РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10280 посетителей онлайн
Новости
1 592 0
ДТП (7452) МИД (6803) Польша (8139) украинцы (3783) Николенко Олег (301)

Четверо украинцев пострадали в результате ДТП в Польше: среди них несовершеннолетний, - МИД

Четверо украинцев пострадали в результате ДТП в Польше: среди них несовершеннолетний, - МИД

Возле города Тарнув на юге Польши произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-летний мальчик разбился за рулем BMW на Львовщине: Пьяный отец сидел рядом. ФОТО

Он также добавил, что консул находится на месте происшествия для оказания гражданам Украины консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

О других подробностях происшествия пока не сообщается. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 