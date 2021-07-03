Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны
Корабли Российской Федерации в Черном море игнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна, потерпевшего аварию 3 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря возле Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПСУ в порт приписки Очаков. При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.
Напомним, сегодня украинское рыболовецкое судно "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия, а россияне заявили, что якобы направили к нему ракетный катер.
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альо, цензор, не косячте !!
нам хватает ржавого корыта "Москва"
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Российский боевой самолет 5-го поколения
- значит нам русских надо спасать."
рашаговносми раструбили, что типа рашалоханки первыми получили сигнал бедствия и не раздумывая ринулись спасать невоенное украинское судно, терпящее бедствие... вот какие они зланепомнящие сердобольные миролюбивые... мышебратья...адинарот...
что рашка начала забрехиваться что они первые хотели помочь и даже раздули кочегарки))))
Да и в кацапском УК статья за это есть
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА
Меня удивляют россияне, боящиеся прививаться Спутником. Жить в России вы, бл@дь, не боитесь, а прививаться боитесь!
брешуть , якидихають !
ты видишь ребёнка, стоящего на балконе горящего дома! ты бросаешься на помощь, спасаешь его, вечером выходит пропагандонная новость, что "руззкий хфитязь из рязани спас ребёнка из горящего дома"
Зброя москаля - "брехня" ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ москаля - ПРАВДА доведена до свідомості як умого більшої аудиторії.!!!!!!!!!!!!
Тоді не буде при владі блазнів.
Из всех этих заявлений и опровержений следуют два варианта событий:
1.Наши погранцы и служба морского поиска и спасения SAR (Search and Rescue) прое&Бали или поздно отреагировали на сигнал с аварийного судна в зоне своей ответственности.
2. Пресс-службы погранцов и SAR прое&Бали своевременную подачу СМИ и обществу информации о спасении ими аварийного судна в зоне своей ответственности.
Варианты эти могут быть как в пакете, так и в отдельности.
То есть наше Минобороны считает нормальным, что росия должна была послать свои военные корабли к украинской военно-морской базе Очаков для спасения украинских рыбаков? И ещё один перл. Кацапский катер Ивановец назван крейсером! Это так в сообщении нашего Минобороны или Цензор допустил ошибку при перепечатке? Клоунада.
Як там ФСБ, платить росообрубками чи $ ? 😂
- зеленское и Ко врут чаще (всегда), глупее и всем!
Спасибо 73 создателям нового украинского оружия
"Ивановец" - не "ракетный крейсер", а старый ракетный катер пр.1241 1989 года постройки.
Неграмотность и невежество могут сильно помешать в бою с москальской сволочью.
Танкер "Делфи" тоже начинал терпеть бедствие в районе Тендры.
Судя по все, погранцы Собакова и спаслужба снова прощелкали беду.
Зато на французских катерах кто-то наварил знатно.
Это ж не рюкзаки!!!
Они хотели, что бы ************* корыта приехали на помощь и сделали картинку для ******** СМИ, о том какие они могучие и добрые???
https://www.mk.ru/incident/2021/07/03/terpyashhee-bedstvie-ukrainskoe-sudno-otkazalos-ot-pomoshhi-********-rf.html Терпящее бедствие украинское судно отказалось от помощи военных РФ - МК (mk.ru)
Короче, или расия врёт, или наши красавцы, или то и другое!
укр.корабль:
- ми випадково натиснули на кнопку "сос", видбий!
руз.корабль:
- это руззкий карабль, мы хотеть вам оказать помосчь!
укр.корабль:
- Микола, шо вин каже?
- Каже, що хоче нам помочь, запитай його якого хера?
руз.корабль:
- не надо нас пытать, мы на фсё готовы без пыток!!!
Не информационный вброс, - а ложь!
НЕ http://www.mil.gov.ua/news/2021/07/03/za-danimi-golovnogo-upravlinnya-rozvidki-korabli-rosijskoi-federaczii-ignoruvali-signal-sos-ukrainskogo-riboloveczkogo-sudna/ пресс-служба Министерства обороны Украины ,- а отборные идиоты и пособники руSSкого агрессора!