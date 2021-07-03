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Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны

Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны

Корабли Российской Федерации в Черном море игнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна, потерпевшего аварию 3 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря возле Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПСУ в порт приписки Очаков. При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Напомним, сегодня украинское рыболовецкое судно "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия, а россияне заявили, что якобы направили к нему ракетный катер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер

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Топ комментарии
+54
Заголовок достаточно сократить до первых двух слов, но и это на столько очевидно, что уже все знают.
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03.07.2021 12:34
+33
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
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03.07.2021 12:45
+29
бгг, на саморєзах

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner @Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134



Российский боевой самолет 5-го поколения

Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3182
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03.07.2021 12:43
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Заголовок достаточно сократить до первых двух слов, но и это на столько очевидно, что уже все знают.
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03.07.2021 12:34 Ответить
ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ Источник: https://censor.net/ru/n3274907

альо, цензор, не косячте !!
нам хватает ржавого корыта "Москва"
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03.07.2021 12:41 Ответить
А прием тут Цензор, это рабсиян надо спрашивать за грозное название. Я думаю, что вообще неудивительно будет услышав про срассейский весельный фрегат шлюпочного типа.
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03.07.2021 12:59 Ответить
Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3148
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03.07.2021 13:04 Ответить
крейсер.
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03.07.2021 13:49 Ответить
Що ще «нового» в світі?
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03.07.2021 12:34 Ответить
бгг, на саморєзах

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner @Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134



Российский боевой самолет 5-го поколения

Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3182
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03.07.2021 12:43 Ответить
А должны быть гвозди?
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03.07.2021 12:47 Ответить
Гвозди не завезли, потому забили молотком что было.
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03.07.2021 12:51 Ответить
саклёпки.
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03.07.2021 13:12 Ответить
Росія бреше, її кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4756
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03.07.2021 13:15 Ответить
нет, клей))
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03.07.2021 14:20 Ответить
Синяя изолента.
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04.07.2021 07:38 Ответить
анекдота на знаете? вы видели когда-нибудь, чтобы туалетная бумага по дырочкам рвалась?)
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03.07.2021 12:49 Ответить
Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2290
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03.07.2021 12:50 Ответить
Это ты,гриша?
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03.07.2021 12:55 Ответить
Нє, то нє гріша. В гріші лапті не такі.)
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03.07.2021 14:35 Ответить
Перфокарту з літака роблять?
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03.07.2021 13:05 Ответить
по перше, тут блатні шестикутники, а не китайський ширпотреб. по друге, не в частині де значні навантаження, а для обслуговування обладнання
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03.07.2021 13:18 Ответить
Все, что неразборное, особенно фюзеляж и крылья, всегда делают на заклепках. Это делается по двум причинам: не раскрутится и не ослабляет соединение при изменении температуры (заклепка из того же сплава, а винт стальной). На винтах - только технологические люки
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03.07.2021 13:45 Ответить
На крыле тоже куча разборной приблуды крепится. Предкрылки, закрылки, прочая механизация, кронштейны для ракет и т.п.
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03.07.2021 14:13 Ответить
Судя по шляпкам, саморезы по дереву.
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03.07.2021 14:13 Ответить
саморезы
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04.07.2021 07:41 Ответить
Кацап і в морі кацап.
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03.07.2021 12:35 Ответить
Свинособака, скажи: хрю!
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03.07.2021 12:44 Ответить
Зіганшин, Крючковський, Поплавський, Федотов?
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03.07.2021 12:50 Ответить
так sos и mayday чисто русофобские сигналы. на мат бы откликнулись
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03.07.2021 12:42 Ответить
"Если услышишь: "*** твою мать!"
- значит нам русских надо спасать."
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03.07.2021 14:16 Ответить
русский и расеянский не одно и то же. многие путают эти термины.
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03.07.2021 14:19 Ответить
Странные у минобороны претензии. То есть, лучше было бы, если бы корабль отбуксировали в крым, а команду в сизо?
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03.07.2021 12:45 Ответить
нет...суть не в этом..
рашаговносми раструбили, что типа рашалоханки первыми получили сигнал бедствия и не раздумывая ринулись спасать невоенное украинское судно, терпящее бедствие... вот какие они зланепомнящие сердобольные миролюбивые... мышебратья...адинарот...
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03.07.2021 13:12 Ответить
немного не так! наш корабль подал сигнал бедствия! ему на помощь пришёл украинская морская охрана!!! аварийный корабль благополучно буксируется в порт украинским судном, пропагандоны рашасми трубят, что "руззкие карабли ринулись на помощь беспомощному украинскому судну"!
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03.07.2021 14:53 Ответить
я ж про это и сказал!
что рашка начала забрехиваться что они первые хотели помочь и даже раздули кочегарки))))
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03.07.2021 15:41 Ответить
По международному морскому праву капитан корабля, принявшего сигнал СОС и не попытавшегося оказать помощь, несёт уголовную ответственность.
Да и в кацапском УК статья за это есть
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03.07.2021 13:33 Ответить
капитан кацапского корабля, уже уголовная ответственность
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03.07.2021 14:13 Ответить
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04.07.2021 08:10 Ответить
а если ихтамнет???))))))))))))
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03.07.2021 14:22 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
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03.07.2021 12:45 Ответить
то то рашкования закупил 400к пфайзера и объявила вакцинацию чиновников))
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03.07.2021 12:49 Ответить
FYI "тётя роза" - свинособачий аккаунт
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03.07.2021 14:00 Ответить
Минуточку. Но ведь лаптеноги и не говорили, что подходили к рыбакам. Так что не надо истерить попусту.
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03.07.2021 12:45 Ответить
Свинособаки, а кто из вас сейчас сверху?
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03.07.2021 12:54 Ответить
А ніхто не імтерить з цього приводу , так як всі знають , що кацапи і в Африці кацапи гвинторогі 😀,
брешуть , якидихають !
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03.07.2021 13:04 Ответить
цуцанский, причём здесь "истерия"?

ты видишь ребёнка, стоящего на балконе горящего дома! ты бросаешься на помощь, спасаешь его, вечером выходит пропагандонная новость, что "руззкий хфитязь из рязани спас ребёнка из горящего дома"
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03.07.2021 14:56 Ответить
Все что говорит россия, перекрутите наоборот и вы приблизитесь к правде
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03.07.2021 12:46 Ответить
Просто цікаво,а автори цієї статєйки знають,чим відрізняється ракетний катер від ракетного крейсера?
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03.07.2021 12:47 Ответить
рф-цы выдали 2 посыла:"направлены в район" и "передали сообщение". наши пишут - "не приближались". противоречия как бы и нет..
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03.07.2021 12:49 Ответить
так капитан рыболовецкого судна сам отказался и вызвал буксир из Очакова. Что за
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03.07.2021 12:50 Ответить
В кацапстане всё стабильно.
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03.07.2021 12:51 Ответить
ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались Источник: https://censor.net/ru/n3274907 ,,не приближались" видать таки сцыкотно!! рыболовецкий!!а свежо в памяти как овцевозы кацев топили да и тот же не безызвестный буксир с ,,вояками" на равных бодался!!
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03.07.2021 12:51 Ответить
Хватит этих обсуждений. Рашкка-это враг Украины. Со всеми вытекающими последствиями. Местным ватникам на заметку. Кацапам на вас насрать. Поймите это наконец,дебилы.
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03.07.2021 12:54 Ответить
Тут як раз не обговорюється факт , а розвіюється брехня москалів і цей факт потрібно доводити якумога до більшої аудиторії ЩОБИ сі знали що є москаль.

Зброя москаля - "брехня" ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ москаля - ПРАВДА доведена до свідомості як умого більшої аудиторії.!!!!!!!!!!!!
Тоді не буде при владі блазнів.
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03.07.2021 13:09 Ответить
И не удивляет...Москали всегда брешут.
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03.07.2021 13:19 Ответить
московити гарантовано вкрали б унітази.
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03.07.2021 13:23 Ответить
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03.07.2021 13:26 Ответить
Отмечается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПСУ в порт приписки Очаков.Источник: https://censor.net/ru/n3274907
Из всех этих заявлений и опровержений следуют два варианта событий:
1.Наши погранцы и служба морского поиска и спасения SAR (Search and Rescue) прое&Бали или поздно отреагировали на сигнал с аварийного судна в зоне своей ответственности.
2. Пресс-службы погранцов и SAR прое&Бали своевременную подачу СМИ и обществу информации о спасении ими аварийного судна в зоне своей ответственности.
Варианты эти могут быть как в пакете, так и в отдельности.
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03.07.2021 13:24 Ответить
задокументировать всё и уже на международный суд ..тут уж ООН не спрячется от необходимости наказать Россию.Это уже совсем другое правовое поле.которое не прикрыть типа внутренним вооружённым конфликтом,как РФ представляет войну на Донбассе.
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03.07.2021 13:25 Ответить
Елементарні помилки природи на Землі- московити- повинні зникнути.
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03.07.2021 13:27 Ответить
Собирались военные РФ помогать или нет, МО Украины знать не может, распространять сообщение про действия флота РФ можно и через год после происшествия, это не имеет отношения к делу, россияне сказали, что корабли ЧФ и пограничников направлены в район бедствия, а не к кораблю и это мудро, потому что украинские рыбаки бедствовали около украинского берега, возможно, что в украинских территориальных водах.
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03.07.2021 13:30 Ответить
Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны.
То есть наше Минобороны считает нормальным, что росия должна была послать свои военные корабли к украинской военно-морской базе Очаков для спасения украинских рыбаков? И ещё один перл. Кацапский катер Ивановец назван крейсером! Это так в сообщении нашего Минобороны или Цензор допустил ошибку при перепечатке? Клоунада.
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03.07.2021 13:42 Ответить
Никаких ошибок нет, кашу маслом не испортишь, вот если бы крейсер назвали катером, то это была бы ошибка.
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03.07.2021 14:42 Ответить
Кацапосвиньи!
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03.07.2021 13:32 Ответить
Разведка, мринобороны.... Цирк на выезде. Занимайтесь своим делом. Пусть комментарии рыбаки дают.
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03.07.2021 13:33 Ответить
Для Тётя Роза .

Як там ФСБ, платить росообрубками чи $ ? 😂
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03.07.2021 13:36 Ответить
І добре, що не підпливли до рибаків, бо мали би ще одних заручників.
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03.07.2021 13:37 Ответить
С 2019 у нас есть мощное оружие против "Россия врет":
- зеленское и Ко врут чаще (всегда), глупее и всем!
Спасибо 73 создателям нового украинского оружия
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03.07.2021 13:38 Ответить
Мышебратья, ёпта . Всегда и во всем
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03.07.2021 14:12 Ответить
ПаРаша - гавно, но это не отменяет элементарной технической грамотности.
"Ивановец" - не "ракетный крейсер", а старый ракетный катер пр.1241 1989 года постройки.
Неграмотность и невежество могут сильно помешать в бою с москальской сволочью.
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03.07.2021 14:28 Ответить
п.с.
Танкер "Делфи" тоже начинал терпеть бедствие в районе Тендры.
Судя по все, погранцы Собакова и спаслужба снова прощелкали беду.
Зато на французских катерах кто-то наварил знатно.
Это ж не рюкзаки!!!
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03.07.2021 14:32 Ответить
Москальнота ,що дихне, то збрехне !!!
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03.07.2021 14:31 Ответить
Шот я не понял соплей нашего МИНОБОРОНЫ.
Они хотели, что бы ************* корыта приехали на помощь и сделали картинку для ******** СМИ, о том какие они могучие и добрые???
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03.07.2021 14:38 Ответить
А МК пишет, что украинцы сами отказались от такой помощи
https://www.mk.ru/incident/2021/07/03/terpyashhee-bedstvie-ukrainskoe-sudno-otkazalos-ot-pomoshhi-********-rf.html Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи военных РФ - МК (mk.ru)

Короче, или расия врёт, или наши красавцы, или то и другое!
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03.07.2021 14:49 Ответить
так и было:
укр.корабль:

- ми випадково натиснули на кнопку "сос", видбий!
руз.корабль:

- это руззкий карабль, мы хотеть вам оказать помосчь!
укр.корабль:

- Микола, шо вин каже?
- Каже, що хоче нам помочь, запитай його якого хера?
руз.корабль:

- не надо нас пытать, мы на фсё готовы без пыток!!!
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03.07.2021 15:00 Ответить
Очень "братский" народ! Может в слове "братский" бандитский подтекст-братки?
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03.07.2021 16:54 Ответить
смотрю на возмущенные коменты и думаю - украинцы а что вы от куйловцев ожидали? сухой тельник, горячий чай и тёплый кубрик??? более чем уверен, что рашисты слышали сигнал и видели тонущий сейнер и между собой говорили что то типа - да это укропы, пусть тонут на йух! еще раз спрошу у украинцев - а вы что ждали панове? вот вам и баста с кидарасом киркоровым, вот вам и повалий с лободою, вот вам и лорак с гросу....одиннарот короче!!!
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03.07.2021 17:20 Ответить
Они после английской "провокации" до сих пор бомбы метают в камерах. А тут вдруг еще какой-то подозрительный сигнал о помощи из вод около Крыма.
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03.07.2021 19:00 Ответить
Кацап це світогляд і добровільний вибір...
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03.07.2021 21:03 Ответить
У А.Полотно есть в песне хорошие слова: "Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели..." Это про русских. И их жалеть точно никто не будет...
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03.07.2021 21:14 Ответить
Не информация, а дезинформация!
Не информационный вброс, - а ложь!

НЕ http://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ пресс-служба Министерства обороны Украины ,- а отборные идиоты и пособники руSSкого агрессора!
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04.07.2021 03:16 Ответить
 
 