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Новости Оборона
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За 4 года в армию поставили 246 образцов вооружения и техники. Все происходило законно, - генерал Павловский о подозрениях ГБР

За 4 года в армию поставили 246 образцов вооружения и техники. Все происходило законно, - генерал Павловский о подозрениях ГБР

С 2015 по 2019 год в Вооруженные силы Украины было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 5 канал, об этом журналистам заявил генерал-лейтенант Игорь Павловский, который в то время был заместителем министра обороны.

"За прошедшие 4 года, когда я был заместителем Министра обороны, 246 образцов вооружения и военной техники были поставлены ​​на вооружение, включая санитарные автомобили, которых вообще не было, а УАЗы выпускала Российская Федерация", - напомнил Павловский.

"Наша страна была вынуждена наложить санкции и не обеспечивать свои ВСУ комплектацией с РФ. Ни одно предприятие в Украине не пришло на помощь в предоставлении медицинского имущества в госпитали, развертывании госпиталей, медицинского оборудования. Автомобилей, которыми нужно было транспортировать военнослужащих, вообще не было. На первом этапе войны в 2014 году от трех до четырех часов происходила эвакуация военнослужащих. Благодаря тому, что нашлись разработчики в Украине, этот период сократили до 35 минут", - отмечает Павловский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, - "ЕС" о подозрениях ГБР

"Были разработаны не только "Богданы" для эвакуации первой очереди. Были разработаны на переднем крае бронированные машины, в том классе, в котором они существуют", - констатирует генерал.

"Есть решение комиссии, проводившей испытания в соответствии с 345 постановлением, где определено, что они соответствуют заявленным показателям. Были приняты соответствующие решения военно-политическим руководством, и машины пошли на поставку. Все эти вопросы происходили в рамках действующего законодательства по действующим постановлениям, принятым государственной программой развития вооружения и военной техники, Государственным оборонным заказом", - сказал Павловский.

"Всех, кто меня знает лично как человека, который исполнял свой долг профессионально, на 10.30 в понедельник я приглашаю в Печерский суд поддержать меня. Всех, кто понимает, боевых побратимов, чтобы реально открыть глаза на те вопросы, которые происходят вокруг боевых генералов. Позавчера Кривонос, дальше позорный случай увольнения начальника Генштаба в Брюсселе на совещании. Мое увольнение с заместителя министра обороны Украины во время проведения переговоров с американской стороной по разработке поставки оружия и военной техники. Я не понимаю такого", - возмутился генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело генерала Павловского абсолютно безосновательно, - Забродский

Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.
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Топ комментарии
+15
Причём 240 образцов было поставленно именно 4 года назад. Однако для 73% членистоногих это ни о чем не говорит!
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03.07.2021 12:32
+9
Ти від отари відбився експєрд обдовбаний?
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03.07.2021 12:58
+9
А за закрытие павлоградского завода, когда зеленые рагуля будут отвечать? А за сворачивание всей ракетной программы страны? А за умышленный саботаж военных закупок за два последние года? А за червей в тарелках у бойцов? А за слив спецопераций?
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03.07.2021 13:13
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Так Порошенко ж уже два года сидит! Или не сидит? А шо случилось?
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03.07.2021 12:31 Ответить
Ти від отари відбився експєрд обдовбаний?
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03.07.2021 12:58 Ответить
А за закрытие павлоградского завода, когда зеленые рагуля будут отвечать? А за сворачивание всей ракетной программы страны? А за умышленный саботаж военных закупок за два последние года? А за червей в тарелках у бойцов? А за слив спецопераций?
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03.07.2021 13:13 Ответить
игор лященко несе відповідальність за кремлівську методічку в сраці та хєрню, яку він тут несе. Яка тягне на статтю КК за наклеп та має відповідати зі своїми зеленожопими кураторами за всією суворістю закону, бо бесконєчні наклепи підривають саму основу держави. А ще це дуже смішно читати кремлівську консерву, яка ні з того ні з цього раптом "озаботилась" українською армією. Ти,падаль, ні години не захищав країну, ні копейчини ні дав на фронт, втомився на дивані від війни,і в тебе, мразь, ще твій поганий язик щось морозе про Порошенко та армію? Іде на йух, путінська шваль.
А ще збігай до бянідіктовой, та розкажи ій як ти з Порошенко крав в армії,чи звідки ти знаєш? Документи та факти в студію! не херню-писанану у твоєму наклепницькому стилі,а реальні факти! Мабуть вони в тебе є)))))бо ти відніс їх бянідіктовой?))))) А насправді ти кіздіж херню по методічці.
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03.07.2021 13:34 Ответить
У 2016-му році йому відмовили брати участь у конкурсі на посаду заступника голови однієї з районних державних адміністрацій. З тих пір він ображений на...... Пороха.

За 4 роки в армію поставили 246 зразків озброєння і техніки. Все відбувалося законно, - генерал Павловський про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 3751
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03.07.2021 14:01 Ответить
Причём 240 образцов было поставленно именно 4 года назад. Однако для 73% членистоногих это ни о чем не говорит!
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03.07.2021 12:32 Ответить
Поправочка- членистоголовых!
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03.07.2021 13:36 Ответить
Зеля ворог.
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03.07.2021 12:33 Ответить
Клятий Порошенко постійно піарився на передачі озброєння армії.
Ось тепер зато Найвеличніший Нелох не піариться і просто мовчки передає озброєння для армії.
Тільки... Гмммм... А підкажіть, добрі люди, де подивитися скільки ж Найвеличніший передав за два роки озброєння до армії то.
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03.07.2021 12:40 Ответить
У гринпоца и его подельников получится очередной пук в лужу с этим генералом, но обороноспособность Неньки они таки угробят напрочь
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03.07.2021 12:41 Ответить
снявши голову по волосам не плачут. "Влада Зеленського - ліквідатори української державності"(с)
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03.07.2021 12:55 Ответить
Как раз по факту того, что в армию была поставлена техника, зеленые рагуля и прессуют боевых генералов. ведь за время правления квартальных мудозвонов, в армию вообще нихера не поставляется - они готовятся к капитуляции Украины, чтобы продолжать торговать сериалами в парашии с киркоровым в главной роли.
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03.07.2021 13:09 Ответить
І ні слова: звідкіля такі статки у чесного генерала, який все життя віддав "служінню" Україні.
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03.07.2021 13:25 Ответить
а с откуда сотни миллионов на офшорных счетах "простого парня из нарiда"? - главное, конечно, что он не барыга, а "порядна людина"..
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03.07.2021 13:29 Ответить
Ти про якого "парня"? Знаю "парнєй", які займалися бізнесом..Скажем такі, як Зеленський, Порошенко, всякі Фірташі з Пінчуками..У них наявність коштів- обгрунтована їх діяльністю. А цей "парень" із МО- служив за зарплату. От і виникає питання: звідкиля????
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03.07.2021 13:37 Ответить
решил проретлять на отмазках, как и твое зе ? - сколько же зе-бизнесмен заплатил налогов в Украине? "звідкіля такі статки у чесного генерала" - о чем речь вообще, - выкладывай факты, а не сплетни.
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03.07.2021 14:18 Ответить
По-перше, де я петляю? по друге, в понеділок приходи на 10.30 до Печерського суду, там почуєш факти і дізнаєшся про що мова.
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03.07.2021 14:46 Ответить
А які саме в нього статки і де це видно у статті?
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04.07.2021 10:15 Ответить
За рішенням суду одне з провідних підприємств ДК "Укроборонпром" має виплатити державному банку РФ близько 25 млн гривень

https://defence-ua.com/news/zaboronenij_v_ukrajini_sberbank_vigrav_sud_v_dakh_artem_u_kijevi-4094.html
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03.07.2021 13:31 Ответить
А сколько из них "новых" образцов, а сколько всего после регламентного и капитального ремонтов?
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03.07.2021 13:54 Ответить
Вы вообще образец от единицы способны отличать?
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03.07.2021 14:48 Ответить
Та нее... Для меня шо карандаш, шо шнурок - одно и то же... Доволен ответом или расшифровать?
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03.07.2021 16:52 Ответить
С такой проблемой вам в поликлинику. И поменьше контактов с людьми. Зачем травмировать их психику вашим карандашом.
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03.07.2021 17:02 Ответить
Понятно, товарисч Ильфа с Петровым не читал, потому и пользуется выражением "Сам дурак" при отсутствии знаний и аргументов. Видимо совсем зеленый...
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03.07.2021 20:30 Ответить
Если товарищ, кроме отсутствия знаний, ещё наполнен гонором пикейных жилетов, то может в поликлинику не обращаться. Главное, что бы не ел на ночь сырых помидоров.
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03.07.2021 21:43 Ответить
Коли він поклав руку на біблію він зганьбив дві релігії .
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03.07.2021 16:17 Ответить
 
 