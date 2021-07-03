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Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба

Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба

Сегодня ночью пограничники оперативно среагировали на сигнал бедствия от обесточенного рыболовецкого судна в Черном море. В данное время катер морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" буксирует судно в порт Очакова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда среагировал на сообщение, которое появилось в радиоэфире в 02:40 часов. По открытым каналам международной морской безопасности от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии, поступила информация о фелюге, которая сигнальными ракетами передает сигнал бедствия. Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" немедленно выдвинулся в указанный район", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия, россияне заявляют, что направили к нему ракетный катер

Сообщается, что почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление.

Капитан объяснил, что рыбаки в установленном порядке оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.

Также читайте: Россия врет, ее корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна, - Минобороны

"Сейчас катер морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очакова. Никаких российских военных или пограничных кораблей, которые якобы пришли на помощь украинским рыбакам, и о которых сообщали некоторые информационные ресурсы, экипаж "Балаклавы" не заметил", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, сегодня украинское рыболовецкое судно "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия, а россияне заявили, что якобы направили к нему ракетный катер. Тем временем, в Минобороны Украины отметили, что корабли Российской Федерации в Черном море игнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна, потерпевшего аварию 3 июля.
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Топ комментарии
+10
Нужны положительные новости, а не история с поломкой мотора в ржавой лодке, вот, например, хорошего уикэнда:
В Ижевске сотни киллограммов хлора попали в воздух - объявлена экстренная эвакуация, дороги перекрыты
https://www.dialog.ua/russia/232235_1625249101
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03.07.2021 14:07
+9
Типичнэ рюсськэ.
Тьху, ПЛЯ, гыдота!!!
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03.07.2021 14:43
+8
а тим часом у Борисполі. Вся інфа від Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=4sLPTvikrm8

Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5638"
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03.07.2021 14:06
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а тим часом у Борисполі. Вся інфа від Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=4sLPTvikrm8

Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5638"
показать весь комментарий
03.07.2021 14:06 Ответить
Типичнэ рюсськэ.
Тьху, ПЛЯ, гыдота!!!
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03.07.2021 14:43 Ответить
Зеля - просто магніт для всякого лайна
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03.07.2021 18:53 Ответить
Нужны положительные новости, а не история с поломкой мотора в ржавой лодке, вот, например, хорошего уикэнда:
В Ижевске сотни киллограммов хлора попали в воздух - объявлена экстренная эвакуация, дороги перекрыты
https://www.dialog.ua/russia/232235_1625249101
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03.07.2021 14:07 Ответить
А как сочетается экстренная эвакуация с перекрытием дорог?
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03.07.2021 14:45 Ответить
Дуже просто - так само як і першотравнева демонстрація після вибуху в Чорнобилі - "чтоб никто не догадался"! Просто обмежили доступ до інформації - "для избежания паники" Насправді (при наявності мобільного зв"язку" та Інтернет) - "дурна затія"
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03.07.2021 15:24 Ответить
У нас - спасение, а у них - все закрыть, чтоб не гавкали, и пусть подыхают: два мира - два Шапиро...
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03.07.2021 15:34 Ответить
Та у нас Клоун теж відомий поціновувач цензури
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04.07.2021 20:47 Ответить
А это история не про ржавую лодку, а про то, что наши оперативно и точно среагировали, а ещё про то, что украинцам даже в беде помощь козломордых не нужна!
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03.07.2021 14:54 Ответить
Про оперативность и точность - спору нет.
Но, имхо, это ничтожная, практически штатная ситуация.
что украинцам даже в беде помощь козломордых не нужна!

Условные усик и ломаченко другого мнения, мы ведь не знаем, кто был в лодке и, имхо, от них не зависело, кто придет к ним первым - на помощь или на "помощь".
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03.07.2021 15:32 Ответить
Разве что, сиамские братья, которых нужно хирургически отделить, чтобы организм мог полноценно жить, а они больше не пили наши жизненные соки...
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03.07.2021 14:15 Ответить
тьі отстал от жизни - уже не назьівются.
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03.07.2021 14:16 Ответить
За мыжебратушек переживаешь? Ню ню
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03.07.2021 14:32 Ответить
Не брат ты нам, ГНИДА КАЦАПСКАЯ
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03.07.2021 14:35 Ответить
Захлопни ипло, Колян Рязанский
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03.07.2021 14:48 Ответить
Эта типа забота кцп о нас как о братском народе - понты для приезжих. Случись что, они нас тут всех вырежут и скажут что так и було.
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03.07.2021 15:03 Ответить
 
 