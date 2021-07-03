Умер бывший заместитель министра культуры, журналист и переводчик Юрий Рыбачук

В Киеве от последствий инсульта умер бывший заместитель министра культуры, культурный деятель, журналист и переводчик Юрий Рыбачук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 3 июля журналист и друг умершего Дмитрий Лиховий на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии к сообщению Лиховий отметил, что Рыбачук умер от последствий инсульта.

Украинский актер театра и кино, экс-министр культуры Евгений Нищук сообщил, что церемония прощания состоится сегодня в 16.00 в Киевской городской больнице №3 на улице Петра Запорожца, 26.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким.