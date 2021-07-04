Украина вернулась на второе место в Европе по суточной смертности от коронавируса. ИНФОГРАФИКА
За сутки 2 июля в мире диагностировали более 379 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Украина, Италия. Больше всего в мире больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В частности, в Бразилии зафиксировали почти 54 000 новых заражений, в Индии - более 43 000, а в Индонезии - почти 28 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Южная Африка. В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Украина, Италия.
Украина среди стран мира занимает 60 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 9 позицию.
В мире умерли за сутки более 7 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 168 611 822 лица. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 3 987 378 смертей от COVID-19.
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пришло лето, решили, что все ок
месних колят други шмурдяком не спутникоа
и раша тайно заказала 400 тиш доз файзер для своих
Со 2 июля в Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как потенциальный коронавирус, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Все больные ОРВИ в городе до получения отрицательного теста на коронавирус должны будут соблюдать изоляцию.
Всем больным ОРВИ и их родственникам, проживающим в одной квартире вместе с заболевшим, в дополнение к ПЦР-тесту сделают экспресс-тест на антиген.
Эффективность "Спутника" против штамма "дельта"
Активность сывороток "Спутника" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта "Дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Просто потому, что РФ - не Европа.
Case numbers and deaths have been rising since early June and the government has attributed this to the Delta variant.
According to the health ministry, testing showed that nearly 60% of cases in the past three weeks were due to the Delta variant.
image captionRoads in Jakarta are nearly deserted before a lockdown is implemented
The pace of vaccinations has risen in the country, but so far less than 5% have been fully vaccinated.---------------
Індонезія оголосить локдаун у випадки сппалаху.
Кількість випадків захворювання та смертність зростають з початку червня, і уряд відніс це до варіанту Delta. За даними міністерства охорони здоров'я, тестування показало, що майже 60% випадків за останні три тижні були пов'язані з варіантом Delta.
Дороги в Джакарті майже безлюдні перед локдауном.
Темпи вакцинації в країні зросли, але дотепер менше 5% населення були щеплені повністю.(***нікого не нагадує?)
Updates
27,913 new cases and 493 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
July 2
Updates
25,830 new cases and 539 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
July 1
Updates
24,836 new cases and 504 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
June 30
Updates
21,807 new cases and 467 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
ни хена се !!!
оказывается это вовсе не их хенеси, а "русский хенеси"
там вакцинація в розпалі і сиитуація середньоєвропейська)
Центр Гамалеи: смертность может вырасти в пять раз
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" предупредил о возможном росте смертности от коронавируса в пять раз.
"В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", - заявил Гинцбург.
"Поэтому вакцинация совершенно необходима("СПУТНИКОМ 5" ) как профилактическое средство от этого заболевания", - резюмировал он в ходе выступления.
--------------------- ВСЬО ЛОГИЧНО- ПРИВИВАЯСЬ ГОВНОМ- СМЕРТНОСТЬ ВИРАСТЕТ...
Итальянская медицина в 10 раз хуже британской?!
В Польше болеющих в данный момент 150 000, умерших тоже ровно 18.
В Украине болеющих осталось 14000, умерших 36... Украинская медицина в 20 раз хуже польской, но всего в пару раз хуже итальянской? Вообщем, всё это попахивает и давно полным бредом... Кого они там пишут и куда и от чего, только неизвестно даже им самим.
2)різне дотримання карантинних норм
3) різні вакцини