Начальник Управления СБУ по борьбе с коррупцией Невмержицкий считает, что агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко может убежать в Россию. ДОКУМЕНТ
Начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий считает, что подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования и поставки для него оружия агент НАБУ Евгений Шевченко может выехать за границу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко.
Он также опубликовал фото документа за подписью Невмержицкого, в котором тот заявляет о такой опасности.
При этом Шевченко в эмоциональной форме объясняет, что выехать в Россию или Беларусь - для него намного опаснее, чем оставаться в Украине. Ведь там ему может грозить очень большой тюремный срок.
"Вот смотрите: в Украине, если им удастся доказать мою вину в суде (что само по себе очень маловероятно) по схеме контрабандных поставок товаров военного назначения я могу отделаться условным приговором или даже штрафом.
И второй пример. В РФ (куда, как оно думает, я могу убежать) в 2019 году гражданин Польши Мариан Радзаевски пытался приобрести те же клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300, но был арестован ФСБ и приговорен к 14 годам тюрьмы! Потому что это оборудование является не просто военным, а еще и секретным, поэтому наши "братья-россияне" добавили поляку статью за шпионаж", - отмечает Шевченко.
"Однако по мнению тупоголовой свинособаки, и я, и мои "соучастники" все равно поедем в Россию, потому что очень хотим провести 14 лет жизни в российской колонии строгого режима", - омоционально комментирует Шевченко действия Невмержицкого.
Также агент НАБУ обратился к президенту Зеленскому с предложением уволить борца с коррупцией Невмержицкого, который "за все годы своей службы ни разу (!) не поймал ни одного коррупционера".
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
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ДБЛ (с) Лавров
Можна задавати питання, коли президент є, а у нас
В Службі Безпеки, України адекватні люди залишились, чи самі бакланови з невмержицькими?
А ще його можуть вкрасти інопланетяни. Теоретично це також цілком можливо.
І це пише цілий начальник управління СБУ. Шо за далпайопи керують Україною?
во дожились, да? зебилы-экспериментаторы?.. наголосувалы..
Special for you: https://www.youtube.com/watch?v=wh2Z-6M491I
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3044628-stalo-vidomo-hto-proponuvav-kerivnictvu-nabu-i-sap-6-miljoniv.html
https://project.liga.net/projects/zlochevsky_bribe/#:~:text=%C2%AB%D0%9C%D1%8B%20%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4.)%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%A0%C2%BB%2C%20-%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9