держава! И получится примерно 500 млн гривен в месяц дополнительных сборов - или 6 миллиардов в год. И цена за связь все равно будет самой низкой в Европе. А можно и по 20 гривень в месяц...

Или пиво - продажи в год 1.6 миллиардов литров. По цене от производителя примерно 12 гривен за литр. Можно ли добавить еще акциз 1-2-3 гривни на литр? Это от 2 до 5 миллиардов в год. Да - но при одном условии - если аналогично (в соответствии с градусами на литр) поднять акциз на водку. И сделать акциз на вино не "почти нулевым" как сейчас (преклоняюсь перед талантами винных лоббистов!!!), а соответствующим пивному. И главное сделать так, чтобы все водочники и винники реально бы платили свой акциз государству - а не треть акциза - но в карманы чиновников.

И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Власть абсолютно не слышит бизнес". Бизнес-сообщество назвало недопустимым принятие "ресурсного законопроекта"

То же с сигаретами - если на них сильно поднять акциз, но "закрывать глаза" на две (или уже больше?) "подпольных" фабрики - то это несправедливо. А можно еще поднять - все равно сигареты будут самыми дешевыми в Европе - но кто-то бросит курить и сэкономим на медицине!

С бензином конечно надо быть осторожным - может пойти по цепочке и дойти до цены экспортных товаров. Так что повышать без фанатизма на бензин!

И те кто ФОПы, и те кто с "конвертами" - всем придется доплачивать налоги в потреблении!

Если хотите - можно ввести и акциз на сахар и продукты его содержащие (Кока Кола и Рошен - приготовиться!) Ведь сахар - вреден!

PS: Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, граждане платят налоги 5% - нельзя. А "ловить" схемщиков и бегать за всеми ФОПами и фермерами - только укреплять коррупцию. Даешь налоги на потребление!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин просит Раду помочь с наполнением бюджета: Взимание долга без суда, запрет на выезд за границу и уменьшение в 4 раза необлагаемого земельного участка для личного хозяйства

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Топ комментарии
+58
а проср*ть за два года построенную до этого Армию, медицину и образование можно?
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03.07.2021 09:11
+30
У нас уже 20% пдв с каждой покупки, это и есть налог на потребление. Клоун предлагает еще больше душить страну налогами чтоб чиновники лучше кормились из бюджетной кормушки.
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03.07.2021 09:16
+29
я пропоную продавати ліцензії на відстріл таких радників ... це добавить грошей в бюджет і закриє рота подібним розумникам.
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03.07.2021 09:19
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Как наполнить Бюджет, когда 90% крупных предприятий наполняют бюджет "Панамы"?
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03.07.2021 09:42 Ответить
прочитал ...- до конца , этого великого "грамотея" макроекономиста ...- только один вопрос к этому хЭнию....- а когда "держава" заставит платить Потребителю ( что бы все "расло" через ВАЛ-ТОВАРООБОРОТ) ту же среднеевропейскую Зарплату тому же Потребителю...- так как всегда стричь баранов это путь в никуда самой Державы ...- правда при таком , весь паразитирующий управляющий "клас" хорошо наживается....
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03.07.2021 09:42 Ответить
Дочитал только до этого: "И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!"

Это не пиво, а помои. Пиво стОит в Германии от 40 евроцентов и в Чехии- от 30. Вот где пиво самое дешёвое в Европе. Ещё и любители пива банки сдают и часть денег возвращают.
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03.07.2021 09:47 Ответить
Да да да ... І пляхи у пункт збирання вторсировини носять.
Пиво наше нормальне. Сортів багато. Якість різна, це так.
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03.07.2021 11:35 Ответить
Не надо ржать. Носят и бутылки, и банки. Но не все, конечно...
Из нашего пива (которое в бутылках) на пиво похоже только "Микулинское".
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03.07.2021 13:38 Ответить
Як бачу у супермаркеті число сортів пива вітчизняного (і не тільки) одразу розвертаюсь і тікаю. Це ж спитися можна !!
Але сумніваюсь, що наше пиво усе погане.
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03.07.2021 18:28 Ответить
Т.е. ты даже не пьешь это пиво - но умничаешь о его качестве?
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03.07.2021 20:32 Ответить
Ти усі сорти перепробував ??
Я 3-5, максимум, тому не можу стверджувати, що усе наше пиво погане.
Ферштейн ?
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03.07.2021 22:08 Ответить
А я перепробовал около 300 (немецких, чешских, словацких, испанских, и всей Европы...).
Есть с чем сравнить.
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04.07.2021 11:54 Ответить
Добре, най буде, що ти пивний алканавт.
А скільки сортів нашого перепробував ??
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04.07.2021 14:36 Ответить
Алкакавт- это тот, что пьёт "Черниговское", "Рыгань" и т.п. пойло. Нашего из пива пил только "Микулинское" пару раз и уже очень давно- Львовское, которое теперь уже тоже помои.
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04.07.2021 17:29 Ответить
Нє, чувак, так не чесно. Ти тут розпинався про наше пиво, а пробував тільки 2 сорти.
Виходить ти реально необ*єктивний.
Я хоч чесно признався що не спец у пиві. І взагалі у алкоголі.
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04.07.2021 18:20 Ответить
Я пиво по запаху чувствую, и пивные помои тоже. А ты лучше пить совсем бросай...
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04.07.2021 18:37 Ответить
"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов - Цензор.НЕТ 1581
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03.07.2021 09:50 Ответить
Козлина хочет всю налоговую нагрузку переложить на плечи потребителей, выводя в райские кущи бизнес крупных и мегакомпаний, прячущих налоги в оффшорах. Особенно мне понравился тезис "если прикрыть контрабанду на таможне - пострадают простые покупатели. А бред о "всего лишь 5%, которые платит население" вообще на голову не налазит, я, только подоходного и военного сбора, плачу в четыре раза больше. А если учесть НДС и акцизы, спрятанные в стоимость услуг и товаров, то больше 40 % получается. Так что, ПНХ, хренов эксперт.
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03.07.2021 09:55 Ответить
-мобильная связь: налог поднять … 6 миллиардов. - Кауфман проиграл суд государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов"./ Кауфман ,Альперин, Альтман, Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Звягильский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий , Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер -золотое руно Украины.
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03.07.2021 10:00 Ответить
А зачем вы вспомнили имена этих "выдающихся" людей? Антисемитизьм!
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03.07.2021 10:30 Ответить
Антисемитизьм-раскрывать псевдонимы предшественников кодлана Коломойского-соратников где то Бланка Троцкого, Свердлова, Зиновьева и пр. Пообещавших Землю-крестьянам! Что оказалось Землю-колхозам, крестьянам -Голодомор.
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03.07.2021 10:55 Ответить
А при порохе можно было. А при зелёном обдолбыше нет.
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03.07.2021 10:25 Ответить
"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов - Цензор.НЕТ 2468
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03.07.2021 10:26 Ответить
А скоротити армію чиновників не пробували? Кожна людина віддає п'яту частину заробітку (НДС), не рахуючи інших податків (які ростуть, і ще нові з'являються!). Мало, бо в вас самий цінний ресурс люди? Коли всі вийдуть звідси, то що будете робити, скотиняки?
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03.07.2021 10:28 Ответить
армию не трогай
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03.07.2021 11:12 Ответить
Чиновників не чіпать, хай жиріють?
Власне армією "зелень" займається щільно, скоро всіх на підбори переведуть , бо берці дорожче
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03.07.2021 19:33 Ответить
он хотел сказать : большое количество чиновников, он не имел в виду армию военных
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04.07.2021 01:32 Ответить
_Бандиты пытаются убедить народ что когда они грабят народ и страну - это нормально, так и должно быть, не смейте сопротивляться бандитам.
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03.07.2021 10:34 Ответить
Зебилоидов будут стричь на потребление. Вот только чье потребление он не указал. Забыл или просто совпадение?)
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03.07.2021 10:41 Ответить
ПЫ СЫ: кстати, я не специалист в налогах, но каких 5% речь, если налог на з/п в совокупности составляет около 42%?
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03.07.2021 10:45 Ответить
Даёшь НДФЛ 50 процентов! НДС - 80 процентов!!!
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03.07.2021 10:50 Ответить
"Побудувати в країні армію, медицину, освіту, коли всюди схеми, а громадяни платять податки 5%, не можна. Даєш податки на споживання!" - Чернишов - Цензор.НЕТ 8946
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03.07.2021 10:55 Ответить
Такой же эксперт, как и нелох президент.
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03.07.2021 11:00 Ответить
Давай, Вовік, так їх!

Щоб вищали як кабанчик, коли підрізають.
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03.07.2021 11:00 Ответить
В Германии при доходе 10000 евро налоги не платятся вообще.
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03.07.2021 11:01 Ответить
Для цього економіка, податкова і акцизна політика повинна дорости до рівня Германій.
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03.07.2021 11:39 Ответить
С такой фискальной нагрузкой на ВВП как в Германии ее ждет гарантированный киздец
Спасает немцев только то, что они провели деиндустриализацию всей Европы, и сосредоточили все производства в своих руках.
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03.07.2021 20:19 Ответить
сосредоточили все производства в своих руках - брєд.
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03.07.2021 22:05 Ответить
красть меньше нужно из бюджета
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03.07.2021 11:10 Ответить
Новітній глава чи не глава (бо ціх жаб з гадюками не дуже зрозумієш) НАК Нафтогаз Вітренко відкрито говорить - ціна висока ціна на газ призначена для утримання державного апарату. Що це, якщо не новий податок? Населення платить прямо чи опосердковано 78% податків а бізнес лише 6,7%. То може не до тієї шиіі ручки тягнуться новими податками чи акцизами? Може акциз треба не не папіроскі а на вивіз руди, металів, лісу, на вивіз пшениці? Від европейських цін на ці товари.
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03.07.2021 11:12 Ответить
78% це що ? Як ?
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03.07.2021 11:40 Ответить
Спочатку як податки на заробіту плату, потім як податки за товари в магазинах. Сбори на митницях. Якщо додати до 78% ще 15% податків від НАК Нафтогаз.... то виявляється українці тримають цю владу на своіх плечах.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/78-dohodov-gosbyudjeta-2021-nalogi-prostyh-ukraintsev-issledovanie
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03.07.2021 12:00 Ответить
1. Влада, сама по собі грошей не заробляє. Матеріальні цінності і послуги творять виробники.
2. На роботі з мене вираховують 22 % усіх податків.
3. Стаття за Вашим посиланням це про інше. Це структура доходів бюджету.
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03.07.2021 12:57 Ответить
То хай заробляє. 3700 державних підприємств 14 тисяч комунальних в допомогу. Нема шансів заробітку? В тому числі монополіі - Укрзалізниця, Енергоатом, Центренерго. Державні поля. Наукові заклади. Я не розділяю в кишені гроші на податок на прибуток, ПДВ, акциз чи песійний фонд. Мені все рівно під якою назвою з моєї кішені ці кошти витягнуть.
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03.07.2021 21:54 Ответить
1. Я ніде не писав, що у нас усе добре з податками і я усим задоволений. Але така природа відносин у ********* суспільстві. Справа, лише ... ха - ха .., у ефективності і законності.
2. Влада це не 3700 державних підприємств. Це окрема інституція. Вибачте, у Вас каша у поняттях.
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03.07.2021 22:26 Ответить
в США богатые платят по 60% налоги, Украинские олигархи и остальные богачи, должны тоже платить 60%, тогда деньги будут эти идти и на медицину и на экономики развитие и т.д.
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03.07.2021 11:47 Ответить
Врят ли это поможет.При"зелени"любой налог в первую голову уйдет на создание и удержание бестолковых министерств,ОП,чинуш,судей,правоохранителей,дороги,коррупцию,прихотей олигархов,...госшашлыки,.. и.т.п,а армия,медицина,экономика,социалка.. то такэ..
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03.07.2021 14:17 Ответить
Зе дебилы - меньше воровать нужно.
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03.07.2021 11:48 Ответить
Щас! Они пришли именно чтобы грабить, но сейчас всё бросят - и перестанут...
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03.07.2021 13:43 Ответить
Чернышов! С твоей зарплаты можно и еще больше в несколько раз платить налоги. А люди еле выживают на мизерные зарплаты и пенсии. Водка, сигареты, да! Но мобильная связь для пенсионера - это связь с родными, надежда на своевременную медпомощь. Может еще, как в мультфильме про Чиполлино, налог на дождь, а дождь с грозой, вообще!!! Давай введем акциз за право человека дышать. По 10 гривен в месяц. Посчитай миллиарды в год. Ты умственно и морально конченный человек!
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03.07.2021 11:52 Ответить
Податок на дощі маємо і це не жарт. Водоканал пише в рахунках
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03.07.2021 13:26 Ответить
??
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03.07.2021 13:43 Ответить
в понеділок покажу фото рахунку
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03.07.2021 18:18 Ответить
Он просто кацап
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03.07.2021 20:48 Ответить
Эпоха бедности переходит в эпоху нищеты
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03.07.2021 11:57 Ответить
Только для народа, не для его "слуг".
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03.07.2021 13:44 Ответить
а ты гнида пинчуковско-кучмовская в этой стране что-то пыталась строить кроме как ...здить бабло из бюджета и наживаться на гражданах?
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03.07.2021 12:01 Ответить
Кто бы говорил, а КС лучше бы молчал про всякие схемы...... (ну и про тарифы тоже )
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03.07.2021 12:15 Ответить
Этот клоун вообще в курсе что мы и сейчас платим 20% НДС, таможенные пошлины и акцизы на все подряд? Или про то что с каждого мобильного счета и так берется 7.5% в ПФ? Или это все мало за тот охрененный набор услуг который получает пересичный украинец?
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03.07.2021 12:35 Ответить
Человек не склонен отдавать больше 10% заработанного непонятно на что. Если я буду отдавать больше, то мне это должно возвращаться хорошими дорогами, инфраструктурой, честными судами, медициной, профессиональными полицейскими. А на новые дома, тачки и яхты вам давать ни хрена не собираюсь.
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03.07.2021 12:37 Ответить
А де взяти чесних судей і професійних поліцейських?
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03.07.2021 13:28 Ответить
Тебя назначим
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03.07.2021 20:49 Ответить
По-суті є що сказати? Чи лиш би засрати сайт, як завжди?
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04.07.2021 00:23 Ответить
проблема налогов в том, что когда их платишь то отчетливо понимаешь что оплачиваешь силиконовые губы очередной депутатской шалаве, либо покупку новой квартиры этому же депутату,прокурору, судье. Не жалко платить даже 50% налогов, твердо зная что эти деньги пойдут на дело, как в Скандинавии или США. Но зная что ты просто будешь оплачивать какому то мажору его кокс, то идите вы в задницу господа.
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03.07.2021 12:55 Ответить
Тоесть я должен работать как лошадь, а другой человек в саду лежать и попивать пиво?
ВСЕ должны работать. У нас как - безработный и не фоп, но дом, машина и т.д.
и никто не спрашивает а откуда у чиновника деньги на тачку за 50к баксов? дом и т.д.
Может сразу шкуру сдирать, ну чтоб очередная свиноматка купила себе машинку за сотку баксов, жене, любовнице, детям... А еще домишки им надо, еще на отдых и на еду с икоркой.
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03.07.2021 13:16 Ответить
ВСІ повинні працювати? Може, ще статтю ввести в КК для тих, хто не працює? А не комуняка ти часом замаскований?
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03.07.2021 13:32 Ответить
_Оно не коммуняка, оно бот бандитов, которые уверены что народ предназначен чтобы содержать бандитов.
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03.07.2021 13:47 Ответить
А чому Ви всі так розгаркались? Як так виходить, хтось працює і платить податки, а хтось самий вумний НІ. При цьому садки, школи, поліція, медицина, пожежники не безкоштовні. Людина має платити податки. Кожна. чомусь вас не бомбить, що в США, якщо не промичиш джерело коштів, то купити бентлі буде дуже ризиковано
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03.07.2021 16:06 Ответить
садки, школи, медицина та поліція у нас завжди оплачуються при отриманні "послуг".
А податків на утримання пожежних у нас вдосталь
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03.07.2021 17:25 Ответить
Угу ... Поліція - послуги, пожежники - послуга, школи - послуга ...
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03.07.2021 18:42 Ответить
Так и есть. За приезд пожарных ты платишь. Ну и понятно что детей у тебя тоже нет, а то бы знал сколько родители платят в школах.
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03.07.2021 20:49 Ответить
1. Хм ... Школи різні є. Є приватні. Ти не знав ?
2. Так, у наших школах здирництвом займаються. Але офіційної плати за навчання у держ. школах немає.
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03.07.2021 22:11 Ответить
Согласен!! Поменьше воруйте , вместе с Зеленским!! И зарплаты в конвертах, в валюте, не получайте !! И законов не нарушайте!!
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03.07.2021 13:44 Ответить
Долбоиоп этот Чернышев! Не знает, что НДС и акцизы, которые платят граждане, это налоги на потребление.
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03.07.2021 15:11 Ответить
При тому вони той ПДВ повертають експортерам (!!!!!) багато з яких є експортерами тільки на папері (!!!!)
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03.07.2021 17:22 Ответить
какие нафик 5% ? откуда это "чудо" взяло эту цифру. В КАЖДОМ товаре как минимум заложено 20% НДС. Покупая ЛЮБОЙ товар платим этот налог.
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03.07.2021 15:17 Ответить
Это он на ФОП-ов гонит Хотя 5% (3-я группа) это С ОБОРОТА! А не "налогов" (с прибыли например). Для сравнения, эффективная налоговая нагрузка на ТОВ (ООО) 1,5-2% от оборота!
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03.07.2021 20:22 Ответить
Щоб не грабувати знедолених, не забирати, як кажуть "в старця торбу" і не обмежувати споживання, яке є мірилом економіки, краще ввести прогресивний податок на доходи. Більше середньої зарплати - більший % податку, менше - мізерний податок, а з топ менеджерів, таких як цей Чернишов взагалі стягувати 95% відсотків доходу, йому і 5% з мільйонної зарплатні на життя вистачить. Через кількох надутих телепнів на посадах топ-менеджерів, компанії не збідніють і переважна більшість населення буде задоволена.
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03.07.2021 15:58 Ответить
У вас податків тільки з ПДВ набирається до стобіса!
Припинить роздавати зібрані в нас податки всіляким липовим експортерам!
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03.07.2021 17:21 Ответить
В новом законе квартира в 60 кв.м уже считается излишком. Это тесная хрущевка с совместным санузлом и проходной комнатой. А то что даже сейчас мы с каждой покупки платим пдв 21% то это бл. не налог? А то что труд наших граждан в три раза дешевле оплачивается за ту же работу то это бл не Скрытый налог? А то что растаможка стоит как 2,5 изначальной цены авто, то это бл за что? - За убитые дороги или куда эти деньги идут. А то что за наши налоги с зарплаты никто из чиновников не защитит тебя в случае чего, то это тоже не считается? - Дармоеды сук@ зажрались и хотят еще больше. Тресните как яныки. Только в этот раз нужно как в Франции- с гильетиной.
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03.07.2021 17:39 Ответить
Про квартиру у 60 квадратів - незрозуміло. Це про що ??
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03.07.2021 18:45 Ответить
ты из какой страны что у тебя НДС 21% ?
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03.07.2021 20:23 Ответить
Чернышов натуральный сферический кацап в вакууме, получивший украинский паспорт только в 2015 году.

5% это явно намек на ФОП-ов - что еще раз показывает полную некомпетентность этого топ-менагера в украинском налоговом законодательстве

Но даже ФОП-ы платят налогов от своего оборота больше, чем предприятия на "общей" системе налогообложения! (как тот же Киевстар). Потому что уровень эффективного налогообложения у них 1,5-2% от оборота, а у ФОП-ов железные 5%!
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03.07.2021 20:36 Ответить
Зелені мерзоти, подонки, ублюдки!!!
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03.07.2021 21:25 Ответить
Чернышов, ты что несёшь? При чём тут налоги с предпринимателей к налогам потребителей???????? Совсем окуел? У потребителя в каждом чеке и так НДС!!!!!!
Платите налоги как в нормальных странах, шкурники, прогрессивные!!!! Что так загорелся? Меньше жировать не привыкли? Живут во дворцах, со своим автопарком, прислугой, недвижимость за границей, а налогов копейки платят или списывают им!!????!!!! Это нормально? Потому страна и бедная!!!
Налог на сахар???? 20% НДС мало?????
Шоб ты так жил, как рядовые пенсионеры украинские, и всё твоё кодло!!!!!!
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04.07.2021 08:41 Ответить
Спасибо за информацию. У них нифига не работает и думают, что бумага ничем не подкреплённая их и страну (если они думают о стране) спасёт. Клоуны?
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04.07.2021 12:54 Ответить
Гоп-менеджер о том, как будуть делать вместе мудрий нарид.
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04.07.2021 14:25 Ответить
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