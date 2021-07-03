"Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж
Ряд иностранных средств массовой информации написали о скандале, который разразился из-за маршировки курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости в туфлях на каблуках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Буквы.
1 июля Министерство обороны Украины показало фото с тренировок к военному параду на День Независимости. На снимках можно увидеть, как курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко идут в одинаковых футболках, камуфляжных штанах, на ногах - туфли на каблуках.
После этого в сети началось оживленное обсуждение уместности использования каблуков. Пользователи были возмущены тем, что для женщин-военных удобную и практичную обувь заменили на каблуки.
В пятницу в зале заседаний Верховной Рады министру обороны Украины Андрею Тарану вручили туфли на каблуках.
Иностранные СМИ также обратили внимание на этот скандал. Вот что они написали:
Британская газета The Guardian отметила, что выбор обуви на каблуках вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат.
Издание также процитировало Виталия Портникова, который заявил: "История с парадом на каблуках - настоящий позор", и добавил, что у некоторых украинских чиновников "средневековый" склад ума.
Французский телеканал BFM TV сделал акцент на том, что в Украине хотят провести расследование по обуви курсанток.
Европейский информационный телеканал Euronews написал, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после того, как опубликовал фотографии женщин-солдат на высоких каблуках, которые проводят репетицию перед будущим военным парадом.
Кроме того, британское интернет-издание The Independent назвало инцидент "унижением женщин".
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".
Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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Но надеюсь, что этого не случиться и идею с туфлями засунут в задницу Арестовичу (как крайнему).
Но кстати, если эти девчонки потом, чуть позже, поедут по воинским подразделениям, и будут рассказывать про нехороших руководителей, придумавших такое издевательство, да ведь это же девочки, они там ТАКИХ эпитетов подабавляют, мама не горюй ))))
А что будет в итоге? Помню, как чекисты имитировали арест Горбачева в Форосе. Но ведь Горбачев уже ТАК остопиз*дел офицерскому составу Советской армии, что никто и не подумал его даже ПРОБОВАТЬ освобождать. А я служил тогда на Дальнем Востоке, так командующий нашим военным округом просто не стал выполнять приказ ГКЧП и брать под военный контроль радиостанции и вещал Хабаровск правдивые события, на всю катушку )))
И ссат они не по детски. Помню, как в 2019-м Педро приехал агитировать в Житомир и заехал в 95-ю бригаду, так армейцев разоружили, а вокруг их места дислокации нагнали спец полицаев и грузовики с автобусами, полные Нацгвардии (тех, что из бывших ВВшников) - лично эту картину наблюдал!
Відразу дам тобі відповідь, що не носив. Якби носив не писав би хню різну!
Все, пілять, звели до квартальних гастролів... Благо, що уже недовго залишилося терпіти.
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нормальная парадная форма с каблуками, зрады нету.
поэтому, да, хорошо ты само себе лишь о себе написало "И это прокукарекало чучело у которого в место флага знак вопроса 🙂"
Пы сы и кстати кто из иностранных изданий ботва , а то ты как то тупо пишешь