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обстрел (25742) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь".

Также читайте: Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС
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Зелино перемирие, как неразменый рубль -- тоска...
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03.07.2021 18:01 Ответить
Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2249
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03.07.2021 18:08 Ответить
Вже вкотре у зведеннях повідомляють про => "Вблизи Золотого-4 российские наемники...."

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Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1377
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03.07.2021 19:49 Ответить
Для укрепление "братских связей между русским и украинским народами" 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм.Идеи )(уйла воплощаются в жизнь!!
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03.07.2021 20:29 Ответить
 
 