РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10556 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 724 22
Донецьк (6256) ОБСЕ (4854)

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком

Камера наблюдения СММ ОБСЕ, установленная на шахте "Октябрьская" вблизи Донецка, повреждена в результате стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии, опубликованный 3 июля.

"В 15:45 2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьской" (неподконтрольная правительству, 9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер. По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Уточняется, что перебои в работе этой камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда СММ ОБСЕ утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней были утрачены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна прекратить поставлять системы РЭБ донецким террористам, - Украина в ОБСЕ

"Команда СММ успешно заменила поврежденную камеру и проведет дальнейший анализ", - добавили в Миссии.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 3759
показать весь комментарий
03.07.2021 21:31
+2
Дід Микола:
А ви знали, що ті, хто в часи Президентства Порошенка із єхидним сарказмом насміхалися "а то путін нападьот" нині виправдовують державну зраду Зе із "злиття" операції із вагнерівцями тим, що якби Зе не злив, то "путін би напав".
Helgi Sharp:
68% украинцев недовольна работой Зеленского, а рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 22%.▪️Вместо профессионалов - корабельные сосны;
▪️Вместо депутатов - педофилы, любители проституток и матерщинники;
▪️Вместо новых лиц - непроходимые идиоты;
▪️Вместо внешней политики - капитулянтство и скандалы;
▪️Вместо развития экономики - её стремительное падение;
▪️Вместо окончания войны - поиск мира в глазах путина;
▪️Вместо объединения нации - политические преследования.
▪️Каждый забил на государство и выживает в одиночку - кормит семью, помогает родителям и... опять голосует за какого-нибудь голобородька или шмария. Люди, вы неисправимы!В сентябре придут новые платёжки.
В октябре ощутится полный провал внешней политики.
В октябрерост инфляции составит 20-22%.
показать весь комментарий
03.07.2021 21:48
+1
Ну що, готові до протистояння???

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9991
показать весь комментарий
03.07.2021 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 3759
показать весь комментарий
03.07.2021 21:31 Ответить
шож так жёстко...по феньшую - та сторона...
показать весь комментарий
03.07.2021 21:32 Ответить
У стартовому складі збірної України деякі зміни - відсутній у старті півзахисник Тарас Степаненко, замість нього вийде Віталій Миколенко. Руслана Маліновського немає навіть у заявці.

https://twitter.com/prm_ua/status/1411392480545808387/photo/1
Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 9905
показать весь комментарий
03.07.2021 21:37 Ответить
3 - 5 -2 з офеційного сайту

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 957
показать весь комментарий
03.07.2021 21:39 Ответить
Маліна поза заявкою на матч
показать весь комментарий
03.07.2021 21:41 Ответить
2 победы, 2 ничьи, 2 поражения

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 9068
показать весь комментарий
03.07.2021 21:45 Ответить
Вірю в краще. Підтримую нашу збірну.
показать весь комментарий
03.07.2021 21:55 Ответить
Ну що, готові до протистояння???

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9991
показать весь комментарий
03.07.2021 21:59 Ответить
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
03.07.2021 23:15 Ответить
В відповідь ОБСЄ в стилі "останнього китайського попередження" висловила чергову дуже сильну стурбованність.
показать весь комментарий
03.07.2021 21:40 Ответить
Возмутительно, ОБСЕ должно подать жалобу в ООН!!!¡
показать весь комментарий
03.07.2021 21:48 Ответить
Дід Микола:
А ви знали, що ті, хто в часи Президентства Порошенка із єхидним сарказмом насміхалися "а то путін нападьот" нині виправдовують державну зраду Зе із "злиття" операції із вагнерівцями тим, що якби Зе не злив, то "путін би напав".
Helgi Sharp:
68% украинцев недовольна работой Зеленского, а рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 22%.▪️Вместо профессионалов - корабельные сосны;
▪️Вместо депутатов - педофилы, любители проституток и матерщинники;
▪️Вместо новых лиц - непроходимые идиоты;
▪️Вместо внешней политики - капитулянтство и скандалы;
▪️Вместо развития экономики - её стремительное падение;
▪️Вместо окончания войны - поиск мира в глазах путина;
▪️Вместо объединения нации - политические преследования.
▪️Каждый забил на государство и выживает в одиночку - кормит семью, помогает родителям и... опять голосует за какого-нибудь голобородька или шмария. Люди, вы неисправимы!В сентябре придут новые платёжки.
В октябре ощутится полный провал внешней политики.
В октябрерост инфляции составит 20-22%.
показать весь комментарий
03.07.2021 21:48 Ответить
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 1806
показать весь комментарий
03.07.2021 21:55 Ответить
Ну що? Погнали!
показать весь комментарий
03.07.2021 21:56 Ответить
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 2598
показать весь комментарий
03.07.2021 22:04 Ответить
Це ми ще довго трималися...
показать весь комментарий
03.07.2021 22:06 Ответить
пагнали пацаны!!! Немецкоказахский бандеровец не любящий футбол сегодня поболеет!!!
показать весь комментарий
03.07.2021 22:08 Ответить
ОБСЕ обеспокоено
показать весь комментарий
03.07.2021 22:11 Ответить
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 5437
показать весь комментарий
03.07.2021 22:19 Ответить
У-к-ра-и-на!
показать весь комментарий
03.07.2021 22:19 Ответить
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО...
ПУТИН ( ПИTEPACT c питерсских подворотней ) - ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.,.\\
показать весь комментарий
03.07.2021 22:36 Ответить
 
 