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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт. ФОТОрепортаж

В одесский порт 3 июля прибыли корабли постоянной морской группы SNMG2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым зашел флагман соединения - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Следом зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и был пришвартован у 20-го причала порта. Еще через час вошел третий корабль группы - румынский фрегат Regina Maria F222.

Накануне пришвартовался британский патрульный корвет Trent P224.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море

Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 01
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 02
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 03
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 04
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 05

Также читайте: На учениях Sea Breeze-2021 Украина отрабатывает сценарий защиты острова Змеиный и Бессарабского направления

Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 06
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 07
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 08
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 09
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 10

Читайте также: Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021

Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 11
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 12
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 13
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 14
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 15

Читайте: Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон

Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 16
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 17
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 18

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+79
Да уже бы зашли в Севастополь всей этой компашкой и спросили - А че тут в Украинском Крыму так кацапо-псиной воняет что прям по Черному мору невозможно плавать без респиратора !?
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04.07.2021 01:11
+78
БАЗУ НАТО В НАШУ ХАТУ
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04.07.2021 01:08
+54
Оставайтесь уже навсегда.
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04.07.2021 01:09
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БАЗУ НАТО В НАШУ ХАТУ
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04.07.2021 01:08 Ответить
Оставайтесь уже навсегда.
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04.07.2021 01:09 Ответить
Да уже бы зашли в Севастополь всей этой компашкой и спросили - А че тут в Украинском Крыму так кацапо-псиной воняет что прям по Черному мору невозможно плавать без респиратора !?
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04.07.2021 01:11 Ответить
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04.07.2021 01:11 Ответить
В благодарность за результат матча Англия-Украина, премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинцам на днях раскуярить 4 корабля Раши !!! Ждемс
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04.07.2021 01:21 Ответить
Если б так,-то можно было бы и поболее-значительно поболее-пропустить.
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04.07.2021 10:15 Ответить
В вас ревность говорит, все кто ушел от вас, чурается ваших поцелуев слюнявых и липкой как патока дружбы вашей, те обязательно "подлизывают новому хозяину". Это все потому, что вы по Истории своей всегда мыслили категориями лизания задниц, обязательным наличием хозяина, в другие отношения не верите, не знаете их, и не понимаете..
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04.07.2021 11:32 Ответить
Каждый судит по себе...а это просто надежные..более или менее партнеры..а не то что гнилая лживая лицемерная брехливая рашка..иуда иб№ная
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04.07.2021 15:09 Ответить
Головне - знищити та покалічити побільше рашистів та їхньої інфраструктури, щоб русня настільки ослабла , що китайські друзі зрозуміють , що пора давити рашистську гадину в її лігві і визволяти народи Сибіру і Далекого сходу від російсько-фашистських окупантів .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🤟😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.07.2021 11:33 Ответить
Ждите! До второго пришествия!
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04.07.2021 21:47 Ответить
Британський есмінець Defender пройшов біля Севастополя.Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт - Цензор.НЕТ 2754
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04.07.2021 01:19 Ответить
Нато из-за Украины третью мировую не замутит, да и Украине это тоде не интересно
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05.07.2021 00:30 Ответить
3-я Мировая уже давно началась и идет !!! Только она гибридная ..
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05.07.2021 00:43 Ответить
Наверное, но если станет не гибридная нам всем придет ппц. Плохой мир лучше хорошой войны.
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05.07.2021 09:34 Ответить
нам и так всем пздц.. в гибридная война страшнее горячей - не знаешь от куда ждать подачу - вирусы, теракты, падение экономики, обнищание, голод....
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05.07.2021 12:10 Ответить
"Первым зашел флагман соединения - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Следом зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и был пришвартован у 20-го причала порта. Еще через час вошел третий корабль группы - румынский фрегат Regina Maria F222".

https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО
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04.07.2021 01:12 Ответить
Ранувшие рашистские пердаки отмечені спамом
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04.07.2021 06:37 Ответить
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт - Цензор.НЕТ 7023
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04.07.2021 07:33 Ответить
Над моим домом уже неделю пролетает конвертоплан и причем так низко ) захватывающее зрелище) а у ватных соседний пуканы дымят НАТО прописались в Украине)))
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04.07.2021 07:47 Ответить
Шо за фейк , про конвертплани наша пропаганда щось мовчить
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04.07.2021 12:41 Ответить
Турки сушку завалили долго не думая) а Россиянцы прям преследовали Англичан,а потом бомбами камбал напугали))
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04.07.2021 08:04 Ответить
Не зрозумів. Чому у турок на борту озброєні люди?
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04.07.2021 08:05 Ответить
не у одних турків
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04.07.2021 09:28 Ответить
По кораблю зі зброєю не ходять. В кого вони там стрілятимуть? Біля трапу на берег зі зброєю стоїть тільки вартовий.
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04.07.2021 09:35 Ответить
MP
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04.07.2021 15:08 Ответить
Вони не на пікнік припливли, якщо рашка смикнеться, то буде війна.
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04.07.2021 20:58 Ответить
Будуть палити рашистських прихвостнів . Це нормально .
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04.07.2021 11:39 Ответить
На кораблі рашиські прихвостні?
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04.07.2021 11:44 Ответить
Это после них нельзя в море купаться?
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04.07.2021 09:53 Ответить
Ага, бо у вас, свинособак, от них пуканы рвутся. Поберегли бы экологию, да?
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04.07.2021 10:19 Ответить
После вас такая вонища, хоть святых выноси, причём повсеместно
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04.07.2021 10:24 Ответить
турки здесть
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04.07.2021 09:57 Ответить
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси - Цензор.НЕТ 1813
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04.07.2021 11:23 Ответить
Так Бандера действительно "фашист" раз хотел уничтожать людей !
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04.07.2021 13:16 Ответить
москалі - це не люди)))
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04.07.2021 14:39 Ответить
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси - Цензор.НЕТ 1453
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04.07.2021 11:01 Ответить
А тим часом, братні агресори у навчаннях на Чорному морі відпрацьовували авіаудари по кораблях "умовного ворога"...
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04.07.2021 12:23 Ответить
Ведь накануне войны Азербайджана за Нагорный Карабах президент Турции Эрдоган как-то забыл в Баку эскадрилью F-16. Может быть и эти корабли потеряются и не найдут дороги назад. Будет интересно.
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04.07.2021 14:11 Ответить
А в это время на мокшанских болотах кровь закипает в ЖЫЛАХ
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04.07.2021 14:37 Ответить
кєфіром сруть.
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04.07.2021 15:10 Ответить
на екскурсію через Керченську і територіальні води України в Азов .
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04.07.2021 15:09 Ответить
Да, на фоне зерновых терминалов - ну ни, как не видится база ВМФ Украины. Военная База это совсем другое. Надо строить. Лучший вариант - Николаев. Там очень много точек ЗРК - защита Южно-Украинской.
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04.07.2021 15:34 Ответить
Ніколаєв - болото прорасєйської вати
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04.07.2021 18:31 Ответить
И не просто ваты, а ваты завербованной и проверенной КГБ-ФСБ...
Инженерно-технический состав кораблестроителей при совка наверняка был направлен из рашки ..
Я был на "Океане" в 1993 году...как они там все дрочили "васстанавить ссср"....
Все что увидел приятное, это "спуск" судна для отправки (к сожалению не в Украину) в Грецию ...а точнее подъем на воду из заливного дока
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04.07.2021 19:20 Ответить
Побольше и почаще бы таких учений в Черном море - дабы Рассея не уверовала, что может считать Черное море своим внутренним болотом.
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04.07.2021 17:59 Ответить
Кацапстан должен бить разрушен!
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05.07.2021 00:11 Ответить
Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси - Цензор.НЕТ 7574
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05.07.2021 01:21 Ответить
 
 