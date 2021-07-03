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СНГ (393) права потребителей (22)

Украина выходит из соглашения в рамках СНГ по защите прав потребителей, - указ

Украина выходит из соглашения в рамках СНГ по защите прав потребителей, - указ

4 июля Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий закон сегодня опубликован в официальном издании Голос Украины.

Он вступает в силу 4 июля.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - указывается в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма
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Топ комментарии
+10
иммитация бурной деятельности
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03.07.2021 11:44
+4
Займаються аби чим, тільки не тим що потрібно.
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03.07.2021 11:55
+4
Зеленский особь легкого поведения, работает только за деньги, очень жаден. за хороший гонорар, перед ватниками готов назвать родную страну и маму шлюхой.
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03.07.2021 12:09
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иммитация бурной деятельности
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03.07.2021 11:44 Ответить
Не надо из Эссэн-Гэ выходить?
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03.07.2021 11:55 Ответить
все скопом нужно деанонсировать. мертвая отрыжка тот снг
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03.07.2021 12:31 Ответить
Так ото ж...
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03.07.2021 12:32 Ответить
так Украина там и была лишь на полшишки!
о роли наблюдателя забыли сознательно? или для вас так важен этот шаг зелёной власти?
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03.07.2021 14:50 Ответить
Для меня важно, чтоб Украина была как можно дальше от па-рашки, в идеале, с общей границей с Китаем.
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03.07.2021 14:53 Ответить
я о том, что подобные денонсации малозначимой чуши должны проиходить пачками по 1000 штук и вообще, от слова, совсем, не освещаться в СМИ!!!
но зеленопыкие придают важности каждому ничего не значащему говнищу, вроде разрыву этого договорняка ни о чём
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03.07.2021 15:02 Ответить
Но, в отличие от других телодвижений плесени, это вполне позитивное.
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03.07.2021 15:03 Ответить
вы же понимаете, что в положении когда полностью сабботируются важные задачи, плесень ищет где бы наскрести "побед", вот эта денонсация та самая "победа"!!
отсюда моё первое замечение, которое вас зацепило
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03.07.2021 15:09 Ответить
Значит нужно вырабатывать у плесени условные рефлексы. За косяки сильно п-зд-ть, а за шаги в правильном направлении - нет.
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03.07.2021 22:31 Ответить
Займаються аби чим, тільки не тим що потрібно.
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03.07.2021 11:55 Ответить
Зеленский особь легкого поведения, работает только за деньги, очень жаден. за хороший гонорар, перед ватниками готов назвать родную страну и маму шлюхой.
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03.07.2021 12:09 Ответить
Перші тривожні дзвінки про те, що в НБУ змінюється модель управління, https://biz.nv.ua/ukr/finance/rada-nbu-vislovila-nedoviru-katerini-rozhkovoji-i-dmitru-sologubu-novini-ukrajini-50116006.html почалися з догани Рожковій і Сологобу Радою НБУ . Догана слідувала за їхніми незалежними коментарями в ЗМІ про співпрацю з МВФ. Потім - зміни в структурі НБУ, які спочатку призвели до концентрації повноважень у нового голови НБУ, а потім - до позбавлення Рожкової колишньої сфери відповідальності.
Тут потрібно відзначити, що Рожкова шість років займалася банківським наглядом і працювала в епіцентрі банківської реформи і очищення фінансової системи в Україні. Вона, разом з колишною головою НБУ Валерією Гонтаревою, була активною учасницею процесу порятунку і націоналізації ПриватБанку в 2016 році.
До початку 2021 року банківська реформа підкреслювалася в комунікаціях МВФ та інших західних партнерів України як один з найуспішніших кейсів реформ, що призвели до макрофінансової стабільності і більшої стійкості української економіки до зовнішніх шоків. Очищення банківської системи дозволила Україні стабільно пережити коронакризу.
Теза Рожкової підтвердилася після того, як з НБУ про своє звільнення в повному складі заявила https://biz.nv.ua/ukr/finance/kerivnictvo-departamentu-nbu-ogolosiv-pro-zvilnennya-v-povnomu-skladi-novini-ukrajini-50168559.html команда керівників Департаменту ліцензування НБУ . Зокрема, директор департаменту Олександр Бевз; заступниця директора Катерина Жебанова; начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко; начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль; начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи. А також заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич і головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефан Дженко. Ця команда працювала під кураторством Рожкової.
«Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку поки неможливе. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, є неприпустимими в роботі Національного банку України», - йдеться в заяві співробітників.
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03.07.2021 12:10 Ответить
Питання в іншому, шо Україна до цього часу там робила?
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03.07.2021 12:11 Ответить
да это кравчук понаподписывал, непонятно зачем. лучше бы в 91м просился в нато
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03.07.2021 12:31 Ответить
Коммунист! Глава отдела по идеологии кпсс в усср! В НАТО?
Вы себя хорошо чувствуете?
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03.07.2021 12:56 Ответить
какой он там коммунист.
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03.07.2021 13:39 Ответить
У 1970-1980 - завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з 1980 - завідувач відділу агітації та пропаганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦК КПУ .

У 1981-1991 - член ЦК КПУ.
У 1988-1990 - завідувач ідеологічного відділу, з жовтня 1989 - секретар ЦК КПУ, у 1990 - другий секретар ЦК КПУ. У 1989-1990 - кандидат у члени Політбюро, у 1990-1991 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 Політбюро ЦК КПУ .
У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного руху України , проте зазнав невдачі.Вопросы?
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03.07.2021 13:49 Ответить
и что? в той партии от коммунизма было одно название. а сделать карьеру без партбилета было нереально. всех идейных коммунистов перестреляли еще в 23м году
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03.07.2021 13:55 Ответить
Вы ошибаетесь. Система ценностей и воспитания в совке была настолько мощной
что после развала ссср прошло 30 лет, а совок в головах людей сидит намертво.
Вопрос: А Кравчук исключение или он какой то особенный?
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03.07.2021 14:00 Ответить
партия жулья и воровства. какой коммунизм, акстись
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03.07.2021 13:56 Ответить
Согласен. Но!
Вор просто ворует для наживы .
А коммунисты под воровство подвели идеологию и Кравчук приложил к этому руку.
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03.07.2021 14:04 Ответить
"а то путин нападет", "мир труд май", "перестать стрелять" суть одно и то же. работайте за пайку. не было никакой идеологии у большевиков. одни слова
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03.07.2021 14:17 Ответить
Вы про идеологию спросите у десятков миллионов убитых коммунистами.
И хватить заниматься софистикой, выглядит очень примитивно и глупо.
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03.07.2021 16:42 Ответить
а нельзя из них всех сразу в один день выйти, и не цедить по капле?!
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03.07.2021 12:45 Ответить
Можно, но власть должна быть умная и профессиональная.
Вот тут и начинается проблема.
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03.07.2021 12:57 Ответить
в своем деле они профессионалы. вот только их дела не имеют никакого отношения к интересам налогоплательщиков
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03.07.2021 14:21 Ответить
В общем то да.
А в своём деле, то есть клоунаде и съёмке видосиков без спорно они профи.
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03.07.2021 16:38 Ответить
 
 