РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4279 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 359 65
авиация (2701) россия (92999) Си-Бриз (130) Черное море (1436)

На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море

На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27 провели учения над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка

Кроме того, перед началом полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку условных целей в акватории Черного моря.

"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника.

Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Также читайте: В новой стратегии нацбезопасности РФ, подписанной Путиным, есть пункт про укрепление "братских связей между русским и украинским народами"

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Качество сборки российского многофункционального истребителя пятого поколения!
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 2689
показать весь комментарий
03.07.2021 19:03
+8
Рашка отрабатывает как будет перехватывать своими самолётами ракеты пво , один самолёт- одна ракета,уверен так же будут перехвачены и томагавки, один томагавк - крейсер москва, ещё один - эсминец Эссен, думаю ядерный трайдент рашка перехватит Воронежем или Норильском.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:14
+8
Пушки, бомбы - баловство это все! Тока таран - главное оружие русскава летчика!
показать весь комментарий
03.07.2021 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять высокоточными ФАБ-250 будут бычков глушить рукож....
показать весь комментарий
03.07.2021 19:01 Ответить
во, как работает украинская контрпропаганда - слово в слово передрали сообщение агрессора...аж дух захватывает...и в конце чуток о сибриз, без пафоса и лишних слов

вы с кем, работники цензор.нет?
показать весь комментарий
03.07.2021 19:36 Ответить
надо тренироваться сбивать эти самолеты
показать весь комментарий
03.07.2021 20:22 Ответить
Ну, и это правильно. Я удивляюся, почему наши летчики до сих пор не отрабатывают удары по морскимцелям во время бесконечных учений черноморского флота. Так было всегда: учеба шла взаимная, но с противопопожными задачами.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:02 Ответить
Качество сборки российского многофункционального истребителя пятого поколения!
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 2689
показать весь комментарий
03.07.2021 19:03 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2021 19:14 Ответить
Стелс технология,
ни один шуруп пока не вылез, наверное в подготовку перед вылетом отверткой докручивали
показать весь комментарий
03.07.2021 20:43 Ответить
На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися наносити удари по "кораблях умовного противника" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6182
показать весь комментарий
03.07.2021 20:50 Ответить
Саша, тут тебе насосать не получится! Иди обратно на шоссе!
показать весь комментарий
03.07.2021 21:17 Ответить
Саша вышла на шоссе пососать сушку, а не то, что у всех на уме.
Русскый витязь сверлит дырки в крыле, чтобы в этом месте не треснуло.
показать весь комментарий
03.07.2021 22:48 Ответить
я еще тот авиатор, но САМОЛЕТ на ШЮРЮПАХ вижу впервые !
показать весь комментарий
03.07.2021 23:19 Ответить
У них сварка кончилась из-за санкций.
показать весь комментарий
04.07.2021 03:14 Ответить
Ото тепер "СІА-БРИЗ"івцям потрібно уважно за ними наглядати,щоби оті кляті клептомани,бува,чого не сп***ли, ворйо ще те, знатне!
показать весь комментарий
03.07.2021 23:18 Ответить
Главный ньюанас в том, что у Украины было аж 30 лет -- что бы вывести из себя весь российский флот -- со всеми ватниками впридачу! ... -- было, да сплыло...
показать весь комментарий
03.07.2021 19:41 Ответить
Украина бы справилась! Но тут ты с.****** в Германию, а без тебя ж никак!
показать весь комментарий
03.07.2021 21:17 Ответить
Ещё скажи, шо без меня у вас не удалось...*)
Вы, падлы -- Кравчука -- коммуняку палёного в Президенты себе выбрали! ...я и утёк... -- со второго раза... ...хотел вернуться, а у вас опять клоун. Ну извини...*)
показать весь комментарий
03.07.2021 21:22 Ответить
Канєшна-канєшна, Раісся накагда ні на каво нє нападала, она только оборонялась от врагов і помогала...

ПиСи. Є таке поняття - "внутрішня колонія", але воно для тих, хто не курив підручники з історії у школі.
показать весь комментарий
03.07.2021 20:00 Ответить
Если ты не в курсе то ! 1 ********* таки да проводила учения возле Америки 2 Таки да ********* неоднократно нарушала границы стран НАТО , так же проводила теракты на их территории в том числе Англии 3 во время учений Англии в Средиземном море рашка тоже умудрилась нагадить проводя свои учения возле их флота, ну а в это время Дефендер проплывал черз украинские территориальные воды. А теперь по поводу ************** империи мацкве принадлежит только три области, а за остальными таки да прийдут и чечены и татары и чукчи и китайцы все.
показать весь комментарий
03.07.2021 20:10 Ответить
Престолы утверждаются правдою
(С)
показать весь комментарий
03.07.2021 21:49 Ответить
Вот почему Рашу так штырит и плющит
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716
показать весь комментарий
03.07.2021 19:07 Ответить
"С учьотом преодолєнія срєдств ПВО" ці самальоти були б знищені ще над власними аеродромами. Вистачило б штатної ПВО одного есмінця класу Арлі Бьорк.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:08 Ответить
Рашка отрабатывает как будет перехватывать своими самолётами ракеты пво , один самолёт- одна ракета,уверен так же будут перехвачены и томагавки, один томагавк - крейсер москва, ещё один - эсминец Эссен, думаю ядерный трайдент рашка перехватит Воронежем или Норильском.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:14 Ответить
Прежде чем думать, нужно что-то знать. Например, что противокорабельные "томогавки" давно списаны в утиль. В данный момент таковых не существует.
показать весь комментарий
03.07.2021 20:27 Ответить
Тебе знаний добавляет бутылка, на которой ты сидишь
показать весь комментарий
03.07.2021 21:19 Ответить
Тормоз википедийный , какая тебе разница чем в тебя зарядят, мк 48й и ДЖАСМОМ?У амеров есть АБСОЛЮТНО ВСЁ, чтобы утопить и разорвать всё шо ходит под аквафрешным флагом.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:52 Ответить
Пушки, бомбы - баловство это все! Тока таран - главное оружие русскава летчика!
показать весь комментарий
03.07.2021 19:26 Ответить
Таран - это если догонят, но обычно мордой в песок
показать весь комментарий
04.07.2021 08:34 Ответить
Когда -то в детстве слышал анекдот : Алёша Попович пошёл драться со Змеем Горынычем . Приходит к пещере и кричит : Змей-Горыныч , выходи , драться будем .
- в ответ - тишина . Ещё раз кричит , - и тишина .
В третий раз кричит и слышит в ответ : - Зачем орёшь в жопу , драться так драться ! .
показать весь комментарий
03.07.2021 19:32 Ответить
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 5097
показать весь комментарий
03.07.2021 19:32 Ответить
Ждем когда Вейшория откроет счет. При рукожопстве кацапов это неизбежность
показать весь комментарий
03.07.2021 19:34 Ответить
только далеко тренировалась мордва, чтоби ни дай бог их матросики нато не увидели.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:35 Ответить
Интересно, "условный противник" на картах московитского генштаба и у штурманов "ВКС РФ" был изображен в виде квадрата 2км х 2 км, или круга, с радиусом всего 1000 м?
показать весь комментарий
03.07.2021 19:35 Ответить
нет. это были корабли мордвы - орск ( названый в честь рузьких людей) и сары ту.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:54 Ответить
Ну, тогда, и воронеж, и это не корабль. Они его условнобезусловно, поразили...
показать весь комментарий
03.07.2021 20:21 Ответить
В Одессу на учения Си Бриз-21 продолжают прибывать корабли НАТО. В дополнение к вошедшим вчера в порт американскому эсминцу USS Ross DDG71, британскому корвету Trent P224 и румынскому фрегату F265, сегодня прибыли флагман постоянной морской группы SNMG2 итальянский фрегат Virginio Fasan F591, турецкий фрегат Barbaros F244 и румынский фрегат Regina Maria F222.
показать весь комментарий
03.07.2021 19:51 Ответить
- Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
показать весь комментарий
03.07.2021 20:02 Ответить
су-24 по надводной цели не работает , ну разве нусами или чугунием , а для этого подлететь надо поближе , су - 27 вроде истребитель , умеет- ли работать по кораблю ХЗ , за остальные два , не знаю
показать весь комментарий
03.07.2021 20:16 Ответить
Не работает? Серьёзно или вроде? Ракеты Х-23, Х-25, Х29, Х-35, Х-59 у лаптеногов кончились?
показать весь комментарий
03.07.2021 20:34 Ответить
Саша! У тебя не получится здесь ничего насосать! Проходи по шоссе дальше!
показать весь комментарий
03.07.2021 21:21 Ответить
А тебе Эгида на эсминце подлететь даст?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:58 Ответить
А они что в состоянии войны летали?Им сознательно дали пролететь, не больше не меньше.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:16 Ответить
А иплом не вышли не давать тем более кораблю который залпом Крым и Сочи в кратер превратит
показать весь комментарий
04.07.2021 00:22 Ответить
А где у меня про Дефендер?
показать весь комментарий
04.07.2021 00:39 Ответить
Не могли , не дано.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:41 Ответить
ракети може і не скінчились, а пускові скінчаться швидко, а ще швидше скінчаться ті хто захоче на них воювати
показать весь комментарий
04.07.2021 20:44 Ответить
Саша , су-24 по надводной цели не работают , специализация борта не позволяет , так как он создавался как фронтовой бомбер , ракеты которые ты перечислил , он может и возьмет , а вот довести их к цели у него не получится
показать весь комментарий
03.07.2021 20:56 Ответить
Чего ж сложного сбросить ракету с головкой самонаведения?
Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолёта снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.
показать весь комментарий
03.07.2021 21:09 Ответить
Саша , понимаю че ты знания черпаешь из инета ? че такое ракета с головкой самонаведения ( в данном случае воздух-корабль) ? таких небыло никогда , и никто их не делал , как пустить ракету с малой высоты ? пуск сделать можно , но никуда не попадешь
хочешь больше знать , иди в училище ( если возраст и желание позволяют )
показать весь комментарий
03.07.2021 21:51 Ответить
С кем я разговариваю? Иди... пускай ракеты с малой высоты и лично целься ими в корабль с трёхсот километров. До свиданья
показать весь комментарий
03.07.2021 21:54 Ответить
Точно такой же сбили турки на F-16
показать весь комментарий
04.07.2021 08:41 Ответить
Авиация пятого поколения наводится без тренировок - пилот нажал "пуск" и забыл.
А ватаны всё жмурятся и целятся, только руки дрожат с перепою
показать весь комментарий
03.07.2021 22:51 Ответить
Любопытно, а животные (рыбы, крабы и т .д.) могут ли заразиться лишней хромосомой, от свинособак???
показать весь комментарий
03.07.2021 23:48 Ответить
Видел пролетели над Одессой 2 птички в паре
показать весь комментарий
04.07.2021 00:11 Ответить
ага...Мальчишка из-за забора смотрит на военные тренировки солдат.Деревянным пистолетиком целится в солдат и -"пах-пах...этот убит...пах-пах...этот убит". Вот так точно эти российские авиаторы и другая хрень "отрабатывала нападение и бомбометание".Ума хватило,что отрабатывала так.что не привлекла серьёзного внимания настоящих воинов и не додумалась хоть чем-то "сделать пердупреждающие выстрелы"..Иначе бы вся эта кремлядь бежала бы не только с Крыма.но и вообще из Черноморского и Азовского бассейна".
показать весь комментарий
04.07.2021 00:33 Ответить
КАК ЯПОНЦЫ В ПЕРЛ ХАРБОР !)
показать весь комментарий
04.07.2021 16:57 Ответить
Для зіткнення із НАТО головне відпрацювати навички "вовремя смьіться".
показать весь комментарий
05.07.2021 16:54 Ответить
 
 