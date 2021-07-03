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"Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж

Ряд иностранных средств массовой информации написали о скандале, который разразился из-за маршировки курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости в туфлях на каблуках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Буквы.

1 июля Министерство обороны Украины показало фото с тренировок к военному параду на День Независимости. На снимках можно увидеть, как курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко идут в одинаковых футболках, камуфляжных штанах, на ногах - туфли на каблуках.
После этого в сети началось оживленное обсуждение уместности использования каблуков. Пользователи были возмущены тем, что для женщин-военных удобную и практичную обувь заменили на каблуки.

В пятницу в зале заседаний Верховной Рады министру обороны Украины Андрею Тарану вручили туфли на каблуках.

Иностранные СМИ также обратили внимание на этот скандал. Вот что они написали:

Британская газета The Guardian отметила, что выбор обуви на каблуках вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат. 

Издание также процитировало Виталия Портникова, который заявил: "История с парадом на каблуках - настоящий позор", и добавил, что у некоторых украинских чиновников "средневековый" склад ума.

Унижение женщин, - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков 01

Французский телеканал BFM TV сделал акцент на том, что в Украине хотят провести расследование по обуви курсанток.

Унижение женщин, - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков 02

Европейский информационный телеканал Euronews написал, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после того, как опубликовал фотографии женщин-солдат на высоких каблуках, которые проводят репетицию перед будущим военным парадом.


Унижение женщин, - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков 03

Кроме того, британское интернет-издание The Independent назвало инцидент "унижением женщин".

Унижение женщин, - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков 04

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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Топ комментарии
+37
"Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков - Цензор.НЕТ 8045
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03.07.2021 18:48
+31
Важко буде наступному президентові вернути рейтинг України на доклоунський рівень
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03.07.2021 18:42
+28
"Ета всьо Порошенко" (Люся Арестович)
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03.07.2021 18:39
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Страница 3 из 3
Вот если подвернет кто ногу, тогда судить министра и Президента, за тупое решение.
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03.07.2021 22:44 Ответить
Ну у нас за предательство Родины судят как за хулиганство а в этом случае пострадавшую сделают виновником позора Украины.
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03.07.2021 22:54 Ответить
Скорее всего.
Но надеюсь, что этого не случиться и идею с туфлями засунут в задницу Арестовичу (как крайнему).
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03.07.2021 22:57 Ответить
Задница ************* уже занята дерьмаком.)
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04.07.2021 10:28 Ответить
За неоднократное нарушение Конституции Украины ************ - то ещё ладно, а вот за подвёрнутую ногу точно засудят и расстреляют.)
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04.07.2021 10:26 Ответить
Оценил ваш сарказм
Но кстати, если эти девчонки потом, чуть позже, поедут по воинским подразделениям, и будут рассказывать про нехороших руководителей, придумавших такое издевательство, да ведь это же девочки, они там ТАКИХ эпитетов подабавляют, мама не горюй ))))

А что будет в итоге? Помню, как чекисты имитировали арест Горбачева в Форосе. Но ведь Горбачев уже ТАК остопиз*дел офицерскому составу Советской армии, что никто и не подумал его даже ПРОБОВАТЬ освобождать. А я служил тогда на Дальнем Востоке, так командующий нашим военным округом просто не стал выполнять приказ ГКЧП и брать под военный контроль радиостанции и вещал Хабаровск правдивые события, на всю катушку )))

И ссат они не по детски. Помню, как в 2019-м Педро приехал агитировать в Житомир и заехал в 95-ю бригаду, так армейцев разоружили, а вокруг их места дислокации нагнали спец полицаев и грузовики с автобусами, полные Нацгвардии (тех, что из бывших ВВшников) - лично эту картину наблюдал!
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04.07.2021 13:42 Ответить
Ясно
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04.07.2021 14:07 Ответить
Люся Арестович на таких каблуках не ходит, у неё от них ниже спинки бАлит. А другим девчонкам можно.
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03.07.2021 22:08 Ответить
Мне фиолетово на претензии Европы по поводу "сексуализации женщин", ибо без сексуализации, все бы вымерли давно, но какой дебил придумал маршировать в каблуках? Мало того, что это вечерняя обувь, а не военная, так еще и смотрится ущербно. Если ты военный, то и должен быть в форме, символизирующий военных. Реально, обычные ботинки с такой формой смотрелись бы куда лучше.
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03.07.2021 22:25 Ответить
Какая то непоследовательная, половинчатая логика армейского начальства. Почему только туфлями ограничились? Пусть сразу в бикини идут, чтобы показать всю красоту армии. Или все таки они в армии не для красоты, а чтоб воевать? Тогда должна быть одна униформа для всех.
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04.07.2021 01:15 Ответить
А автомат носить на плече , это не унижение ????
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04.07.2021 01:29 Ответить
выковыряли зраду на пустом месте.
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04.07.2021 02:22 Ответить
Ублажение найвиличнiйшого. Хорошо, хоть подтанцовка 95-го в коробке не пойдет.
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04.07.2021 06:57 Ответить
Женские туфли с амортизированными каблуками - достойный компромисс или полный отстой? Как считаете?
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04.07.2021 10:19 Ответить
Вот тему нашли для обсуждения... Проблем других просто нет в стране... Из-за куриц-депутанток, которым лишь бы кукарекнуть, пострадают все женщины-военнослужащие ЗСУ. Теперь будут носить в жару берцы к полевой форме одежды, ни на какие поблажки командование частей уже не пойдет.
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04.07.2021 10:46 Ответить
А ти в спеку берци носив??? Маю на увазі талани, як перші руді так і слідуючи модель?
Відразу дам тобі відповідь, що не носив. Якби носив не писав би хню різну!
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04.07.2021 14:25 Ответить
Носил, начиная с первых моделей. И что?
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04.07.2021 14:40 Ответить
В мене є сумніви щодо твого носіння. Талани в спеку не створюють проблем. В мене жодного разу ноги не потіли.
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04.07.2021 14:47 Ответить
Я в рыжих сходил на летную смену, это 12 часов. Сбил ноги до кровавых мозолей, еле до дома доковылял. Потом пошли модели коричневые, демисезонки и зимние, в этих нормально, не такие дубовые. Но все равно когда на улице жара аж хлюпало в них. А в коричневых зимних по чуть утоптанному снегу ходить невозможно, скользят как проклятые.
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04.07.2021 14:55 Ответить
Багато разів обговорювали руді талани між собою, мінуси звичайно є, але якраз щодо спеки ні в кого нарікань не було.
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04.07.2021 15:03 Ответить
Есть и кого устраивало, я за себя говорю.
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04.07.2021 15:08 Ответить
Цікаво, вони і ноги задиратимуть так, як на парадах у Північній Кореї - до рівня пупа?
Все, пілять, звели до квартальних гастролів... Благо, що уже недовго залишилося терпіти.
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04.07.2021 10:46 Ответить
Співчуваю цим дівчатам. Поступали у військовий ВУЗ вчитися стріляти, вести бій. Натомість їх як у "кульку" Поплавського оділи у вузькі штанці, кабли і гайда веселити народ.
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04.07.2021 11:17 Ответить
"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів - Цензор.НЕТ 804
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04.07.2021 11:41 Ответить
самое гнилое в этом всём. что МО не признаёт своей вины. а начинает оправдываться как ребенок. клоуны или саботажники.
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04.07.2021 11:45 Ответить
Тю, жіночий парад на каблуках це просто придурь старих лампасоносних імпотентів "щоб возродіть статеве квадроченто"... Воювати не вміють і сцать, але ж кожне старе падло пердить ротом ще з училища вбиту в голову фразу поруччика ржевського "ми себя в е_ле покажем"... Ганьба в тому що жінки як кріпосні згодні на таке приниження... Якби мою дочку якесь падло спробувало змусити марширувати на каблуках і без зброї то я б негайно забрав її з училища...
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04.07.2021 14:38 Ответить
...хм, еще классики литературы описывали данный случай с каблуками: "Детская болезнь Левизны в Коммунизме" (аплодую автору)
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04.07.2021 13:08 Ответить
Там конкретно про марширування на каблуках? Не бреши!
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04.07.2021 16:59 Ответить
Гнать клоуна 95. Он из марша военных делает клоунаду.
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04.07.2021 13:17 Ответить
Якби то ... "Мулен Руж"...
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04.07.2021 14:39 Ответить
"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів - Цензор.НЕТ 232
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04.07.2021 17:49 Ответить
подивiться вiйськовий парад КИТАЮ де дiвчата марширують оце так
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04.07.2021 13:49 Ответить
Даже как то интересно почему английские издания так волнуют каблуки у женщин на параде в Украине, а не обязательства своей страны перед Украиной и этими женщинами в том числе.
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04.07.2021 16:11 Ответить
А які конкретно в них зобов'язання?
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04.07.2021 18:09 Ответить
6 пунктов будапештского меморандума.
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05.07.2021 11:48 Ответить
"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів - Цензор.НЕТ 8660

....
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04.07.2021 16:31 Ответить
Знову прославились на весь світ, совки ******. Соєва ферма, армію якої країни у вас там ваш "гетьман" реформував? Реформувати мізки весільним генералам духу не вистачило?
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04.07.2021 18:09 Ответить
"Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів - Цензор.НЕТ 81
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04.07.2021 18:25 Ответить
это для Британцев норма ... а женщины на каблах почему то нет.
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04.07.2021 18:26 Ответить
Подоляк ну если обосрались то обтекайте молча , у нас нынешний гидрант тоже в женских туфлях ходил и шо с того
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04.07.2021 19:04 Ответить
ЗеЛя - это отдельный случай ... Бог для 73% ...))
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04.07.2021 19:43 Ответить
це модельки, iм можна. )
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04.07.2021 18:45 Ответить
какао-ботва закукарекала на пустом месте.
нормальная парадная форма с каблуками, зрады нету.
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04.07.2021 18:30 Ответить
И это прокукарекало чучело у которого в место флага знак вопроса 🙂
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04.07.2021 19:02 Ответить
так это ж лично у тебя псевдо-украинский прокси.
поэтому, да, хорошо ты само себе лишь о себе написало "И это прокукарекало чучело у которого в место флага знак вопроса 🙂"
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04.07.2021 19:31 Ответить
уровень ответа , как в детском саду - повторять за обидчиком или как у ***** , кто как обязывается , так и называется
Пы сы и кстати кто из иностранных изданий ботва , а то ты как то тупо пишешь
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04.07.2021 19:41 Ответить
Ладно со мной разобрались , так какие из перечисленных иностранных изданий ботва согласно твоего комментария зебил ?
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04.07.2021 20:37 Ответить
молодец, зебил, хорошо ты сам себе лишь себе пишешь и себе вопросы задаешь "Ладно со мной разобрались , так какие из перечисленных иностранных изданий ботва согласно твоего комментария зебил ?"
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04.07.2021 20:43 Ответить
Походу ты просто дурачок 🙂 так что адью
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04.07.2021 23:13 Ответить
браво, зебил, хорошо ты сам себе лишь себе пишешь: "Походу ты просто дурачок 🙂 так что адью"
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05.07.2021 04:09 Ответить
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