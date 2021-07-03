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моряки (1076) Саакашвили (3210)

Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов"

Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках:

Группа народных депутатов вместе с некоторыми экс-чиновниками из аппарата Верховной Рады не хотят пропускать закон о моряках из-за якобы несоответствия с Конституцией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили

"Только что я узнал, что группа депутатов в парламенте вместе с некоторыми чиновниками в аппарате ВРУ еще с прежних времен нашли четыре несоответствия с Конституцией Украины, не хотят подписывать и не хотят пропускать закон о моряках! То есть когда деньги берут при получении диплома и каждого моряка обилечивают, это соответствует Конституции, а то, что парламент это наконец-то отменил, – это уже Конституции не соответствует?" - спрашивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Горенюк о дипломировании моряков: "Все услуги должны быть оцифрованы"

Саакашвили также пригрозил назвать имена и фамилии тех депутатов, кто за этим стоит: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов, фамилии которых я назову в ближайшие дни, как только они не пропустят этот закон. Если они хотят воевать, я готов воевать за моряков! Я готов воевать с любым, если этот закон не будет пропущен. Я не потерплю, чтобы так издевались над 150 тыс. моряков, их семьями и лично мной! Это оскорбление лично меня, это унижение меня и 150 тыс. человек, которые сражались за этот закон".

"Я только что беседовал с главой комитета, который, как мне кажется, понимает проблему и пытается решить вопрос, и сообщил ему свою позицию: или этот закон будет быстро пропущен, или a la guerre comme a la guerre! Сейчас у меня вся надежда на Дмитрия Александровича Разумкова, который поступил суперкруто, приняв этот закон сразу в первом и втором чтениях и сдвинув время воплощения этой нормы намного вперед!" - подчеркнул Саакашвили.

Он также выразил благодарность депутату Александру Горенюку, который, по словам Саакашвили, добился рассмотрения вопроса на комитете, на котором законопроект поддержали, 

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"Поэтому, как бы сейчас ни сражалась эта мафия, их карты биты, но я буду начеку!

Премьер Шмыгаль еще несколько недель назад заявил, что он делает электронную растаможку автомобилей, но, видимо, юридический отдел КМУ это тоже не пропускает! Юридический отдел КМУ тоже состоит из тупоголовых коррупционеров, которые хотят поиметь украинский народ и дальше иметь его, как они делали это последние 30 лет. А некоторые министры и, к сожалению, в данном случае премьер-министр как-то, мягко говоря, это терпят. С вседозволенностью и беспределом чиновников пора заканчивать!" - призвал экс-президент Грузии.

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Топ комментарии
+27
То чому зразу не назвати їх прізвища ?? Оце ти так борешся з корупцією , ******* .?? Навпаки , покриваєш корупціонерів , приховуючи їх прізвища ..
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03.07.2021 09:53
+15
Я раньше думал, что это у Михо пропеллер, а оказалось- гребной винт. Везде "специалист".
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 9947
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03.07.2021 09:59
+13
Да им всё по пид хвост. Шмаркля никого не посадит, никого не уволит.
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 2970
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03.07.2021 10:05
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То чому зразу не назвати їх прізвища ?? Оце ти так борешся з корупцією , ******* .?? Навпаки , покриваєш корупціонерів , приховуючи їх прізвища ..
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03.07.2021 09:53 Ответить
Потому , что НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА, шантажирует , пока они с ним не рассчитаются
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03.07.2021 10:04 Ответить
Михуїл, Ви з бодуна?
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03.07.2021 09:57 Ответить
Он всегда таким был.
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03.07.2021 10:27 Ответить
Я раньше думал, что это у Михо пропеллер, а оказалось- гребной винт. Везде "специалист".
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 9947
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03.07.2021 09:59 Ответить
Грёбаный винт. Еще одна консерва вскрылась что-ли?
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03.07.2021 10:14 Ответить
за любым балаганом стоят несколько известных депутатов
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03.07.2021 10:00 Ответить
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 3916
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03.07.2021 10:01 Ответить
Правду надо ценить всегда !
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03.07.2021 11:21 Ответить
Да им всё по пид хвост. Шмаркля никого не посадит, никого не уволит.
Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов" - Цензор.НЕТ 2970
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03.07.2021 10:05 Ответить
Покрыватель коррупционеров.
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03.07.2021 10:07 Ответить
Давно не секрет, что мусора наживались на растаможках и прочем горе народа
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03.07.2021 10:08 Ответить
Сракашвили: "Это Порошенко, Порошенко, Порошенко, Порошенко, барыга Порошенко, злодей Порошенко и, конечно, Порошенко.
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03.07.2021 10:08 Ответить
Популизмом попахивает..
Когда-то Горбачева спросили, вот Вы говорите знаете тех кто виновен в том, что мы так плохо живём. Назовите фамилии?.
Горбатый в свойственной ему манере пропетлял. - Сейчас назову...ИХ ВСЕ ЗНАЮТ!!
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03.07.2021 10:10 Ответить
Який цікавий чолов"яга цей Саакашвілі!Ні з того ні з сього став захисником моряків,та ще яким ярим,непоступливим і темпераментним!Завтра він так само безкомпромісно буде захищати желєзнодорожників чи поварів і теж натякати що шось там знає...Сходить на пси реформатор і починаєш думати - невже він справді там в Грузіі стільки змінив і покращив?..
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03.07.2021 10:12 Ответить
Саакашвілі не займався реформами. Він красиво триндів, кохав повій, оплачених з держбюджету Грузії, коловся ботоксом і просто жив.
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03.07.2021 10:55 Ответить
Ти такий обізнаний, невже сам бачив? Грузія була одна з найбільш корумпованих пострадянських республік і якщо б ти там був до і після Саакашвілі, то ти би не піздів. Я доречи один з тих 150 тих про яких він говорить і все правильно він говорить. Іксперд грьобаний
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03.07.2021 11:07 Ответить
Ти грузин, чудо ти моє під американським проксі?
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03.07.2021 11:30 Ответить
А я і не казав що я грузін. А що до проксі як ти кажешь, то якщо б ти був трохи більше освічений, то знав би що проксі в ********* ІТ світі немає нічого спільного з географічним положенням абонента.
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03.07.2021 14:23 Ответить
Так я й кажу що ти з Донецька строчиш. Чи таки з України, а проксі тобі потрібен щоб в одноґлазнікі заходити?
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03.07.2021 19:17 Ответить
Ні долбойбе, як я писав вище я один з 150 тис українських моряків, знахожуся на судні яке в свою чергу знаходиться у морі, а супутниковий інтернет забезпечує компанія сервера якої знаходяться в штатах. Зрозумів Йолупе?
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03.07.2021 21:26 Ответить
І у вас на судні всі так матюкаються, чи у тебе синдром Туретта?
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03.07.2021 21:53 Ответить
Так,всі
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03.07.2021 21:55 Ответить
Певно, матюкаючись, ти відчуваєш себе дорослим?
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03.07.2021 22:06 Ответить
"И лично меня "- то Мухуїл теж моряк ?? По принципу -дайно не тоне але плаває!
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03.07.2021 12:59 Ответить
Сцыкашвили начинает вопеть в телевизор только в двух случаях- ЛИЧНО у него, че-нить забрали или собираются забрать. Или понту дешевого на ровном месте нагнать, привлечь к себе внимание. Во всех остальных случаях-Мыхася усьо устраивает.
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03.07.2021 10:12 Ответить
"Я не потерплю, чтобы так издевались над 150 тыс. моряков, их семьями и лично мной! Это оскорбление лично меня, это унижение меня и 150 тыс. человек, которые сражались за этот закон".

Источник: https://censor.net/ru/n3274889

Міша ще й моряк? Чи в чому його профіт в цьому законі?
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03.07.2021 10:16 Ответить
Нееее, Миша - дешевая проститутка, где ему башляют, там он и кукарекает.
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03.07.2021 10:29 Ответить
Українцям він занадто дорого обходиться. 😏
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03.07.2021 10:45 Ответить
Бубочка бабла для своих шестерок не жалеет. тем более, не из его кармана. Стоит только посмотреть на Серлеща и Мустафу, полнейших идиотов в тех специальностях, куда из пристроил ЗЕбанутый вислючок. Главное, зряплата у них больше 300 тыщ.
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03.07.2021 11:21 Ответить
Это был самый показательный номер Зели. Цена каждого борцуна теперь висит прямо на физиономии. И стоило ли Мустафе Майдан начинать в 2013 году.... вернее стоило ли всем други откликаться на его призыв. если бы они узнали, чем это всё кончится ?
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03.07.2021 11:26 Ответить
Меша такой моряк, как Зюзя главнокомандувач
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03.07.2021 12:31 Ответить
Знову обдовбався?
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03.07.2021 10:20 Ответить
Почему он тогда не упал с крыши? И не было бы хрюканья этого рехворматора из каждого утюга...
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03.07.2021 10:40 Ответить
"какая отвратительная рожа" у цього примата... Салом залило як добрячого хряка, воно ж здохне, якщо 50метрів пробіжить...
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03.07.2021 10:46 Ответить
"Вы только грозитесь, Василий Иванович, сказала Анка". (из анекдота).
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03.07.2021 11:17 Ответить
Сейчас сдать экзамены на повышение квалификации уже стоит 8 тыс. дол. Кстати в Одессе с моряков брали взятки всегда. В 1972 г. моего инспектора одела кадров посадили с конфискацией на 4 года. А его начальника-старшего инспектора оставили работать. А брали взятки оба.
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03.07.2021 11:19 Ответить
Этой Абизяне грузинской что языком чесать, что щебенку лизать. Гребаный карлсон, лапшающий по ушам украинских дебилов.
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03.07.2021 11:57 Ответить
Воду - матросам!
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03.07.2021 12:00 Ответить
Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении https://citaty.info/topic/granicy границы . Суд назначил Саакашвили штраф в размере 3400 гривен (130 долларов).
Звери! Очень суровое https://citaty.info/topic/nakazanie наказание ! Где это видано, чтобы клоуну приходилось платить за билет, чтобы попасть в свой собственный https://citaty.info/topic/cirk цирк !?
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03.07.2021 12:32 Ответить
Что Михо Засцал перед украинской морской Одесской мафией!! А так красиво рассказывал нам сказки , что он их всех в рот и по за рот!!
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03.07.2021 13:02 Ответить
Морякам - море! ЗЕгундосому- нари ! Сааці-підсрачник і квиток до Тбілісі ( в кайданках)!
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03.07.2021 13:02 Ответить
Вы знаете, я ждала что когда Украину посещала президент Грузии, Саакашвили, ну хоть как-то отреагирует, ну не "трусяным двехмесячным Майданом", ну хоть какой нибудь акцией. А нет, спряталось убогое. На самом деле Саакашвили это сцыкливая шавка, вылезающая из под лавки получил на неугодных и покормиться из рук хозяина.
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03.07.2021 16:32 Ответить
Полаял на неугодных
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03.07.2021 16:34 Ответить
 
 