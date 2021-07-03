Киевский метрополитен сегодня будет работать на час дольше в связи с трансляцией матча Украина-Англия

В субботу, 3 июля столичный метрополитен продлит работу на час в связи с трансляцией футбольного матча Украина-Англия на Спортивной площади в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа Киевского метрополитена в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на один час", - сказано в сообщении.

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По окончанию игры возможно ограничение (ЗАКРЫТИЕ) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!", - отметили в пресс-службе метрополитена.

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