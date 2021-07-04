Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб

За минувшие сутки, 3 июля, российские наемники на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли против украинской армии запрещенное минскими соглашениями оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook командования операции Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, террористы уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.