РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10556 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
3 248 68
судебная реформа (1801) судья (2630) Вениславский (248)

Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский

Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский

В Украине 90% судебных решений принимаются справедливо, а негатив и недоверие общества к правосудию в целом вызывают 10% решений судей. Судебная реформа направлена на то, чтобы вернуть полное доверие граждан к системе.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно быть объективным, потому что из всего массива судебных решений 90% не вызывают никаких возражений у сторон процесса. Это означает, что они являются справедливыми, законными. А вот этот негативный фон, который в обществе создается, - он обусловлен теми 10%, которые наиболее одиозные судьи выносят наиболее скандальные решения", - сказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы ВККС, - Разумков

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
10%? Та как бы не 90%
показать весь комментарий
03.07.2021 22:42
+20
Так есть же прекрасное решение!!!

Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7794
показать весь комментарий
03.07.2021 22:43
+17
10% - доверие больше всего. Дайте право на ответ параметризированный или текстовый участникам в реестре и все станет на свои места. То что в Украине судьи заслуживают высшей меры наказания поддержат большая часть населения, нужно проверить?
показать весь комментарий
03.07.2021 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10%? Та как бы не 90%
показать весь комментарий
03.07.2021 22:42 Ответить
Там із нуликом помилка.
Одного не дописали.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:44 Ответить
Так есть же прекрасное решение!!!

Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7794
показать весь комментарий
03.07.2021 22:43 Ответить
А почему 90? Пиши уже 99. Счетовод .уев
показать весь комментарий
03.07.2021 22:43 Ответить
10% - доверие больше всего. Дайте право на ответ параметризированный или текстовый участникам в реестре и все станет на свои места. То что в Украине судьи заслуживают высшей меры наказания поддержат большая часть населения, нужно проверить?
показать весь комментарий
03.07.2021 22:45 Ответить
высшая мера наказания для них - это жить на одну зарплату
показать весь комментарий
03.07.2021 22:48 Ответить
Нормальные у них зарплаты, это не помогло как и мусорью
показать весь комментарий
03.07.2021 22:49 Ответить
Судья апелляционного суда,зарплата 2 ляма в год. Мало?
показать весь комментарий
04.07.2021 09:58 Ответить
вот-вот. у них зарплаты больше чем у президента. и все равно не нажрутся
показать весь комментарий
04.07.2021 12:56 Ответить
Мою жену беременную запугивали, вымогали взятки, мусора - ссыкоивые и продажные мрази в погонах порочащие само понятие органа, кроме того самого
показать весь комментарий
03.07.2021 22:46 Ответить
В Украине 90% судебных решений принимаются справедливо - да он просто издевается. Хотя, если считать, что кто больше дал на лапу судье, тот и выиграл суд, тогда да, все справедливо.
показать весь комментарий
03.07.2021 22:52 Ответить
Скока-скока-скока??? Ну браво! Ну закопать! И надпись написать----*бешеная собака*.
показать весь комментарий
03.07.2021 22:54 Ответить
Бєняславскій, а як сприймати рішення КС по правильність указу Зєлєнского про рлзпускВР попереднього скликання?
показать весь комментарий
03.07.2021 22:55 Ответить
Если бы господин Вениславский сказал "9,8 %" или "10,2 %", то в это, наверное, верилось бы лучше... ДумайТе, господин Вениславский!
показать весь комментарий
03.07.2021 22:56 Ответить
Оно такое осподин , как членограй - порношут . коллаборант президент
показать весь комментарий
04.07.2021 00:17 Ответить
вернуть полное доверие граждан к системе. / Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство/ Лозинский осужден за убийство. Суд Киева снял судимость с Лозинского. Это решение подтвердил Верховный Суд / Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
показать весь комментарий
03.07.2021 22:56 Ответить
100% від всіх суддів - хабарники та корупціонери.
Єдине, що може виправити цю ситуацію - запровадження перевірці на поліграфі кожні півроку.
Якщо за наслідками перевірки виявиться, що брав хабаря та не приймав рішення за телефонними дзвінками, тоді суддя звільняється з посади і позбавляється всього свого майна та пільг.

Лише в такому разі не будуть ухвалювати неправосудні рішення і не будуть лізти у судді заради наживи.
показать весь комментарий
03.07.2021 22:57 Ответить
То есть Вы хотите что бы клуб миллионеров пополнили ещё те кто будет сидеть за полиграфом?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:00 Ответить
О 100% процентах говорить не стоит,существуют и такие которые выносят приговоры которые укажут те кто их призначил на занимаемую должность.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:05 Ответить
P.S.Если на полиграфе их будут проверять иностранные специалисты в таком случае есть смысл а если наши то никакого смысла не вижу за деньги или из за страха за своих близких они и убийц будут признавать святыми.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:08 Ответить
Так может лучше сразу иностранных судей нанять?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:49 Ответить
Однозначно народу и лучше и дешевле, чем наши простисудьи
показать весь комментарий
04.07.2021 00:00 Ответить
Как в Казахстане
показать весь комментарий
04.07.2021 00:28 Ответить
Якщо на поліграфі будуть працювати іноземці то прийдеться наймати іноземних судів так як наші 99,9% виявляться брехунами та нечистими на руку.Візьміть даже районного суддю так він живе не по доходам даже всієї родини,так звідки кошти на таке життя.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:04 Ответить
Вы говорите очевидные вещи и не понимаете что в Украине коррупция достигла таких масштабов что никакие полиграфы не помогут. НАБУ, САП и т.д. А толку никакого. Это уже система и честных там быть не может, их сразу убирают... и все что не происходит и не создаётся это все пыль в глаза, потому что там крутятся такие деньги, что Вам сложно даже представить. И любой попавший в эту систему и поняв все перспективы, забывает про честность совесть и т.д. Уверен что 99% честных комментаторов кардинально изменили свои взгляды, была бы у них возможность поучаствовать в этом....
показать весь комментарий
04.07.2021 00:14 Ответить
Все верно,чтоб родится уже нужно давать на лапу и так всю жизнь а когда скончаешся и то нужно дать чиновнику чтоб похоронили.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:19 Ответить
Так вот ещё интересный вопрос - а тут кто дает? Тоже судьи, прокуроры и политики? Или те кто этих судей, прокуроров и политиков обвиняет в коррупции? Имеет ли моральное право народ сетовать на коррупцию плодя ее на бытовом уровне?
показать весь комментарий
04.07.2021 00:22 Ответить
Просто народ чиновники ставят в такое тупиковое положение а жаловаться некому себе дороже выйдет,особенно в медицине.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:34 Ответить
Просто народ предпочитает идти путём наименьшего сопротивления считая что то что он делает это не в счёт. Все равно во всем виноваты политики!
показать весь комментарий
04.07.2021 08:53 Ответить
Вы хотите сказать что иностранцы не берут,наивный вы.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:17 Ответить
В вы заметили что все ,,одиозные,,судьи это те кто судил майдановцев вынося приговоры через несколько часов после их задержания а теперь годами тянут процессы потив тех кто грабит казну.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:02 Ответить
..а вот тут Бени-славскому и Зе-бениному лучше бы и помолчать - сейчас конкретно они - главные нарушители Конституции и законов с помощью своих прикормленых судей..
и статистика, скорее, выглядит наоборот..
Зеля вообще нарушила всё, до чего только смогла дотянутся своими кривыми ручонками аниматора-аматора, йурыста-заушника
показать весь комментарий
03.07.2021 23:04 Ответить
А почему ее не нарушать,ведь он как Гарант считает Конституцию своей собственностью а частная собственность неприкосновенна так гласит Конституция Украины.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:07 Ответить
Раз є відсоток, значить є і призвища. Коли саджати будемо?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:09 Ответить
Отберите у главзебила телефон и натяните ему намордник с кляпом. Чтобы больше никуда не звонил…
показать весь комментарий
03.07.2021 23:13 Ответить
Он решала? Вполне возможно, что он знает кто за взятки или обещания благ решают, а не выносят решения?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:30 Ответить
Так это вообще мелочи, можно ничего не реформировать!😁😁😁😁
показать весь комментарий
03.07.2021 23:25 Ответить
Очень точно уловил к чему бандиты это внушают.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:27 Ответить
Мне мусора внушили, что в Украине везде только за взятку правды можно добиться, а вот прайса нет, и начинаются качели, Аваков, Аваковославский - тарифы пишите, а то не по понятиям
показать весь комментарий
03.07.2021 23:32 Ответить
А Вы не задумывались почему в богини правосудия завязаны глаза?Так это потому чтоб не видеть справедливость,кто на весы больше поставит тот и прав.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:39 Ответить
Да, Вениславский жди ещё иска сучье отродье
показать весь комментарий
03.07.2021 23:42 Ответить
Брехня ! В Украине 90% судей продажны , а остальные 10% просто не успели продаться .Посмотрите на дома судей их машины и членов их семей и все сразу станет понятно!
показать весь комментарий
03.07.2021 23:53 Ответить
"Одиозными судьями" или дешёвыми проститутками? И действительно, 10% ли?
показать весь комментарий
03.07.2021 23:55 Ответить
Если подправить бениславского, что уже 10% суды выносят правосудные решения, а 90% одиозных судей очень стараются не брать взятки, то я могу подписаться.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:55 Ответить
Ранее,я был лучшего мнение о Вениславском. В данном случае Вениславский ,лжёт 90 % суд выносит не справедливое решение.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:00 Ответить
Недоверие к украинскому правосудию вызывают такие юристы-прихлебатели Зюзи, как Бениславский
показать весь комментарий
04.07.2021 00:08 Ответить
Смешно. И грустно.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:09 Ответить
Ради 10% люди бы не выходили за такие дела как дело Дугарь, дело Стерненко, и т д. А выходить за все дела так кто работать будет. За что жить? И зачем тогда такой суд вообще?
показать весь комментарий
04.07.2021 00:10 Ответить
судьи Украины мрази
показать весь комментарий
04.07.2021 01:04 Ответить
В основном, к сожалению.
показать весь комментарий
04.07.2021 20:19 Ответить
Дурак ты венеславский, дурак!
показать весь комментарий
04.07.2021 03:54 Ответить
Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1673
Ось вам справедливі судові рішення... Коли їх виносять судді
з вовчої зграї ... судді - перевертні які точно бандити - корупціонери,
і сепаратисти - українофоби ... І таких гарантовано більше як 90%.
Просто вони в основному майже всі дуже підходять для продажної
антиукраїнської влади ЗЕбілів таких же - злодіїв і капітулянтів..
показать весь комментарий
04.07.2021 06:22 Ответить
Ці цифри взяті в перевернутому вигляді з довідника професора Стелі. Щось схоже на дані соцопитувань,але навіть від них далекі.
показать весь комментарий
04.07.2021 06:29 Ответить
Когда вспоминаю конотопский районный ( недоделанный) суд, у меня кроме тихого ужаса в памяти ничего больше не возникает, что: это сборище недоумков кое-как притягивающих законы за уши может называться еще судом Украины - какая-то колхозная тупость и желание выслужиться за всякую цену перед любой местной (гебнявой, там все со сексотского кодла вышли) сволочью. Таких самых судить надо, а они людей судят. Парадокс. Зачем кормить эту шоблу извращенцев? С сексотского кодла набирают (натаскивают) этих мерзавцев. Они не могут быть судьями, априори. Как не могут быть, по большому счету) депутатами (ми видим их возню в ВР). Даже те скромные доходы, что были получены при порохе, уже профукали и про...
показать весь комментарий
04.07.2021 06:31 Ответить
Если в бочку меда кинуть ложку говна, получится говно...Если в бочку говна кинуть ложку меда получится говно
Сева Новгородцев ВВС
показать весь комментарий
04.07.2021 08:57 Ответить
Ви будете довіряти авіакомпанії, у якої тільки 10% рейсів закінчуються авіакатастрофами?
показать весь комментарий
04.07.2021 09:01 Ответить
Аби ж то хоча б 10%.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:49 Ответить
Я не маю статистики, але інтуітивно - є купа дрібних справ, наприклад, по ДТП, за які жодна сторона не платить. І які можуть вирішуватися відносно справедливо. Тому 10% може бути реальним показником.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:56 Ответить
А по-моему - 99 процентов...
показать весь комментарий
04.07.2021 09:39 Ответить
Любая судебная реформа в Украине без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
показать весь комментарий
04.07.2021 10:06 Ответить
По эффективности - да, но в данный момент это незаконно, нужно принять все гошь соответствующие законы и в обязательном порядке, в краткие сроки реализовать
показать весь комментарий
04.07.2021 10:16 Ответить
Получается, что воры в законе узурпировавшие власть - судят Именем Украины?
показать весь комментарий
04.07.2021 11:15 Ответить
Пока не устраните.. круговую поруку.. о справедливом суде .. не моджет быть и речи
показать весь комментарий
04.07.2021 11:24 Ответить
Пусть бы уже узаконили и открыто брали взятки, но боятся - странные
показать весь комментарий
04.07.2021 11:46 Ответить
В Украине 90% судебных решений принимаются справедливо -- спасибо. посмеялся
показать весь комментарий
04.07.2021 12:35 Ответить
аххахахахахахахахаха)))) как практикующий адвокат, который ходит по судам каждый день, этот бред у меня кроме смеха ничего не вызывает
показать весь комментарий
04.07.2021 12:53 Ответить
 
 