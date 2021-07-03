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Минобороны (9025) парад (593) Арестович Алексей (330)

Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Алексей Арестович позволил себе прямое оскорбление под постом пользователя, нецензурно критикующего его заявления о женской парадной одежде.

Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой то, что женщины тренируются к параду в обуви на каблуке, названо "идиотским", информирует Цензор.НЕТ.

Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича.

В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил: "Х#есос безграмотный.)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж

Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки.

Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения.

Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих.

И ты туда же, обсос дешевый.

Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в жопу, у#бок.)

И сопли подотри, задохнёшься, чмо объ#банное".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада. ФОТОрепортаж

В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Потом он еще несколько раз в ответ на другие комментарии напоминает, что за такой выбор обуви проголосовали сами курсантки, а отвечает он нецензурно, мол, потому что иначе аудитория не понимает.

Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками 01

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

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Топ комментарии
+134
Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками - Цензор.НЕТ 705
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03.07.2021 19:39
+114
Який офіс- така і комунікація, скоро буде «я тебя по айпі вичіслю, гніда»
ЗЕбанати
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03.07.2021 19:36
+85
Держслужбовець забиває стрєлку на банковій.. Вони хочуть перетворить нашу країну в якусь дєнєєровську лугондонію.. ЗЕбанати молодці так тримати!
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03.07.2021 19:43
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*********
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04.07.2021 13:10 Ответить
интим зашкаливает у титанов современности. В вестминстерском палаце переводчики сходят с ума, чтобы объяснить царице Елизавете-бис что в украине недоедание и компенсируют нехватку белков через употребление продуктов ЭрЭкции, которая богата на витамины и микоэлементы
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04.07.2021 13:23 Ответить
И потом этот дятел у себя на страничке в пейсбуке будет глубокомысленно рассуждать о ноосфере, Вернадском и пятом проекте. Лишнее подтверждение тому, как проходимцам и лицемерам здесь легко и хорошо живется.
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04.07.2021 13:27 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2972580426344088&id=100007764793287
А помимо Гардиан "в жопу запихивать" еще надо будет BBC и два десятка других европейских изданий. Прославились на всю Европу.

Что до Арестовича, то он лжец. Лжет в каждом своем утверждении.

1) Курсантки не выражали желание идти в парадной форме. Курсантки просили боевую полевку. Тут вопрос был не в удобстве обуви, а в желании идти "по боевому", как "настоящие". В кавычках слова и фразы самих девушек, из аудиозаписи разговора.

2) Курсанткам нее давали возможность выбирать из двух видов обуви. Второй вид - полуботинки - экстренно оформляли в ночь с 30-го июня на 1-е июля, подписывали ТУ, а теперь с высунутым языком ищут где такое вообще купить. Или ТО А01XJ.30338-068:2021 c датой регистрации 01/07/2021 показать?

3) Курсанткам не давали возможность выбора после одного экспериментального прохождения. Эти "экспериментальные" прохождения были много дней, у меня в личке десятки сообщений с видео. Не-не-не, я видео не буду тут выкладывать. Там растертые в кровь ступни, ФБ забанит.

Так что - он лжец. Это давно известно, просто еще одна констатация факта.

Философское...

При Полтораке огнедышащий кратер был бы в первый же вечер, эдак от Севастопольской площади и до Подола. Хотя, отставить, при Полтораке такого дебилизма бы просто не было бы изначально. А при нынешней власти еще и отгавкиваются, военных матом кроют.

Кстати, тут Арестович тоже солгал. В 2017 году эти туфли не утверждали. Тогда не смогли принять решение как раз про форму и высоту каблука, оставили "на потом". Туфли на каблуке ввели в войска в 2020 году.
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04.07.2021 13:31 Ответить
ну шо пожелаем всем каблукам от этих тухлей торчать у люси в жопе
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04.07.2021 13:54 Ответить
Люся Мухтарівна Арештович - воно таке
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04.07.2021 13:56 Ответить
а артиллеристы сами захотели дану.... ню-ню
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04.07.2021 13:52 Ответить
О, "люська" розійшлася! Ха ха, вони так самі захотіли, ха ха. А іх ніхто не трахає, вони і захотіли уваги. Жінка, яку ніхто не хоче задовільнити і є порушенням прав. Це навіть москалі всім говорили на початку шабашу. Ау!
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04.07.2021 14:35 Ответить
я думаю головну свою роль в житті, роль д'артаньяна, арестович ще на зіграв але буремне життя готовить його до цієї ролі, виплескуючи харизму на екрани знесамовілої публіки
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04.07.2021 14:42 Ответить
ничего вам слуговень не должен и вообще, на колени стали, панове - не видите слуга идет?
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04.07.2021 14:48 Ответить
С таким левелом мрака в душе украинского високопосадовця осталось только легализовать марихуану.
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04.07.2021 14:55 Ответить
Тут уже только ЛСД и чистый герыч в помощь!
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04.07.2021 18:37 Ответить
Всё на, что способны украинцы, те кто заходит на этот ресурс, а это 0,001% от населения, просто поблеять - презедент и оточення - зрадники. Херня это всё. 73% Славных Борцов Украинцев именно этого и хотели - насрать на погибших в войне с рашой -братья, мать их. Что бы их презедент назначил именно таких, как ермак, арестович .... и трахать и трахать и трахать то меньшинство позволившее себе стать Людьми.
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04.07.2021 15:27 Ответить
Ну конечно, ведь это же Арестович 5 лет ****** про то, как он охеренно реформировал армию Украины. Так реформировал, что хенералы даже не вдупляют что не так с их "парадной" формой
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04.07.2021 18:12 Ответить
Колись йому буде дуже соромно, що він образив так людину.
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04.07.2021 16:21 Ответить
Соромно? Мразиянскому отсоснику?
Я вас умоляю!
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04.07.2021 18:36 Ответить
На лабутенах-нах... и в о***тельных штанах.
Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами - Цензор.НЕТ 5913

...
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04.07.2021 16:35 Ответить
Я могу только повторить: к сожалению, господин Арестович стал вести себя как базарная баба. Видно, нервы не выдерживают и нет уверенности в своей правоте.
Сказывается его травля Европейской Солидарности. В зелёной компании неуютно ему, а признаться даже себе не может.
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04.07.2021 17:46 Ответить
Перепрошую. Скільки ходила на базар - нічого подібного ніколи не чула.
Базарні баби так не вміють.
А воно насправді висловлюється, як урка якийсь.
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04.07.2021 22:51 Ответить
Цілком з вами згоден. Я тільки мав на увазі, що Арестович низько впав.
А я спочатку приймав його за розумну та освічену людину.
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06.07.2021 13:53 Ответить
а никто и не сомневался что люся арестович просто быдло, еще и за деньги
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04.07.2021 17:46 Ответить
А какого хера парадная форма предполагает каблуки?
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04.07.2021 18:11 Ответить
блин , яка разница , в чем маршируют ?
Главное - чем они воюют - против этого Х--уйла
А тут уже можна и
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04.07.2021 18:16 Ответить
Никакой разницы? Ну так нацепи каблуки с юбкой и иди побегай.
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04.07.2021 18:18 Ответить
брехло сломалось, несите следующего
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04.07.2021 18:34 Ответить
Алексей Арестович позволил себе прямое оскорбление под постом пользователя, нецензурно критикующего его заявления о женской парадной одежде.Источник: https://censor.net/ru/n3274944

-----------------------------------------------
і що? Тут петровзадівці майже у кожній темі "прямо" ображають людей країни - і не жужжать!
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04.07.2021 18:34 Ответить
Вот это говно, без вариантов, без суда и без всякого снисхождения должно болтаться на смереке с пеньковым галстуком!

********** писькаграй, беняНиАлигарх, *********************, Срамак Фсбэхович... Это всё обсуждается.
Но Люся - без вариантов лезет на смереку!
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04.07.2021 18:35 Ответить
<"сам советник Ермака и https://www.facebook.com/negubainedatsko/posts/549690819381849?comment_id=549694009381530 о тветил: "Х#есос безграмотный"
Источник: https://censor.net/ru/n3274944
________
>Сразу видно что декультуризация и одебиливание масс, это единственное, что у нас проводится успешно, даже среди "элиты". Русиш культуриш, а ***..ш! ((
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04.07.2021 20:53 Ответить
в Европі пан Арестович після такого посту вже мав би піти з ганьбою в відставку...
у нас же представник влади на такій поважній посаді почуває себе геть безкарним...он же ж як-громадянам України-закони "як у Европі" а самі "слугі наріду" -святі...і клали на закони...
скотство!!!
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04.07.2021 20:55 Ответить
А теперь пусть молодёжь прикинет чему можно научиться на платных семинарах Арестовича.
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04.07.2021 21:01 Ответить
А чому б вельмишановному Арестовичу не змінити б своє призвіще на те яке мав великий французський коммуніст, гуманіст і письменник Ів Гандон, автор роману "Три маргаритки" ?
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04.07.2021 21:23 Ответить
З підером арестовичем зустрічатись, себе не поважати
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05.07.2021 08:33 Ответить
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