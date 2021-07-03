"Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов
При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы возникает большой перекос баланса в сторону государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет экс-генеральный директор телекоммуникационной компании "Киевстар" Петр Чернышов, комментируя недавно принятый ВР закон.
Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.
Вот что по этому поводу написал Чернышов (далее приводим его текст полностью):
"Поскольку в последние дни появилось много экспертов по налогам в Украине - решил и свои "5 копеек" вставить
Речь идет конечно о Законе 5600 - и том апокалипсисе, который предсказывают от него.
Я не буду комментировать детали закона и его последствия для прибыли компаний - тут я бы подождал реального эксперта типа Svitlana Musienko - которой я верю.
Хотя кое-что скажу о нем.
Что очень плохо в этом законе - он предусматривает сильное давление на плательщиков, которого себе не позволял даже знаменитый Азаров. Речь о налоговом залоге, бесспорном списании долга, запрете на выезд руководителей предприятий с налоговым долгом зарубеж. При нынешнем уровне недоверия к налоговой и неэффективности судебной системы это больше, чем перекос баланса в сторону государства. Это дубина против всех налогоплательщиков - и бизнеса, и граждан. Юристы говорят, что это очень опасно. А плательщиков обижать нельзя! Это, как говорят в народе, плохая примета - "Денег не будет!"
Я хочу сказать о том, как бы я подошел к повышению сбора налогов.
В любом налоге есть два параметра: справедливость и простота администрирования. И между ними надо найти баланс с учетом специфики каждой страны. Вот есть Украина - где государство считает, что бизнесы создают, чтобы платить налоги. А люди и владельцы бизнесов считают, что если можно "откосить" от налога - то это прекрасно! Если поймают - то в крайнем случае откупимся взяткой. Ведь несмотря на то, что бухгалтера набивают себе цену "если я ошибусь то меня посадят" - я не помню чтобы кого-то за "налоги" садили! Ну разве что мучают тупыми допросами (сам был на таких не раз), отвлекают от работы и вообще вгоняют в стресс.
Поэтому, налоги типа "на прибыль", НДС, "личный подоходный" - превращаются очень часто в схемы. Там есть "прокладки", ФОПы, "скрутки" и многие другие звери украинского налогового зоопарка.
В ответ на это держава вводит все больше проверяющих органов - которые часто готовы коррумпироваться и тогда, чтобы уже следить за ними - надо новый орган.
Все это убивает справедливость и также простоту.
Также, надо понимать что любой налог, который взяли с бизнеса - он попытается переложить на потребителя. (Люди которые злорадно потирают руки "Вот сейчас прижмут этих барыг и миллионеров!" - не понимают, что прижмут их самих. Если наконец закрыть дыры на таможне например - то вырастут цены на товары в стране - причем включая и локально произведенные - они же тоже ориентируются на цену импорта - и также упадет разнообразие предложения. Пострадают покупатели).
Поэтому в более развитых странах больше налогов собирают с потребителей и инвесторов (таких зверей у нас совсем пока мало - о них говорить не будем. Сначала надо их развести - а потом уже стричь!).
Я считаю, что надо резко увеличить косвенные налоги - акцизы в основном.
Да - ФОПы и те люди которые вообще получают зарплату в конвертах платят очень малый налог на прибыль - и чтобы заставить их платить больше, есть два пути. Или они моментально изменятся и превратятся в законопослушных немцев, или надо над ними поставить армию контролеров (это может стоить дороже, чем их налоги!)
Или есть третий путь - обложить акцизами, то что они (или хотя бы многие из них!) потребляют.
Алкоголь, сигареты, бензин, мобильная связь, интернет - все пойдет!
Вот например мобильная связь: в стране 52 миллиона клиентов, каждый из которых платит 71 гривню в месяц. Примите закон что, за каждую сим-карту надо платить еще 10 гривен в месяц акциза - не выглядит страшно! Но, конечно, разрешите операторам поднять цены! Они не дураки - бедным клиентам поднимут мало, а богатым - много. Они очень хотят поднимать цены - но боятся, что конкурент не поднимет - а еще, что клиенты их за новые цены разлюбят и сбегут к конкуренту. А если это налог - всем придется поднять, да и клиенты поймут, что это не жадный оператор - а "любимая" держава! И получится примерно 500 млн гривен в месяц дополнительных сборов - или 6 миллиардов в год. И цена за связь все равно будет самой низкой в Европе. А можно и по 20 гривень в месяц...
Или пиво - продажи в год 1.6 миллиардов литров. По цене от производителя примерно 12 гривен за литр. Можно ли добавить еще акциз 1-2-3 гривни на литр? Это от 2 до 5 миллиардов в год. Да - но при одном условии - если аналогично (в соответствии с градусами на литр) поднять акциз на водку. И сделать акциз на вино не "почти нулевым" как сейчас (преклоняюсь перед талантами винных лоббистов!!!), а соответствующим пивному. И главное сделать так, чтобы все водочники и винники реально бы платили свой акциз государству - а не треть акциза - но в карманы чиновников.
И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!
То же с сигаретами - если на них сильно поднять акциз, но "закрывать глаза" на две (или уже больше?) "подпольных" фабрики - то это несправедливо. А можно еще поднять - все равно сигареты будут самыми дешевыми в Европе - но кто-то бросит курить и сэкономим на медицине!
С бензином конечно надо быть осторожным - может пойти по цепочке и дойти до цены экспортных товаров. Так что повышать без фанатизма на бензин!
И те кто ФОПы, и те кто с "конвертами" - всем придется доплачивать налоги в потреблении!
Если хотите - можно ввести и акциз на сахар и продукты его содержащие (Кока Кола и Рошен - приготовиться!) Ведь сахар - вреден!
PS: Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, граждане платят налоги 5% - нельзя. А "ловить" схемщиков и бегать за всеми ФОПами и фермерами - только укреплять коррупцию. Даешь налоги на потребление!"
Пожалуйста, подождите...
Это не пиво, а помои. Пиво стОит в Германии от 40 евроцентов и в Чехии- от 30. Вот где пиво самое дешёвое в Европе. Ещё и любители пива банки сдают и часть денег возвращают.
Пиво наше нормальне. Сортів багато. Якість різна, це так.
Из нашего пива (которое в бутылках) на пиво похоже только "Микулинское".
Але сумніваюсь, що наше пиво усе погане.
Я 3-5, максимум, тому не можу стверджувати, що усе наше пиво погане.
Ферштейн ?
Есть с чем сравнить.
А скільки сортів нашого перепробував ??
Виходить ти реально необ*єктивний.
Я хоч чесно признався що не спец у пиві. І взагалі у алкоголі.
Власне армією "зелень" займається щільно, скоро всіх на підбори переведуть , бо берці дорожче
Щоб вищали як кабанчик, коли підрізають.
Спасает немцев только то, что они провели деиндустриализацию всей Европы, и сосредоточили все производства в своих руках.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/78-dohodov-gosbyudjeta-2021-nalogi-prostyh-ukraintsev-issledovanie
2. На роботі з мене вираховують 22 % усіх податків.
3. Стаття за Вашим посиланням це про інше. Це структура доходів бюджету.
2. Влада це не 3700 державних підприємств. Це окрема інституція. Вибачте, у Вас каша у поняттях.
ВСЕ должны работать. У нас как - безработный и не фоп, но дом, машина и т.д.
и никто не спрашивает а откуда у чиновника деньги на тачку за 50к баксов? дом и т.д.
Может сразу шкуру сдирать, ну чтоб очередная свиноматка купила себе машинку за сотку баксов, жене, любовнице, детям... А еще домишки им надо, еще на отдых и на еду с икоркой.
А податків на утримання пожежних у нас вдосталь
2. Так, у наших школах здирництвом займаються. Але офіційної плати за навчання у держ. школах немає.
Припинить роздавати зібрані в нас податки всіляким липовим експортерам!
5% это явно намек на ФОП-ов - что еще раз показывает полную некомпетентность этого топ-менагера в украинском налоговом законодательстве
Но даже ФОП-ы платят налогов от своего оборота больше, чем предприятия на "общей" системе налогообложения! (как тот же Киевстар). Потому что уровень эффективного налогообложения у них 1,5-2% от оборота, а у ФОП-ов железные 5%!
Платите налоги как в нормальных странах, шкурники, прогрессивные!!!! Что так загорелся? Меньше жировать не привыкли? Живут во дворцах, со своим автопарком, прислугой, недвижимость за границей, а налогов копейки платят или списывают им!!????!!!! Это нормально? Потому страна и бедная!!!
Налог на сахар???? 20% НДС мало?????
Шоб ты так жил, как рядовые пенсионеры украинские, и всё твоё кодло!!!!!!