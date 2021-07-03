Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками
Алексей Арестович позволил себе прямое оскорбление под постом пользователя, нецензурно критикующего его заявления о женской парадной одежде.
Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой то, что женщины тренируются к параду в обуви на каблуке, названо "идиотским", информирует Цензор.НЕТ.
Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича.
В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил: "Х#есос безграмотный.)
Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки.
Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения.
Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих.
И ты туда же, обсос дешевый.
Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в жопу, у#бок.)
И сопли подотри, задохнёшься, чмо объ#банное".
В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".
Потом он еще несколько раз в ответ на другие комментарии напоминает, что за такой выбор обуви проголосовали сами курсантки, а отвечает он нецензурно, мол, потому что иначе аудитория не понимает.
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".
Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
Пожалуйста, подождите...
А помимо Гардиан "в жопу запихивать" еще надо будет BBC и два десятка других европейских изданий. Прославились на всю Европу.
Что до Арестовича, то он лжец. Лжет в каждом своем утверждении.
1) Курсантки не выражали желание идти в парадной форме. Курсантки просили боевую полевку. Тут вопрос был не в удобстве обуви, а в желании идти "по боевому", как "настоящие". В кавычках слова и фразы самих девушек, из аудиозаписи разговора.
2) Курсанткам нее давали возможность выбирать из двух видов обуви. Второй вид - полуботинки - экстренно оформляли в ночь с 30-го июня на 1-е июля, подписывали ТУ, а теперь с высунутым языком ищут где такое вообще купить. Или ТО А01XJ.30338-068:2021 c датой регистрации 01/07/2021 показать?
3) Курсанткам не давали возможность выбора после одного экспериментального прохождения. Эти "экспериментальные" прохождения были много дней, у меня в личке десятки сообщений с видео. Не-не-не, я видео не буду тут выкладывать. Там растертые в кровь ступни, ФБ забанит.
Так что - он лжец. Это давно известно, просто еще одна констатация факта.
Философское...
При Полтораке огнедышащий кратер был бы в первый же вечер, эдак от Севастопольской площади и до Подола. Хотя, отставить, при Полтораке такого дебилизма бы просто не было бы изначально. А при нынешней власти еще и отгавкиваются, военных матом кроют.
Кстати, тут Арестович тоже солгал. В 2017 году эти туфли не утверждали. Тогда не смогли принять решение как раз про форму и высоту каблука, оставили "на потом". Туфли на каблуке ввели в войска в 2020 году.
Я вас умоляю!
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Сказывается его травля Европейской Солидарности. В зелёной компании неуютно ему, а признаться даже себе не может.
Базарні баби так не вміють.
А воно насправді висловлюється, як урка якийсь.
А я спочатку приймав його за розумну та освічену людину.
Главное - чем они воюют - против этого Х--уйла
А тут уже можна и
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і що? Тут петровзадівці майже у кожній темі "прямо" ображають людей країни - і не жужжать!
********** писькаграй, беняНиАлигарх, *********************, Срамак Фсбэхович... Это всё обсуждается.
Но Люся - без вариантов лезет на смереку!
Источник: https://censor.net/ru/n3274944
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>Сразу видно что декультуризация и одебиливание масс, это единственное, что у нас проводится успешно, даже среди "элиты". Русиш культуриш, а ***..ш! ((
у нас же представник влади на такій поважній посаді почуває себе геть безкарним...он же ж як-громадянам України-закони "як у Европі" а самі "слугі наріду" -святі...і клали на закони...
скотство!!!