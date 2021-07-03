Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский
В Украине 90% судебных решений принимаются справедливо, а негатив и недоверие общества к правосудию в целом вызывают 10% решений судей. Судебная реформа направлена на то, чтобы вернуть полное доверие граждан к системе.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно быть объективным, потому что из всего массива судебных решений 90% не вызывают никаких возражений у сторон процесса. Это означает, что они являются справедливыми, законными. А вот этот негативный фон, который в обществе создается, - он обусловлен теми 10%, которые наиболее одиозные судьи выносят наиболее скандальные решения", - сказал Вениславский.
Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.
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Одного не дописали.
Єдине, що може виправити цю ситуацію - запровадження перевірці на поліграфі кожні півроку.
Якщо за наслідками перевірки виявиться, що брав хабаря та не приймав рішення за телефонними дзвінками, тоді суддя звільняється з посади і позбавляється всього свого майна та пільг.
Лише в такому разі не будуть ухвалювати неправосудні рішення і не будуть лізти у судді заради наживи.
и статистика, скорее, выглядит наоборот..
Зеля вообще нарушила всё, до чего только смогла дотянутся своими кривыми ручонками аниматора-аматора, йурыста-заушника
Ось вам справедливі судові рішення... Коли їх виносять судді
з вовчої зграї ... судді - перевертні які точно бандити - корупціонери,
і сепаратисти - українофоби ... І таких гарантовано більше як 90%.
Просто вони в основному майже всі дуже підходять для продажної
антиукраїнської влади ЗЕбілів таких же - злодіїв і капітулянтів..
Сева Новгородцев ВВС