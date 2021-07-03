Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер
Украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель. Сейчас его буксируют в порт Очакова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы.
"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", - сказал собеседник агентства.
Ранее российские СМИ (в частности Интерфакс и ТАСС) сообщили, что на помощь отправились ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.
"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"", - говорится в сообщении.
В центре управления обороной РФ отметили, что в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.
Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему направлен буксир из Одессы.
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Кадры преследования российскими пограничниками украинских рыбаков на фоне «торговой войны», объявленной нам Россией, вызвали антироссийские настроения даже на Донбассе.
Дончане писали про "проклятых кацапов", "ублюдков" и прочее, типа
"...Твари издеваются как фашисты в войну. НЕНАВИЖУ россиян".
русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
Мы свои суда только по кацапским помойкам отслеживаем?
Українцям їх допомога не потрібна, вже "надали допомогу" у Донецькій області.Треба було користуючись нагодою підпустити ближче і відправити до крабів.
Бріти дуже слушно поставили на місце усі питання по акваторії України у Чорному морі.
Тобто усі кораблі москалів які зайдуть у акваторію України потрібно знищувати. Необхідно про це попередити москалів.
І це могдоб статись набагато раніше як би Зелебеня з віцепрезидентом "Козирем" не про..ла Рішення міжнародного морського суду. З "Козирем" усе зрозуміло віцепрезидентом його призначили в Омані. А от що робити з всенародно вибраною дезентерією.
Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ Міноборони
Дослівно: "За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна".
"…Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.
Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом Пятому каналу сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Как сообщил пресс-секретарь агентства https://lenta.ru/tags/persons/kravchenko-aleksey/ Алексей Кравченко , украинские спасательные службы направили своим морякам спасательный буксир. В дополнительной помощи они не нуждаются.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», - заявил Кравченко.
Он добавил, что российские моряки отправились на помощь к терпящему бедствие судну как только получили сигнал о помощи. Они оказались первыми, кто откликнулся."