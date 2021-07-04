Зеленский об игре сборной на Евро-2020: Ни одно поражение не сломает Украину
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки болельщикам и футболистам сборной Украины после проигрыша в матче с Англией на Евро-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.
"Ни одно поражение не сломает Украину!
Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!
Нам досадно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.
Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.
У нас прекрасная молодая команда, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее.
У нас есть прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.
А значит, наши главные победы - впереди!
Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!
И самое главное!
У нас лучшая на турнире группа поддержки!
"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!
И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!
Все это время мы были одной командой!
Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!
Продолжим это!
Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!
Слава Украине!", - написал Зеленский.
Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покидает турнир.
Пожалуйста, подождите...
- В проигрыше сборной виноват Порошенко.
наши бы и так, вполне вероятно, проиграли, но Зеля Хриплая Крыса ещё зачем-то устроила тупое шоу, анонс поражения..
Вот почему был такой не фарт.
"Тренер" Шевченко это копия "президента" Зеленского. Два никчемных, тупых болбойобика.
НЕ футболом !
Це що таке ???? Чому держава не помагає абсолютно ?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001648984976&__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=-]C%2CP-R Андрей Танцюра разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100015001506152&__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=-]C%2CP-R Соломенко Оленою і
ще 7
зараз тут: https://www.facebook.com/Odesskiy.********.gospital/?__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=kC%2CP-R Одеський військовий госпіталь - ВМКЦ ПР .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4300046863393571&id=100001648984976# 2 липня о 18:22 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0/106567572712806?__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=%2CP-R Одеса, Одеська область ·
Нужна помощь!!!
Прошу репост!
Виталий Велисевич… 23 года!
Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.
Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки.
Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.
Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!
По левому глазу требуется установка косметического протеза.
В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.
Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.
Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!
И также наши потребности по волонтерской комнате:
Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).
Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:
Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
очідупу ворогу, і т.і., можно перерахувати майже все, а відносні вдачі на пальцях однієї руки. То хай Зелень на це не розраховує, нічого не вийде, таке не забувають.
- кагбэ не совсем по теме но тоже интересно..... у нас примерно тоже самое.... с той разницей
что хотябы раз в 10 лет мы майданим а финномордва тихо спиваются или дохнут на выезде
в виде чвк и асвабадителей........