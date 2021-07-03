В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, и до конца года количество вакансий увеличится, - Вениславский

При этом в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "На самом деле: Украина" на телеканале "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Действительно, около 2,5 тыс. вакансий уже, и до конца года их количество увеличится. Именно противодействие, которые в зале Верховной Рады предоставляли наши политические оппоненты, свидетельствуют об их заинтересованности в том, чтобы судебная власть как можно дольше оставалась в таком незаполненном, подвешенном состоянии", - сказал он.

Вениславский убежден, что в Украине очень много качественных и порядочных юристов, поэтому вакансии удастся заполнить.

"И конкурсы на должности судей Апелляционного суда, Верховного суда свидетельствуют о том, что профессия судьи на сегодняшний является достаточно востребованной, учитывая и финансовую составляющую, и социальные гарантии. Поэтому я уверен, что вакансии будут заполнены достаточно быстро профессиональными судьями", — отметил он.

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Вениславский подчеркнул, что главное в этом процессе - обеспечить абсолютное доверие к Высшей квалификационной комиссии судей, "которая будет как раз заниматься квалификационным оценкой и проверкой профессиональной компетентности судьи".

Как сообщалось, во вторник, 29 июня, Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, предусматривающий решающую роль международных экспертов в формировании.

В частности, в законе учтены рекомендации от Венецианской комиссии о том, чтобы решающий голос при проверке кандидатов на добродетель был за международными экспертами.

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