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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб

Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб

За минувшие сутки, 3 июля, российские наемники на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли против украинской армии запрещенное минскими соглашениями оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook командования операции Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочные ранения на Донбассе, состояние бойца - средней тяжести. За сутки - 26 нарушений "тишины", с полуночи - уже 6

В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, террористы уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

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Топ комментарии
+5
Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1633
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04.07.2021 09:45
+4
Звідки відомо що це найманці, а не кадрові військові?
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04.07.2021 08:38
+3
Щось тихо на Цензорі. Мабуть всі вчора набухались під час футболу і сплять.
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04.07.2021 08:40
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Звідки відомо що це найманці, а не кадрові військові?
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04.07.2021 08:38 Ответить
Щось тихо на Цензорі. Мабуть всі вчора набухались під час футболу і сплять.
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04.07.2021 08:40 Ответить
то їх корвалол з барбовалом приспав.
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04.07.2021 08:50 Ответить
У нас працював чувак. Після футболу на другий день не чекай його на роботі. В кращому випадку заявиться на обід. З пляшкою. Деякий час йому це сходило з рук, а потім вигнали.
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04.07.2021 09:22 Ответить
Так футбол же не часто буває. Ех..
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04.07.2021 09:24 Ответить
американский байда с рашистским капутиным во времья личной встречи добазарились -"оставим в Украине все как есть "
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04.07.2021 09:22 Ответить
Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1633
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04.07.2021 09:45 Ответить
Порошенко повинен штурмом взяти Донбас і Крим, ми йому довіряємо.
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04.07.2021 17:36 Ответить
А по условиям " действующего перемирия" там и ( пардон) пукать нельзя... Так пускай власть заявит что перемирие сорвано российской стороной и по сути не выполняется совершенно. По сути то его и не было. Но это уже не одиночные провокации из стрелкового оружия. тут уже полноценные обстрелы.
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04.07.2021 13:16 Ответить
 
 