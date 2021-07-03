Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны.

Корабли Российской Федерации в Черном море игнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна, потерпевшего аварию 3 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря возле Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПСУ в порт приписки Очаков. При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Напомним, сегодня украинское рыболовецкое судно "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия, а россияне заявили, что якобы направили к нему ракетный катер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер