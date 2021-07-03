За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 185 новых случаев, выздоровел 161 человек, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлено 185 больных коронавирусом. Умерли 3 человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5 198 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 398", - сообщил Кличко.
Заболели 107 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет и 1 мальчик 5 лет.
В больницы столицы госпитализировали 79 больных коронавирусом.
Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. В целом коронавирус преодолели 205 197 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 57, в Оболонском - 28 и в Святошинском и Соломенском районах - по 23 случая", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Шукати
пошук за словом...
НОВИНИ | СПОРТ
«Євро-2020»: оприлюднена заявка збірної України на матч із Англією
03 липня 2021, 12:43
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом
Тренерський штаб збірної України визначився з заявкою команди на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти Англії. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
До заявки потрапили 24 футболісти: Георгій Бущан, Едуард Соболь, Георгій Судаков, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Марлос, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Артем Довбик.
Матч Україна - Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри - 22:00 за Києвом.