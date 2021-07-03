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Новости Санкции против России
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Американский сенатор Круз блокирует назначения в Госдепартаменте, требуя санкций против "Северного потока-2"

Американский сенатор Круз блокирует назначения в Госдепартаменте, требуя санкций против

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, требуя от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

 Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источники, знакомых с темой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода

Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в Сенате. Круз использует свое право откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается заставить администрацию президента жестче действовать против проекту газопровода. Ранее команда президента США Джо Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.

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В мае президент Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против "Северного потока" повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на этом этапе стали бы контрпродуктивными, заявил президент США. Другие сенаторы, которые выступают против газопровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.

Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвигался на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас
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Топ комментарии
+9
когда в Остине чернокожие вышли с плакатами "black lifes matter", подтянулись до зубов вооруженные реднеки на пикапах и попросили всех разойтись по домам )))
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03.07.2021 19:25
+7
это Техас, дружище. там дробовики по водительским правам в любом супермаркете типа Великой кишені или АТБ продаются, без дополнительных разрешений )))
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03.07.2021 19:21
+5
Про Техасцев всегда слава идёт, что надо.
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03.07.2021 19:22
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Так мы и не собираемся ни с кем воевать. И Германия в полной безопасности. Никто никогда не нападёт на страну НАТО
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03.07.2021 21:51 Ответить
Я не говорю, что там какая-то Германия собирается с кем-то вАевать. Не те уже времена. Вдыхай глубже газ **********. И к сожалению НАТО, уже превратилось в сопливую НАТу
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03.07.2021 21:57 Ответить
Булкин а почему Украине просит оружие у Германии??
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03.07.2021 22:00 Ответить
Ты каким боком к Германии если твои зачатели совки?😂🌷
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03.07.2021 23:35 Ответить
Булкин, так Украина не маленькая страна. Украина самая большая страна Европы вообще-то. Украина больше чем Германия. Ты это не знал?
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03.07.2021 22:03 Ответить
Так Германия в НАТО... не надо меня пугать. Никто не нападёт на страну НАТО
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03.07.2021 21:37 Ответить
Булкин, давай напиши ещё раз как кОцапы нападут на Германию скоро 😂😂😂. И заберут у меня машину и у моей жены заберут. Я то пару месяцев назад годовалую БМВ Х3 купил, у жены Мазда5 выпуска 2019 года... и это у нас что-ли заберут кОцапы??😂😂😂
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03.07.2021 21:59 Ответить
Ты ощутишь это, когда рюсськэ, которые у вас уже укоренились, начнут выставлять перед собой женщин и детей, дабы вас-гермарию, сделать губернией **********.
А попа рыгочи и далее
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03.07.2021 22:15 Ответить
Опять бредишь??😂😂
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03.07.2021 22:22 Ответить
Два в одном?
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03.07.2021 21:11 Ответить
Дядбке нужна охрана, что бы *********** не травонули его "новичком" или другой своей гыдятиной.
А сможет ли старичек Байден на это среагировать?
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03.07.2021 19:25 Ответить
І чому місцеві «експерди» мовчать, що сенатор Круз не тільки республіканець, а і підтримує президента Трампа?
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03.07.2021 19:27 Ответить
У местных диваны, тарифы и методички... -- ...и живописные виды из окон хрущёб...*)
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03.07.2021 19:36 Ответить
тихо лапоть , немцы в Подмосковье
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03.07.2021 19:39 Ответить
-- тебе видней...*)
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03.07.2021 19:43 Ответить
уже не підтримує
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03.07.2021 19:36 Ответить
Підтримував і продлвжує підтримувати.
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03.07.2021 19:44 Ответить
Тэд Круз кстати был неплохим кандидатом в президенты в 2016. Но республиканцы зачем-то выбрали одиозного Трампа.
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03.07.2021 23:09 Ответить
Героям слава, пан Круз!
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03.07.2021 19:37 Ответить
Круз хочет свой газ продавать в Германию
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03.07.2021 19:46 Ответить
У пиндосов нет газа для продажи, приДДДУрок!
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03.07.2021 22:17 Ответить
Расскажи это литовцам которые покупают у США сжиженный газ.
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03.07.2021 22:25 Ответить
немного их местного юмора, основанного на игре слов (cans - жестяные банки) :
Gun Shop Owner: "Hi, How can I help you?"
Client: "I'm lookin' for a gun."
Owner:"What kind of gun are you lookin' for?"
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): "That one looks about right."
Owner: (very surprised): " Why do you need a .44 magnum?"
Client: "It's for shootin' at cans."
Owner: (pointing at a small handgun) "Well, this is the perfect size for shooting at cans."
Client: (pointing again at the .44): "Nah, I need this one."
Owner: "OK, what kind of cans are you shooting at?"
Client: "Mexi-cans.......Puerto Ri-cans........Afri-cans!!"
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03.07.2021 19:46 Ответить
Амери-кан
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03.07.2021 19:55 Ответить
а если они его ?
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03.07.2021 19:55 Ответить
а его то за что ? )))
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03.07.2021 19:56 Ответить
фашисткие взгляды
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03.07.2021 19:59 Ответить
ну ты бы хоть значение этого слова изучил )))) для начала.
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03.07.2021 19:59 Ответить
это же не ЛА или Флорида, где 60-70% цветных. это белый штат, там люди с другими цветами кожи ведут себя вежливо и учтиво, редко участвуют в криминале, потому что белый коп сначала застрелит, а потом будет думать.
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03.07.2021 19:58 Ответить
правильно требует - де прав там прав!
но надо знать немного больше про Круза....
был кандидатом от республиканцев в 2016, с рыжим - перед рыжим поник и слился на какое то время.
потом восстал как птица феникс и стал так сраку рыжему лизать - до мозолей,
шо тот не успевал штаны подтягивать, отбиваючись от круза....
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03.07.2021 20:32 Ответить
претендует на роль лидера в сегодняшнем поломаном рыжим GOP.
по сути - не лидер и хреноватый исполнитель.
марионетка - будет цемать все шо выше.
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03.07.2021 20:46 Ответить
Стули писок, чмо. І мовчки лижи сраку дєлушкє Жо, великому другу України.
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03.07.2021 21:45 Ответить
ты меня радуешь в своем праведном гневе, совок
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03.07.2021 22:21 Ответить
настоящий сенатор, не то что некоторые
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03.07.2021 22:04 Ответить
Ну шо, байденососи, вся надія тепер на затятого трампіста Круза? :-/
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03.07.2021 22:48 Ответить
Тупі і примітивні бідонобіли вже прогавкали своє традиційне =трампісти, фас= ?
Більше ж ні на що не здатні, як і їхній "животворящий" деменційний "козак".
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04.07.2021 01:57 Ответить
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