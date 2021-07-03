Начальник Управления СБУ по борьбе с коррупцией Невмержицкий считает, что агент НАБУ, ветеран АТО Шевченко может убежать в Россию. ДОКУМЕНТ

Начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий считает, что подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования и поставки для него оружия агент НАБУ Евгений Шевченко может выехать за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко.

Он также опубликовал фото документа за подписью Невмержицкого, в котором тот заявляет о такой опасности.

При этом Шевченко в эмоциональной форме объясняет, что выехать в Россию или Беларусь - для него намного опаснее, чем оставаться в Украине. Ведь там ему может грозить очень большой тюремный срок.

"Вот смотрите: в Украине, если им удастся доказать мою вину в суде (что само по себе очень маловероятно) по схеме контрабандных поставок товаров военного назначения я могу отделаться условным приговором или даже штрафом.

И второй пример. В РФ (куда, как оно думает, я могу убежать) в 2019 году гражданин Польши Мариан Радзаевски пытался приобрести те же клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300, но был арестован ФСБ и приговорен к 14 годам тюрьмы! Потому что это оборудование является не просто военным, а еще и секретным, поэтому наши "братья-россияне" добавили поляку статью за шпионаж", - отмечает Шевченко.

"Однако по мнению тупоголовой свинособаки, и я, и мои "соучастники" все равно поедем в Россию, потому что очень хотим провести 14 лет жизни в российской колонии строгого режима", - омоционально комментирует Шевченко действия Невмержицкого.

Также агент НАБУ обратился к президенту Зеленскому с предложением уволить борца с коррупцией Невмержицкого, который "за все годы своей службы ни разу (!) не поймал ни одного коррупционера".





Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.