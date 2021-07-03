В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, и до конца года количество вакансий увеличится, - Вениславский
При этом в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле: Украина" на телеканале "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
"Действительно, около 2,5 тыс. вакансий уже, и до конца года их количество увеличится. Именно противодействие, которые в зале Верховной Рады предоставляли наши политические оппоненты, свидетельствуют об их заинтересованности в том, чтобы судебная власть как можно дольше оставалась в таком незаполненном, подвешенном состоянии", - сказал он.
Вениславский убежден, что в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.
"И конкурсы на должности судей Апелляционного суда, Верховного суда свидетельствуют о том, что профессия судьи на сегодняшний является достаточно востребованной, учитывая и финансовую составляющую, и социальные гарантии. Поэтому я уверен, что вакансии будут заполнены достаточно быстро профессиональными судьями", — отметил он.
Вениславский подчеркнул, что главное в этом процессе - обеспечить абсолютное доверие к Высшей квалификационной комиссии судей, "которая будет как раз заниматься квалификационным оценкой и проверкой профессиональной компетентности судьи".
Как сообщалось, во вторник, 29 июня, Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, предусматривающий решающую роль международных экспертов в формировании.
В частности, в законе учтены рекомендации от Венецианской комиссии о том, чтобы решающий голос при проверке кандидатов на добродетель был за международными экспертами.
Пожалуйста, подождите...
У нас 8 суддів, 2 з яких перекваліфіковані і мають по деклараціям +- 1.4 млн зп. та 6 суддів із зп в районі "ваших" 700 тис річних
Надо же куда-то на хлебное место пристраивать своих детей, детей любовниц и т.д.
Эти 2,5 тысяч, которых и не хватает, как раз с вами то и общаются, на уровне районных судов. В судебном порядке зарегистрировать "незаконное строительство" а самострой (без проекта) 90%. Придётся пол года бегать (даже без коррупционной составляющей) В районном суде никто не хочет сидеть. Кому нужны алиментщии и дебоширы? Все судьи хотят землю делить, споры предприятий решать. Или конституцию комментировать.
Самые бедные судьи по уголовным делам. У забулдыги нет денег для стрижки, а денежные мешки, до судей не доходят.
не исключено что значительная часть админ.-хозяйственных тоже....
Одно дело разбираться с хулиганами, а другое - с земельными участками...