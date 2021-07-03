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Киевский метрополитен сегодня будет работать на час дольше в связи с трансляцией матча Украина-Англия

Киевский метрополитен сегодня будет работать на час дольше в связи с трансляцией матча Украина-Англия
Фото: Сайт КВСЗ

В субботу, 3 июля столичный метрополитен продлит работу на час в связи с трансляцией футбольного матча Украина-Англия на Спортивной площади в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа Киевского метрополитена в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на один час", - сказано в сообщении.

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По окончанию игры возможно ограничение (ЗАКРЫТИЕ) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!", - отметили в пресс-службе метрополитена.

Также смотрите: "Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Там еще другой петух с нашей сборной пообщался - это хуже знак.
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03.07.2021 15:17
+4
Я бы сказал петушара...
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03.07.2021 15:18
+3
После того, что отмочила их "ведучая" с гудмонмн британ, наши просто обязаны им навалять.
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03.07.2021 15:07
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А метро уже в Рим ходит?!
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03.07.2021 15:03 Ответить
В метро завезут пиво и будут транслировать футбольчик на всех мониторах
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03.07.2021 15:04 Ответить
Это подарочек на выходной сотрудникам метрополитена, что бы болельщики не тратились на такси а могли эти деньги потратить на пиво и более крепкие напитки. В этом случае они смогут больше засрать станции метро.
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03.07.2021 15:07 Ответить
Главное не отливать на контактную рельсу...
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03.07.2021 15:08 Ответить
73% болельщиков с Вами не согласятся! Вам знакома фраза: «паприколу»?
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03.07.2021 15:10 Ответить
Не - им можно!
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03.07.2021 15:10 Ответить
Мы уже определились, кому необходимо это делать. Они смогут - мы в них верим.
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03.07.2021 15:27 Ответить
После того, что отмочила их "ведучая" с гудмонмн британ, наши просто обязаны им навалять.
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03.07.2021 15:07 Ответить
я уже боюсь сегодняшнего вечера

еще и их петух долбаный с его прогнозами:
Півень Джордан Пекфорд передбачив переможця матчу Україна - Англія на Євро-2020.
https://newsyou.info/piven-dzhordan-pekford-peredbachiv-peremozhcya-matchu-ukra%d1%97na-angliya-na-yevro-2020-video
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03.07.2021 15:12 Ответить
Там еще другой петух с нашей сборной пообщался - это хуже знак.
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03.07.2021 15:17 Ответить
Я бы сказал петушара...
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03.07.2021 15:18 Ответить
я того петуха не боюсь)
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03.07.2021 15:27 Ответить
Это не отменяет того, что он может нагадить.
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03.07.2021 15:28 Ответить
https://alkopona.livejournal.com/234278.html Петух гамбургский!
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03.07.2021 15:39 Ответить
поздно , Я уже спать буду ,разбудите когда проиграют
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03.07.2021 15:40 Ответить
Дорогие Украинцы,очень бздливо.У англии неплохая команда,но Андрюха Шевченко наверняка что-нить придумает.Нужен полуфинал!!!
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03.07.2021 16:16 Ответить
 
 