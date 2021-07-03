Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от "Джавелинов". Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов. ФОТО
Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских "Джавелинов".
Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"После апрельского обострения, которое спровоцировал Путин близ границ Украины, Южный военный округ проводит новые маневры, и 150-я дивизия показала новое оборудование для своих танков - Т-72Б3.
Этот тент, похожий на навес от солнца, является экраном противоракетной защиты. Как известно, ракеты "Джавелин", которые находятся на вооружении ВС Украины, поражают цель в верхнюю проекцию, то есть бьют в наименее защищенную часть танка. Также бросаются в глаза навесные блоки защиты на бортах танка. - пишет журналист. - Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты "Трофи". Россия 30 лет ведет разработку своей системы активной защиты "Арена", однако сроки принятия на вооружение "Арены" постоянно переносятся, и российские танки по-прежнему беззащитны от многих видов противотанкового вооружения. Война на Донбассе показала, что несколько новейших Т-72Б3 были подбиты украинскими воинами с помощью старых советских гранатометов РПГ-7".
Бутусов отмечает, что главным козырем в вооружении украинской армии является насыщенность войск управляемыми противотанковыми ракетами типа "Стугна", "Корсар" и "Джавелин".
"Особенно опасны "Джавелины", которые не оставляют российским танкистам никаких шансов. Российское наступление приведет к большим потерям в бронетехнике, поскольку российские танки не защищены от массированного применения украинской пехотой управляемых ракет.
Очевидно, планируя вторжение в Украину, российское командование приняло решение повысить защищенность своих танков от основных поражающих факторов. Однако Россия технологически сильно отстает от Запада и вынуждена изобретать более простые средства пассивной защиты", - подчеркивает Бутусов.
"Однако оценить эффективность этого козырька против тандемной боевой части "Джавелина", которая обеспечивает пробитие защиты двумя зарядами, можно только в ходе реальных боевых действий. Страны НАТО избрали другой путь - оснащения современных танков системами активной защиты, которые перехватывают ракеты на подлете.
Главный вывод для украинской политики - все эти модернизации производятся не для войны с НАТО - Россия готовится для проведения военных операций против Украины, модернизация боевой техники и маневры направлены на противостояние с украинской армией. Никаких мирных договоренностей с Украиной Россия не планирует, ресурсы направляются не на мир, а на войну, и Россия готовится к активным наступательным операциям", - резюмирует Бутусов.
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При этом, еще раз - ЗУшка должна стать явной мишенью, чтобы иметь возможность прицельно вести огонь по наземной цели. Конечно, если рассматривать вариант, что ЗУшка стоит в каком-то строении и из его оконного проема видна улица являющаяся танкоопасным направлением, тогда да, за то время которое понадобиться для ее обнаружения и уничтожения, один танк она точно успеет "раздеть" для ПТУР.
П.С.
Это 105 мм пушка. Не скажу точно, но "на глаз" толщина стенки примерно 1/3 радиуса канала ствола, т.е. где-то мм 18. БЗТ пробивает 15мм с расстояния 700м если угол встречи будет не менее 60 град. Для того чтобы соблюсти такие условия, танк должен неподвижно стоять, еще и пушку держать перпендикулярно к траектории полета снаряда. ОФЗ вообще "ниочем" со своими 20 граммами ВВ.
Никогда не следует недооценивать врага,лучше перебздеть чем недобздеть.
Вот начнутся боевые действия, тогда может быть поможем.
В ответ на подготовку к нападению, я бы заминировал все атомные станции в потенциальной зоне риска, чтобы не достались врагу.
- и вообще прямое вторжение кацапов с границы открывает нам возможность на прямое наступление военной операции по возвращению КРИМА для наших частей.
Виглядає як відчайдушна міра, яка породжена страхом
По-друге, це черговий доказ того, що вони планують наступальні операції, без залежності від того скільки "небажання війни" та миру у очах ***** щоденно бачить клоун.
А может это тупо навес чтоб не пекло голову экипажу. Жарища сейчас адская.
ДЕБІЛИ це про Кремляндію
Но без гарантии.
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Эксперты обращают внимание, что у Израиля есть новая уникальная система - мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка.
Систему закупил немецкий бундесвер и установил ее на своих танках.