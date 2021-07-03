На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море
Российские многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27 провели учения над Черным морем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.
"Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.
От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.
Кроме того, перед началом полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку условных целей в акватории Черного моря.
"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.
Для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника.
Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".
Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.
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вы с кем, работники цензор.нет?
ни один шуруп пока не вылез, наверное в подготовку перед вылетом отверткой докручивали
Русскый витязь сверлит дырки в крыле, чтобы в этом месте не треснуло.
Вы, падлы -- Кравчука -- коммуняку палёного в Президенты себе выбрали! ...я и утёк... -- со второго раза... ...хотел вернуться, а у вас опять клоун. Ну извини...*)
ПиСи. Є таке поняття - "внутрішня колонія", але воно для тих, хто не курив підручники з історії у школі.
(С)
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716
- в ответ - тишина . Ещё раз кричит , - и тишина .
В третий раз кричит и слышит в ответ : - Зачем орёшь в жопу , драться так драться ! .
условнобезусловно, поразили...
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолёта снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.
хочешь больше знать , иди в училище ( если возраст и желание позволяют )
А ватаны всё жмурятся и целятся, только руки дрожат с перепою