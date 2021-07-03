Украина выходит из соглашения в рамках СНГ по защите прав потребителей, - указ

4 июля Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий закон сегодня опубликован в официальном издании Голос Украины.

Он вступает в силу 4 июля.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - указывается в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма