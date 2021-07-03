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Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от "Джавелинов". Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов. ФОТО

Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских "Джавелинов".

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от Джавелинов. Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов 01

"После апрельского обострения, которое спровоцировал Путин близ границ Украины, Южный военный округ проводит новые маневры, и 150-я дивизия показала новое оборудование для своих танков - Т-72Б3.

Этот тент, похожий на навес от солнца, является экраном противоракетной защиты. Как известно, ракеты "Джавелин", которые находятся на вооружении ВС Украины, поражают цель в верхнюю проекцию, то есть бьют в наименее защищенную часть танка. Также бросаются в глаза навесные блоки защиты на бортах танка. - пишет журналист. - Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты "Трофи". Россия 30 лет ведет разработку своей системы активной защиты "Арена", однако сроки принятия на вооружение "Арены" постоянно переносятся, и российские танки по-прежнему беззащитны от многих видов противотанкового вооружения. Война на Донбассе показала, что несколько новейших Т-72Б3 были подбиты украинскими воинами с помощью старых советских гранатометов РПГ-7".

Бутусов отмечает, что главным козырем в вооружении украинской армии является насыщенность войск управляемыми противотанковыми ракетами типа "Стугна", "Корсар" и "Джавелин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на громкие заявления, РФ отвела от границ с Украиной не более 12 тыс. военнослужащих. Угроза остается актуальной, - Кулеба

"Особенно опасны "Джавелины", которые не оставляют российским танкистам никаких шансов. Российское наступление приведет к большим потерям в бронетехнике, поскольку российские танки не защищены от массированного применения украинской пехотой управляемых ракет.

Очевидно, планируя вторжение в Украину, российское командование приняло решение повысить защищенность своих танков от основных поражающих факторов. Однако Россия технологически сильно отстает от Запада и вынуждена изобретать более простые средства пассивной защиты", - подчеркивает Бутусов.

"Однако оценить эффективность этого козырька против тандемной боевой части "Джавелина", которая обеспечивает пробитие защиты двумя зарядами, можно только в ходе реальных боевых действий. Страны НАТО избрали другой путь - оснащения современных танков системами активной защиты, которые перехватывают ракеты на подлете.

Главный вывод для украинской политики - все эти модернизации производятся не для войны с НАТО - Россия готовится для проведения военных операций против Украины, модернизация боевой техники и маневры направлены на противостояние с украинской армией. Никаких мирных договоренностей с Украиной Россия не планирует, ресурсы направляются не на мир, а на войну, и Россия готовится к активным наступательным операциям", - резюмирует Бутусов.

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Топ комментарии
+80
Туалет дерев'яний ще примандячте на ******** з гусенецями
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03.07.2021 11:22
+47
это от солнца а не от джавелинов))))) от джавелина петухов ничего не спасет... даже целый иконостас внутри с кирилушкой во всех позах.
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03.07.2021 11:25
+46
Уже:

Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от "Джавелинов". Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4100
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03.07.2021 11:30
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Страница 4 из 4
Идея хорошая, но сначала либо нужно сбить всю ДЗ, либо комулятившик должен быть снайпером и попасть именно в ту дырочку, которую проковыряла ЗУшка ...
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03.07.2021 16:39 Ответить
Какая дырочка? Скорострельность авиационных пушек ЗУ - 2000 выстр/мин. Больше 30 в сек. Одно нажатие на педальку, и летит поток фугасных снарядов. Защита слетает вся.
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03.07.2021 19:54 Ответить
Самому танку ЗУшка, как слону дробина, зато саму ЗУшку(ее защиту), которая для настильной стрельбы будет стоять как мишень на полигоне, ДШК или Утес может продырявить как дуршлаг и стрелка разнести в клочья.
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03.07.2021 21:17 Ответить
ЗУ может танку снять гусли, повредить ствол, побить приборы. А я сказал, как реально делали наши в АТО.
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04.07.2021 12:48 Ответить
Когда я учился на наводчика на Т-62, то из приборов на нем висела только "Луна" для ночного прицела. Сами прицелы из башни видят всю "наружу" только через достаточно узкую "щелочку", в которую при движении даже снайпер не всякий попадет.
При этом, еще раз - ЗУшка должна стать явной мишенью, чтобы иметь возможность прицельно вести огонь по наземной цели. Конечно, если рассматривать вариант, что ЗУшка стоит в каком-то строении и из его оконного проема видна улица являющаяся танкоопасным направлением, тогда да, за то время которое понадобиться для ее обнаружения и уничтожения, один танк она точно успеет "раздеть" для ПТУР.

П.С.
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7499

Это 105 мм пушка. Не скажу точно, но "на глаз" толщина стенки примерно 1/3 радиуса канала ствола, т.е. где-то мм 18. БЗТ пробивает 15мм с расстояния 700м если угол встречи будет не менее 60 град. Для того чтобы соблюсти такие условия, танк должен неподвижно стоять, еще и пушку держать перпендикулярно к траектории полета снаряда. ОФЗ вообще "ниочем" со своими 20 граммами ВВ.
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04.07.2021 14:45 Ответить
этот козырек для ватников, что бы не обосрались
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03.07.2021 15:22 Ответить
чтобы не обосрались нужен унитаз типа сортира.. лучше бы они его вместо нанофанеры устанавливали
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03.07.2021 15:42 Ответить
Вспомните панцерные кровати на наших БТРах над которыми смеялись не только мокшане он и страны НАТО которые оказались отличной защитой от комулятивных снарядов.Да и не кацапы ни америкосы недодумались приваривать цепи к днищу бронетехники чтобы защитить ноги тех кто за ней идет хотя мокшане и америкосы постоянно где-то в мире ведут активные боевые действия.Так что над мокшанским ,,зонтиком,,можно будет смеятся только после проверки на полигонах его эфективности или думать как его обойти.
Никогда не следует недооценивать врага,лучше перебздеть чем недобздеть.
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03.07.2021 15:45 Ответить
Это всё понятно,но судя по всему кацапы сделали хрень.))
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03.07.2021 15:48 Ответить
Возможно но проверить всетаки надо.
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03.07.2021 15:51 Ответить
Тут тоже надо было пару кроватей панцирных прилепить и застелить одеялом, ну и кантик отбить, для порядка.., благо этих убийц позвоночника наклепали дохрена для войск, чтобы служба медом не казалась, джавелин будет отскакивать как от батута.
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03.07.2021 16:20 Ответить
"Панцерні ліжка" не працювали, працювали протикумулятивні клітки із нормальної сталі і це далеко не інновація, ті ж американці та британці широко використовували їх у Афгністані. У нас вони були аналогічної конструкції
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03.07.2021 17:55 Ответить
Кацапы,как обычно слепили что-то из говна и палок и представили это в виде сверхпрогрессивной технологии. Ещё гамак бы подвесили. Дебилы,блеать.
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03.07.2021 15:47 Ответить
Ну, справедливости ради - представили не они, а Бутусов ...
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03.07.2021 16:47 Ответить
Спочатку кацап це кловун,а вже після цього розробник захисту танків від Джавеліна.
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03.07.2021 15:48 Ответить
Ще можуть "подорожник" до танка прикласти... Тоже допомагає від Javelin))))
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03.07.2021 15:50 Ответить
А Ви знаєте як спацьовує Джавелін щоб так впевнено говорити?А я незнаю...
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03.07.2021 15:54 Ответить
ласкаво просимо в АД
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03.07.2021 16:02 Ответить
Голь на выдумки хитра.
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03.07.2021 16:02 Ответить
Чтобы они не делали, полетят лапти на родину аж бегом
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03.07.2021 16:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY&ab_channel=InsidetheNFL
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03.07.2021 16:15 Ответить
Пусть лучше лаптемордые себе на сраку поставят экраны:

Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8171

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03.07.2021 16:35 Ответить
Надо ещё назвать это величайшее в Мире, да что там, во Вселенной, изобретение - "Теперь хоть камни с неба".
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03.07.2021 16:42 Ответить
США заморозили помощь после общения Байдена с Уйлом Владимировичем.
Вот начнутся боевые действия, тогда может быть поможем.
В ответ на подготовку к нападению, я бы заминировал все атомные станции в потенциальной зоне риска, чтобы не достались врагу.
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03.07.2021 16:52 Ответить
Вот из-за таких как ты "стратегов" нам и заморозили помощь.
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03.07.2021 16:53 Ответить
ты бы еще собственную кровать заминировал )))
- и вообще прямое вторжение кацапов с границы открывает нам возможность на прямое наступление военной операции по возвращению КРИМА для наших частей.
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03.07.2021 17:46 Ответить
а что у них есть против женских туфель?
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03.07.2021 17:22 Ответить
Проти підборів наших курсанток жоден тент не врятує.
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04.07.2021 11:00 Ответить
Ну-у-у,якщо" тенти" із хорошого металу,то дуже і дуже є необачним, із боку кацапоординцев, "підтягувати" таккі "смаколики" до кордонів України...
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03.07.2021 17:42 Ответить
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
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03.07.2021 17:49 Ответить
А танкистам из Бурятии выдать шапочки из фольги
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3134
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03.07.2021 17:50 Ответить
Шляпу от салупы прикрепите!)), лишнехромосомные
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03.07.2021 17:51 Ответить
Може і допоможе, але як показала практика використання подібних кліток, проти тандемних зарядів працює погано, до того ж енергія вибуху розіб'є прицільні комплекси та триплекси спостереження і зробить танк калікою, який не зможе продовжувати бій і такий захист спрацює лише один раз. Окрім того така будка збільшує обриси танка та робить його більш помітним особливо за складками місцини.
Виглядає як відчайдушна міра, яка породжена страхом
По-друге, це черговий доказ того, що вони планують наступальні операції, без залежності від того скільки "небажання війни" та миру у очах ***** щоденно бачить клоун.
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03.07.2021 18:06 Ответить
Яка війна, про що ви говорите? Членокомандувач он заявив, що "расєянє нє хатят ваєвать".
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03.07.2021 18:21 Ответить
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 352
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03.07.2021 18:30 Ответить
Шампань их,теперь можно на слвковом металлоломе ,,тигр,, писать
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03.07.2021 18:44 Ответить
Или "Абрамс"
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03.07.2021 19:00 Ответить
Осталось только понять каким образом этот тент может защитить от ракеты Джавелина.
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03.07.2021 19:09 Ответить
Вызвать срабатывание БЧ на расстоянии от брони, что нарушит фокусировку кумулятивной струи и её пробивную силу? Правда у Джавелина БЧ тандемная, то есть основной заряд всё равно попадёт в крышу. Установить динамическую защиту и на крыше? Чтоб навес нейтрализовал предзаряд а ДЗ на крыше - основной?

А может это тупо навес чтоб не пекло голову экипажу. Жарища сейчас адская.
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03.07.2021 19:35 Ответить
В Джавелинах на предзаряде стоит датчик замедления , и предзаряд не сработает, пока ракета не приклеит этот кокошник к башне, затем перегруз приходит в расчётную норму и предзаряд срабатывает.
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03.07.2021 20:17 Ответить
Ну этот экран может быть достаточно прочным, как экраны на бортах. Так что при попытке придавить его к башне, ракета сама получит серьёзные повреждения.
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04.07.2021 01:03 Ответить
Ну этот кокошник не может быть достаточно прочным, потому что снизится манёвренность танка от дополнительного веса, а чтобы навесить ещё кусок брони потолще, для этого необходимо повышать удельную мощность двигателя как минимум на 150 л.с.Проще говоря невозможно на весь танк навесить броню и динамическую защиту толщиной, превыщающей возможности современного подкалиберного сердечника, а это свыше 800 мм, так как танк превратится в малоподвижный дзот. Теоретически обойти этот кокошник, если на крышу установят метр брони, достаточно просто, изменив настройки поражения в ракете. Она может бить в решётку отсека двигателя. Танк с экранами и защитой теперь анахронизм 20 века и война в Ираке это подтвердила.
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04.07.2021 07:48 Ответить
Это от камней с неба, их так " просили" крымчане. Ну или как минимум от голубиного помета...
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03.07.2021 19:34 Ответить
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4875
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03.07.2021 19:51 Ответить
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5167
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03.07.2021 19:56 Ответить
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8425
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03.07.2021 19:57 Ответить
Так, что получается? Это так просто?))))))))))))) . Укрылся одеялом и.....я в домике!
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03.07.2021 20:01 Ответить
парасолькою )
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03.07.2021 22:25 Ответить
RLDM!
Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8831
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03.07.2021 20:20 Ответить
Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских "Джавелинов". Источник: https://censor.net/ru/n3274900

ДЕБІЛИ це про Кремляндію

Російські танки на кордоні з Україною оснастили козирком від "Джавелінів". Росія готується до активних наступальних операцій, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6162
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03.07.2021 21:09 Ответить
щось мені нагадує радянський зернозбиральний комбайн ск-3. там теж замість кобіни над комбайнером був схожий брезентовий навіс
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03.07.2021 21:10 Ответить
Тупые кацапы - до сраки эти козырьки. Ещё шапочки из фольги сделайте, дегенераты =)
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03.07.2021 21:12 Ответить
Дохлых кацапов меньше не станет.аминь.
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03.07.2021 21:25 Ответить
От Джавелина спасает только сбрасываемое вниз днище танка.
Но без гарантии.
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03.07.2021 22:11 Ответить
Украинская армия с перевооружением подождёт. Главное - побыстрее перестроить дачу на Бирючьем. за сотни миллионов, соорудить университет папочке за 7,5 млрд. и высадить миллиард деревьев ещё на 20 млрд. грн. Гундосый крысёныш спешно зарабатывает на безбедную старость.... Но.... Старости, по всей видимости, не будет....
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03.07.2021 23:48 Ответить
суки, с беспилотников скидывайте пенсии, падлюкам
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03.07.2021 23:59 Ответить
на фотке комбайн какой-то
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04.07.2021 00:54 Ответить
известный историк свирин описывал историю в танкостроении когда хотели в Челябинске сделать бетонный танк. На полному серьезе отлили корпус с бетона, а уже потом подумали а как башню крепить и катки и будет ли он ездить. проект закрыли и сослались для отмазки на отсутствие арматуры. Касаемо кроватей. Немецкие кровати (армейские) сделани из стальных пластин 4 мм соединенных пружинами 5 мм и ничего общего неимеют с панцирными сетками Они поставлялись в ГСВГ
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04.07.2021 01:51 Ответить
Бубочка дал на испытание кацапам джавелины. Проверить как они работают по танкам
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04.07.2021 08:10 Ответить
предлагаю скинутся по 50 копеек ua c каждого но не больше на покупку нагана и два потрона и послать путину *****
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04.07.2021 11:03 Ответить
У нас один Цирк, а там інший!!!, а люду горе від клоунів!!!
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04.07.2021 11:30 Ответить
Це вони що, всерйоз? Ну хіба ще "для поднятія боєвого і морального духа" бурятських танкісті. Дебіли, б.я
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05.07.2021 01:58 Ответить
,,Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты "Трофи". ,,
...............................................................................................................................................................................
Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на своих танках.
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17.09.2021 21:16 Ответить
НАТО з полегшенням видохнули. рф готується тільки до війни з Україною, а не з країнами НАТО. Яке щастя!!
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09.10.2021 19:05 Ответить
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