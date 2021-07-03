Представителей Беларуси не пустили в Австрию на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Им не дали визы
Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ в Вену, где должна проходить летняя сессия.
Об этом сообщил журналистам 2 июля глава постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Беларуси Андрей Савиных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.
Делегация должна была представить в ПА ОБСЕ позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня. Но 1 июля они получили информацию об отказе в оформлении визы, уточнил чиновник.
По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске. Но там делегаты тоже получили отказ. В Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд, объяснил Савиных.
Он заявил, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос "о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в стране через сценарий цветной революции".
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Белорусия и полпроцента не наделала того говна что *********.
Маючи на увазі - *****, але побоюючись плішиве.)))
"Country Not Found"
Люди повинні відповідати за свої дії, вибір влади, патерналізм. Обмежити лукашенка? а населення, яке його підтримувало 30 років, захищати? Так воно нове лайно обере (руські.це роблять вже 300 років) Історія німеччини 1933 і наслідки доводять, що населення відповідає за злочини влади, а не навпаки. Карати треба джерело (народ - джерело влади), це довго, складно, але нема іншого шляху.