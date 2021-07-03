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За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 94,5 тыс. человек, две дозы получили уже более 820 тыс. человек, - Минздрав

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 94,5 тыс. человек, две дозы получили уже более 820 тыс. человек, - Минздрав

В течение пятницы, 2 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 94 547 человек, при этом 37 107 чел. получили первую дозу вакцины, 57 440 – вторую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центра вакцинации.

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине ( с 24 февраля 2021 г.) проведено всего 2 862 160 прививок, получили одну дозу - 2038237 человек, две дозы – 823923 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после прививки вакциной Pfizer

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 94,5 тыс. человек, две дозы получили уже более 820 тыс. человек, - Минздрав 01

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ти такий чудний: бо ковішилд більш не поступає, а пфайзер поступає. і ще збільшилась кількість уколів на добу, звісно, що буде більше пфайзера. до гадалки не ходи.
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03.07.2021 10:37 Ответить
Вчера от Пфайзера умер мужик в Виннице, через несколько часов после "вакцинации". 47 лет. Позавчера пришел молодой парень на "вакцинацию", пришел здоровым, после укола увезли на машине скорой без сознания и с судорогами. В США и Великобритании после вакцинации умерло 13 000 человек, это больше, чем от Ковида. Думайте люди, что вы делаете и что с вами будет. Слишком большая ставка - жизнь.
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03.07.2021 11:17 Ответить
Именно от Файзера? Это доказано? В очереди голосовать на выборах тоже люди умирают, но это не значит, что они умерли от выборов.
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03.07.2021 12:00 Ответить
шо ти несеш? російський бот, їди пригуби свого Спутніка.
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03.07.2021 16:22 Ответить
 
 