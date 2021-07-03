На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27 провели учения над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

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Кроме того, перед началом полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку условных целей в акватории Черного моря.

"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Для уничтожения "противника" в море летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника.

Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

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Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.