Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт. ФОТОрепортаж

В одесский порт 3 июля прибыли корабли постоянной морской группы SNMG2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым зашел флагман соединения - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Следом зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и был пришвартован у 20-го причала порта. Еще через час вошел третий корабль группы - румынский фрегат Regina Maria F222.

Накануне пришвартовался британский патрульный корвет Trent P224.

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