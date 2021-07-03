За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 94,5 тыс. человек, две дозы получили уже более 820 тыс. человек, - Минздрав
В течение пятницы, 2 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 94 547 человек, при этом 37 107 чел. получили первую дозу вакцины, 57 440 – вторую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центра вакцинации.
С начала вакцинации от COVID-19 в Украине ( с 24 февраля 2021 г.) проведено всего 2 862 160 прививок, получили одну дозу - 2038237 человек, две дозы – 823923 человек.
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