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За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба

За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба

В первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 3 июля сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

В частности, военнослужащие ГПСУ пресекли попытки незаконного перемещения через границу 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одному – газового и пневматического.

За аналогичный период 2020 года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше, отметили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже.

"Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – подчеркнули в ГПСУ.

В Госпогранслужбе назвали заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины беспочвенными.

"Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", – резюмировали в ГПСУ.
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Топ комментарии
+3
нафига вы оправдываетесь перед шизофрениками?
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03.07.2021 16:02
+2
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь !!!
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03.07.2021 16:12
+2
так примерно. Как я вижу, и трех стволов хватит.
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3900
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03.07.2021 16:16
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нафига вы оправдываетесь перед шизофрениками?
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03.07.2021 16:02 Ответить
нельзя такое писать. раз болотный цыган сказал закрыть границу с микромордором значит пусть делает. наоборот нужно писать что забросили на менцкие болота 100 000 000 единиц оружия, 2 атомных бомбы , 4 авианосца.
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03.07.2021 16:04 Ответить
За 30 лет ни одного психопата в школе. многого стоит.
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03.07.2021 16:07 Ответить
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь !!!
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03.07.2021 16:12 Ответить
Вася! "Зброя з України" - звичайний "привід"! Насправді "галава калгаса" боїться що коли санкції реально влуплять по білорусах то вони масово почнуть тікать в Україну - від голоду! (У мене є товариш Молодим служив у прикордонниках - вожатим собак І їздив на всесоюзний зліт вожатих Там перед ними сам Карацупа виступав Говорив "правильно" - скільки порушників затримав! А потім був банкет з офіцерами Карацупа "набанкетився" і коли його проводжали до автомобіля він повернувся і сказав з гіркотою проводжаючим його прикордонникам: "Эх ребята! Если бы вы знали - в какую сторону эти "нарушители" бежали!" Я читав його книгу : судячи з усього - не "шпійони" йшли в СРСР а наші люди тікали від "щастя"!
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03.07.2021 16:52 Ответить
вот по этому нужно закрывать калитку в болотный микромордор.
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03.07.2021 17:06 Ответить
Читай у Гуглі - "Скоропадський про росіян в Україні" - все стане ясно остаточно! Бо сьогоднішні білоруси - такі самі!
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03.07.2021 17:12 Ответить
как раз хватит устроить Белый Майдан в Белой Руси. Двое батьку будут держать у стенки - двое палить по команде ПЛИ!
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7146
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03.07.2021 16:14 Ответить
так примерно. Как я вижу, и трех стволов хватит.
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3900
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03.07.2021 16:16 Ответить
это не фото чаушески. Это фотожаба. Автоматы хик у них и пластиковые шлемы брамс.
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03.07.2021 16:51 Ответить
За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия,
и то у мацкалей - Госпогранслужба
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03.07.2021 16:43 Ответить
вот бацька и беснуется - всего четьіре... а все остальное - пропустили! Цельіе єшелоньі туда семенченко комбат гонял!
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03.07.2021 17:05 Ответить
Причем вез это все на танках!!!!
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03.07.2021 17:31 Ответить
какие там танки. Зброю перебрасывали на цеппелинах которые предоставили солдатики нато.
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03.07.2021 17:33 Ответить
то джавелиньі, а семенченко в рошеновских канфетах вкусньіх прятал оружие и в белоруссию вез на танках и катюшах
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03.07.2021 18:11 Ответить
Изъли всего 4.
Значит остальное пропустили??
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04.07.2021 17:17 Ответить
 
 