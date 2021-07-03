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судопроизводство (102) судья (2630) ВККСУ (500) Вениславский (248)

В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, и до конца года количество вакансий увеличится, - Вениславский

В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, и до конца года количество вакансий увеличится, - Вениславский

При этом в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле: Украина" на телеканале "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Действительно, около 2,5 тыс. вакансий уже, и до конца года их количество увеличится. Именно противодействие, которые в зале Верховной Рады предоставляли наши политические оппоненты, свидетельствуют об их заинтересованности в том, чтобы судебная власть как можно дольше оставалась в таком незаполненном, подвешенном состоянии", - сказал он.

Вениславский убежден, что в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.

"И конкурсы на должности судей Апелляционного суда, Верховного суда свидетельствуют о том, что профессия судьи на сегодняшний является достаточно востребованной, учитывая и финансовую составляющую, и социальные гарантии. Поэтому я уверен, что вакансии будут заполнены достаточно быстро профессиональными судьями", — отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство относительно избившей врача судьи Шевчук, - адвокат Маселко

Вениславский подчеркнул, что главное в этом процессе - обеспечить абсолютное доверие к Высшей квалификационной комиссии судей, "которая будет как раз заниматься квалификационным оценкой и проверкой профессиональной компетентности судьи".

Как сообщалось, во вторник, 29 июня, Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, предусматривающий решающую роль международных экспертов в формировании.

В частности, в законе учтены рекомендации от Венецианской комиссии о том, чтобы решающий голос при проверке кандидатов на добродетель был за международными экспертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС: "Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов"

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Топ комментарии
+8
Получать каких то жалких 430 т гр? Да ну нах...
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03.07.2021 10:35
+7
Що так? Виші кожного року випускають тисячі новоспечених юристів. При вступі на юрфак шалені конкурси. І раптом юристів катма!
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03.07.2021 10:40
+5
Так как они судят, на кой они вообще нужны. Пусть их олигархи содержат, для людей они ничего путного не делают.
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03.07.2021 10:42
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учителя!!! ау!!! шо молчим ???
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03.07.2021 10:34 Ответить
А Вениславскому не кажется что отстутствие судей - это вина законодателей? Судьи должны работать по вменяемым законам, где четко все расписано, а не закон что дышло. Судьи не должны работать по телефонному праву, по рангу чиновника, одного осудить, другого нет , потому что позвонили. Многие судьи ушли, потому что набрались взяток по уши и им достаточно, боятся налоговой и проверок. Наведите порядок и судей будет навалом. А то у вас не хватает всех бюджетных профессий, потому что зеленые идиоты. Вас не волнует, что врачей не хватает и они имеют зарплату в 8 тыс грн, а судьям повышать 140 тыс? Конченые вы и проходимцы.
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03.07.2021 11:12 Ответить
мне кажется что веник такая же кукла как и бубочка.....
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03.07.2021 11:14 Ответить
Логично.
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03.07.2021 11:19 Ответить
Вчителі перераховують 4000 долярів і ховають їх у панчоху.
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03.07.2021 11:19 Ответить
Получать каких то жалких 430 т гр? Да ну нах...
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03.07.2021 10:35 Ответить
меньше. районный - 60, аппеляционный - 150, верховный - 300
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03.07.2021 11:30 Ответить
Це мабуть сарказм ...
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03.07.2021 12:04 Ответить
не. это реальные зарплаты судей. при чем из собственного опыта, судья апелляции получающий официально 150 в месяц, спокойно берет 10 штук за закрытие дела по админке...
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03.07.2021 12:29 Ответить
Нє, я мав на увазі що https://censor.net/ru/user/406551 написав саркастичний пост.
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03.07.2021 13:01 Ответить
аааа. ну тогда да)))
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03.07.2021 13:05 Ответить
60 ? це певно ті що не пройшли переатестації, бо ті що пройшли мають від 100к на місяць
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03.07.2021 13:42 Ответить
нет. это зарплата районного судьи. а 60 это разве мало? хирург 6-7 получает
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03.07.2021 13:53 Ответить
дивно, знайчить район у вас якийсь не такий.
У нас 8 суддів, 2 з яких перекваліфіковані і мають по деклараціям +- 1.4 млн зп. та 6 суддів із зп в районі "ваших" 700 тис річних
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03.07.2021 14:14 Ответить
У нас и так корупционеров некуда девать ! А тут ещё эти 2,5т ! Экономика потянет ???
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03.07.2021 10:38 Ответить
Блин, а можно на полторы ставки будущему заочнику юридического... Но сейчас, раз стране трудно... Ведь в армию солдатом умереть за Родину без военной академии можно...
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03.07.2021 10:38 Ответить
Если из мажоров, то можно.
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03.07.2021 11:05 Ответить
Що так? Виші кожного року випускають тисячі новоспечених юристів. При вступі на юрфак шалені конкурси. І раптом юристів катма!
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03.07.2021 10:40 Ответить
Желающих получать взятки оказалось в разы больше!
Надо же куда-то на хлебное место пристраивать своих детей, детей любовниц и т.д.
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03.07.2021 10:43 Ответить
судьей после вуза не станешь. требование от 30 лет и минимум 5 лет стажа
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03.07.2021 11:31 Ответить
Так как они судят, на кой они вообще нужны. Пусть их олигархи содержат, для людей они ничего путного не делают.
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03.07.2021 10:42 Ответить
Общественноизвестно, что там решают дела, с правосудием ничего общего
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03.07.2021 10:55 Ответить
Так дуже мало,і поліції мало,і прокурорів...Інакше би вони напевно помітили,що влада злочинна,як би їх хватало.
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03.07.2021 10:45 Ответить
Надо, чтобы все судебные заседания проходили с участием профессионального судьи и присяжных.
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03.07.2021 10:45 Ответить
Кому не хватает? Конкретно, пжалста.
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03.07.2021 10:46 Ответить
даешь тройки(можно из вспомогательного персонала) и 58-ю статью. И зебобикам наступит счастье, то бишь ппц. Он и так наступит, но так быстрее)
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03.07.2021 10:47 Ответить
это наверное там требования специфические, типа, недвижимость в Крыму, родственники в фсб, кацапский "бизнес" и т.п. так сходу конечно 2500 не найдешь ...
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03.07.2021 10:50 Ответить
Родственники ещё не выросли, ЧП Суд
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03.07.2021 10:56 Ответить
Не зрозумів? У 95-го кварталу що, вже глядачів не залишилось?
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03.07.2021 10:52 Ответить
Я так понимаю все родные пристроены а со стороны брать не хотят !!! Вот бы эту кодлу всю выгнать а новых набрать из Америки и Еросоюза вот бы бабла с экономили !
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03.07.2021 10:57 Ответить
Не факт. У США дантисти і адвокати самі дорогі надавачі послуг.
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03.07.2021 12:07 Ответить
Неужели воров и бандитов в стране стало на столько меньше,что 2,5 тыс человек не могут найти? Только не говорите, чо для этого образование нужно! Луценко вон Ген.плокулолом был и справлялся.
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03.07.2021 11:01 Ответить
Генпрокурор у значній мірі посада політична.
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03.07.2021 12:08 Ответить
некуда бюджетные деньги девать, нахлебников оказалось мало.Наверное детки и внуки закончились у судей, а то они их быстро втюхают в систему.
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03.07.2021 11:05 Ответить
Семь лет мак не родил и голода не было.
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03.07.2021 11:08 Ответить
Голод то как раз и будет.
Эти 2,5 тысяч, которых и не хватает, как раз с вами то и общаются, на уровне районных судов. В судебном порядке зарегистрировать "незаконное строительство" а самострой (без проекта) 90%. Придётся пол года бегать (даже без коррупционной составляющей) В районном суде никто не хочет сидеть. Кому нужны алиментщии и дебоширы? Все судьи хотят землю делить, споры предприятий решать. Или конституцию комментировать.

Самые бедные судьи по уголовным делам. У забулдыги нет денег для стрижки, а денежные мешки, до судей не доходят.
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03.07.2021 11:31 Ответить
Сейчас расплачусь. Где в заметке сказано о недостатке судей по уголовным делам?О их бедности вообще помолчу.Возможно они бедны по сравнению с судьями, ведущими хозяйственные споры, но о бедности судей в измученной судейской мафией Украине вообще говорить не стоит. Это звучит , как издевательство. Бедный украинский судья - оксюморон.
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03.07.2021 18:41 Ответить
Судів нема, а суддів не хватає. Де таке ще може бути
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03.07.2021 11:11 Ответить
В країні дурнів, де живе Буратіна.
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03.07.2021 11:21 Ответить
а ввести наконец институт третейского суда слабо??? все гражданские иски махом свалят и
не исключено что значительная часть админ.-хозяйственных тоже....
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03.07.2021 11:17 Ответить
Сім років мак не родив, а голоду не було...
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03.07.2021 11:21 Ответить
Странно, разных тупицких, волков, чаусов и т.п. оттуда никак не "вытравишь", вцепились как вошь кожуха.
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03.07.2021 11:24 Ответить
Говорите правильно - у судей не хватает деток чтоб заполнить пустующие вакансии, ждут когда подрастут внучата.
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03.07.2021 11:42 Ответить
Выехали по заграницам, некоторые в 2014
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03.07.2021 13:10 Ответить
Су*и порозводили взяточників і ще плодять. Де на вас всіх народ бабла набере!?
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03.07.2021 11:52 Ответить
Вакансии судей разными бывают!
Одно дело разбираться с хулиганами, а другое - с земельными участками...
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03.07.2021 11:57 Ответить
суди - це геноцид українців по майновому стану. Цю гидоту за радянським принципом побудувавало донбаська єліта(((
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03.07.2021 12:29 Ответить
Лабтрясы, тунеядцы, напыщенные петухи ваши судьи все!! У них у каждого сидит куча помощников которые их обрабатывают! Я как гражданин Украины требую, что бы за малейшее нарушение закона судьей ему было наказание минимум 20 лет строгоча! Ни какой отвественности , серьезной, чиновника перед законам в этом беда общества!
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03.07.2021 13:29 Ответить
Набирайте на посади суддів досвідчених адвокатів!
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03.07.2021 13:57 Ответить
А шо такое,взятки запретили брать?
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03.07.2021 18:46 Ответить
А скільки вистачає? Поімнно, з адресами
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04.07.2021 08:39 Ответить
 
 