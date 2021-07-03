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Беларусь (7764) ОБСЕ (4853)

Представителей Беларуси не пустили в Австрию на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Им не дали визы

Представителей Беларуси не пустили в Австрию на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Им не дали визы

Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ в Вену, где должна проходить летняя сессия.

 Об этом сообщил журналистам 2 июля глава постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Беларуси Андрей Савиных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.

Делегация должна была представить в ПА ОБСЕ позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня. Но 1 июля они получили информацию об отказе в оформлении визы, уточнил чиновник.

По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске. Но там делегаты тоже получили отказ. В Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд, объяснил Савиных.

Он заявил, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос "о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в стране через сценарий цветной революции".

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Топ комментарии
+22
правильно сделали
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03.07.2021 18:20
+15
почему с кацапами не поступают также??
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03.07.2021 18:24
+7
исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
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03.07.2021 18:26
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правильно сделали
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03.07.2021 18:20 Ответить
правильно то правильно. Только ацапов вернули в 2019 в ПАРЕ, типа шоб исправились, - и шо?
Белорусия и полпроцента не наделала того говна что *********.
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03.07.2021 21:11 Ответить
почему с кацапами не поступают также??
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03.07.2021 18:24 Ответить
А вдруг газ перекроют...
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03.07.2021 18:30 Ответить
С кацапами там совсем другие отношения . В Австрии ещё разделяют росию и беларусь . ))
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03.07.2021 18:31 Ответить
Так що Білорусь вона ще поки не бридка кацапська колонія?
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03.07.2021 19:11 Ответить
если разделяют то должны понимать что кацапиия на порядок хуже Белоруси
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03.07.2021 21:08 Ответить
Тарган - кукла Вуду, в яку буде штрикати Європа.
Маючи на увазі - *****, але побоюючись плішиве.)))
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03.07.2021 18:26 Ответить
исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
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03.07.2021 18:26 Ответить
........Error 404........
"Country Not Found"
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03.07.2021 18:27 Ответить
Культурно отфутболили .
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03.07.2021 18:27 Ответить
Так,відфудболили вельми культурно,але нагадали тарганюгові про те,що він є брудною свинею,яку за один стіл із порядними людьми саджати не можна.
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03.07.2021 19:34 Ответить
Так скоро і росіян не будуть нікуди пускати.
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03.07.2021 18:28 Ответить
о, боземой!.. теперь Лукашенко запретит австрийским депитутам сажать картошку в Бобруйске..
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03.07.2021 18:29 Ответить
Это не представители Белоруси.Это представители усатого таракана .
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03.07.2021 18:30 Ответить
обложили "таракана"... изгой на всю Европу.
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03.07.2021 18:30 Ответить
Лицемерные трусливые Ывропейские крысы, на Беларусию которая по сути безобидная и на фоне рашки просто дитя невинное ..так они на них вызверились, и Лукашенко диктатор и нарушают права человека, и виноваты во всех грехах... А ***** с Рашкой у них маладцы и давайте дружить..Хотя преступления Рашки в разы хуже..кровавей, опасней и более масштабные..НО Рашка им друзья, а безобидная Беларусь лютые враги ...Всё шо надо знать про Ывропейских мерзавцев двуличных..
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03.07.2021 18:32 Ответить
мелочь а приятно.
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03.07.2021 18:33 Ответить
Почему лукашенко диктатор незаконно избранный , а ***** маладец, красавчик и будем с ним дружить?? Ывропейские подстилки могут как то это обьяснить??
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03.07.2021 18:39 Ответить
***************** закроет границу с австрией и запретит экспорт креветок и океанической рыбы )
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03.07.2021 18:41 Ответить
нехай щастить!!!
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03.07.2021 19:21 Ответить
Майже 30 років лукашенко царює в країні. До 2020 він був гарним. Що сталося? Свободу обмежили? владу узурпували? хавчику не дали?
Люди повинні відповідати за свої дії, вибір влади, патерналізм. Обмежити лукашенка? а населення, яке його підтримувало 30 років, захищати? Так воно нове лайно обере (руські.це роблять вже 300 років) Історія німеччини 1933 і наслідки доводять, що населення відповідає за злочини влади, а не навпаки. Карати треба джерело (народ - джерело влади), це довго, складно, але нема іншого шляху.
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03.07.2021 19:33 Ответить
А якби президентка у вигнанні відправила свою делигацію, то пустили б.
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03.07.2021 19:33 Ответить
То не віз їм не дали,то пендаля їм дали
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03.07.2021 20:54 Ответить
Только раша и кндр остались открыты для белорусских шестерок.
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03.07.2021 22:37 Ответить
 
 