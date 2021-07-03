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корабль (2012) Черное море (1433)

Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер

Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер

Украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель. Сейчас его буксируют в порт Очакова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы.

"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Ранее российские СМИ (в частности Интерфакс и ТАСС) сообщили, что на помощь отправились ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"", - говорится в сообщении.

В центре управления обороной РФ отметили, что в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему направлен буксир из Одессы.

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Топ комментарии
+33
Привязывайте унитазы,а то опять украдут.
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03.07.2021 09:31
+13
Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер - Цензор.НЕТ 7549
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03.07.2021 09:40
+11
"давилки" отправились "на помощь"? только не стреляли бы ракетами - взорвутся и выкатят иск - Мы вам помочь хотели и просрали катер - платите.

русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
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03.07.2021 09:29
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войну рыбакам объявили пида...сы лапотные
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03.07.2021 09:26 Ответить
А че не отправили к ним крейсер, эсминец или авианосец? А только ракетный катер? Капец касабы конченные и трусливые твари. Только и могут нападать на безоружных толпой, выставляя впереди женщин. Мерзка страна, паскудные люди. Но почитайте сколько в соцсетях воя от наших граждан- манкуртов: мышебратья-одиннарот! Наши мрази еще хуже кацапской дряни.
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03.07.2021 10:28 Ответить
В июле 2013 года во время преследования российский пограничный катер потопил украинский баркас, после чего тот затонул. Из пяти находившихся на лодке рыбаков выжил только один. Российская ФСБ заявила, что украинцы сами врезались в катер пограничников.
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03.07.2021 19:22 Ответить
В далеком 2013, за пол года до Майдана.

Кадры преследования российскими пограничниками украинских рыбаков на фоне «торговой войны», объявленной нам Россией, вызвали антироссийские настроения даже на Донбассе.

Дончане писали про "проклятых кацапов", "ублюдков" и прочее, типа
"...Твари издеваются как фашисты в войну. НЕНАВИЖУ россиян".
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03.07.2021 19:41 Ответить
https://youtu.be/JxdC2egQ6Cs 2013 год - расстрел украинских рыбаков Россией. Тренировка перед вторжением
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03.07.2021 19:59 Ответить
"давилки" отправились "на помощь"? только не стреляли бы ракетами - взорвутся и выкатят иск - Мы вам помочь хотели и просрали катер - платите.

русня везде и всем "помогает" - в Алеппо тоже помогали. но просто у них логика другая - например террорист засел в казино = надо превратить в щебень 20 больниц и прочего, но террорист погиб(захлебнулся виски) - вроде и "помогли", но есть нюанс
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03.07.2021 09:29 Ответить
Или взять на буксир и отбуксировать на свою базу, обвиняя наших рыбаков в нарушении якобы границ срассеи. С английским эсминцем не получилось, так тут три раза подряд победили бы.
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03.07.2021 09:35 Ответить
кацапье поганое рикетный катирь направило, памошники блин
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03.07.2021 09:30 Ответить
Привязывайте унитазы,а то опять украдут.
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03.07.2021 09:31 Ответить
Сбрасывайте за борт.
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03.07.2021 09:42 Ответить
Так говорят, среди четырех людей кацапа не было.
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03.07.2021 14:43 Ответить
Унитазы за борт.
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03.07.2021 17:00 Ответить
Какие они милашки, эти россияны из ЧФ. Они б еще Калибр туда отправили.
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03.07.2021 09:31 Ответить
А кацапы точно направили ракетный катер ПОСЛЕ сигнала бедствия?
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03.07.2021 09:32 Ответить
Сперва контрольный в моторный отсек, потом оказание помощи.
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03.07.2021 09:43 Ответить
Сначала на подвал, вербовка , главное- что гундосой шиксе- по всеравно. Главное - не свернуть с пару дорожек препарата. Умышленное бездействие- девиз опы зе.
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03.07.2021 09:34 Ответить
осле того как направили и был подан сигнал бедствия
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03.07.2021 09:38 Ответить
осел отреагировал)))?...
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03.07.2021 09:43 Ответить
Тобто це перший випадок, коли сомалійцьі.ру наших рибалок не вбили?
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03.07.2021 09:39 Ответить
Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер - Цензор.НЕТ 7549
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03.07.2021 09:40 Ответить
автор не Шевченко
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03.07.2021 12:28 Ответить
Може й ні, але написано правду.
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03.07.2021 14:53 Ответить
"Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему направлен буксир из Одессы."

Мы свои суда только по кацапским помойкам отслеживаем?
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03.07.2021 09:41 Ответить
У нас все на учениях, не до рыбаков.
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03.07.2021 09:44 Ответить
Рыболовецкое судно, которое потерпело крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны.
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03.07.2021 10:11 Ответить
Вброс. Бо суббота. Но вечером со всех каналов будут орать, что весь флот НАТО в чёрном море, и весь украинский флот не бросились на помощь бедствующему судну!
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03.07.2021 10:33 Ответить
Всё было наоборот: Сначала лаптеголовые направили к нему ракетный катер, а потом Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия...
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03.07.2021 11:13 Ответить
кацапье видреагувало ракетным катером... ну дуже хотилось заплисти в Очаков, подивитись на порт з моря... на тлі об,явленої британцями побудови морської бази.
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03.07.2021 11:20 Ответить
Що робить ракетний крейсер "Івановець" у акваторії України Знову лізе допомогти .
Українцям їх допомога не потрібна, вже "надали допомогу" у Донецькій області.Треба було користуючись нагодою підпустити ближче і відправити до крабів.
Бріти дуже слушно поставили на місце усі питання по акваторії України у Чорному морі.
Тобто усі кораблі москалів які зайдуть у акваторію України потрібно знищувати. Необхідно про це попередити москалів.
І це могдоб статись набагато раніше як би Зелебеня з віцепрезидентом "Козирем" не про..ла Рішення міжнародного морського суду. З "Козирем" усе зрозуміло віцепрезидентом його призначили в Омані. А от що робити з всенародно вибраною дезентерією.
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03.07.2021 11:29 Ответить
У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна і не наближалися до нього.
Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ Міноборони
Дослівно: "За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна".
"…Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.
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03.07.2021 11:59 Ответить
Вони сигнал чули, але чекали, думали потоне.
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03.07.2021 14:55 Ответить
а кацапы "наши благородные спасатели" пропагандоны пишут такое -"Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи России-
Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом Пятому каналу сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Как сообщил пресс-секретарь агентства https://lenta.ru/tags/persons/kravchenko-aleksey/ Алексей Кравченко , украинские спасательные службы направили своим морякам спасательный буксир. В дополнительной помощи они не нуждаются.
«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», - заявил Кравченко.
Он добавил, что российские моряки отправились на помощь к терпящему бедствие судну как только получили сигнал о помощи. Они оказались первыми, кто откликнулся."
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03.07.2021 12:01 Ответить
Клоун вже настільки все розікрав що прийняти сигнал SOS ми можемо лише через московитів?
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03.07.2021 17:43 Ответить
Коли приплив москальський катер, то пролунало ще три SOS?
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04.07.2021 08:44 Ответить
 
 