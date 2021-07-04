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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксированы 377 новых случаев заражения, 526 человек выздоровели, - Минздрав

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксированы 377 новых случаев заражения, 526 человек выздоровели, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 4 июля, зафиксировано 377 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 526 человек, умерло 10 заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 июля 2021 года в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников - 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы 460 человек; летальных случаев - 10; выздоровели – 526 человек", - сообщил Минздрав.

Днем ранее, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания COVID-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели 2 171 182 человека, летальных случаев - 52 470.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

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Топ комментарии
+1
то статью печатал редактор-жираф который иногда новости с 2 дневным отставанием пишет
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04.07.2021 08:45
+1
Обьясните, как так получается, что зебилы рассказывают басни о 300 заболевших в сутки, при этом Украина в красной зоне у европейцев?!! WTF! Что происходит? Либо нас ********* зебилы подавая фейки, либо гейропа не обновляет справочники.
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04.07.2021 08:59
+1
1)ми не закрились від вакцинованої гівном раші.
2) не червона,а скоріше помаранчева
3) скоріше йдеться про те ,що скорумпованим МОЗ і МВС довіри на Заході немає..зокрема щодо довідок про вакцинацію
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04.07.2021 09:39
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В попередній новині вмерло 36 за добу, а тут 10. Хто бреше?
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04.07.2021 08:34 Ответить
Зверніть увагу на дати!
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04.07.2021 08:39 Ответить
Виходить що гундосий чемпіон перемагає?
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04.07.2021 08:43 Ответить
хєр там перемога.
Зараз просто сезонний спад з середньою смертності зараз вище вдвічі польської.
в основному через відкритість просторів(збільшення соціальної дистанції..)
зроблю припущення,чому рашки не стосується
ці азіопи звикли бухати великими колективами..
В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5537
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04.07.2021 09:45 Ответить
то статью печатал редактор-жираф который иногда новости с 2 дневным отставанием пишет
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04.07.2021 08:45 Ответить
Обьясните, как так получается, что зебилы рассказывают басни о 300 заболевших в сутки, при этом Украина в красной зоне у европейцев?!! WTF! Что происходит? Либо нас ********* зебилы подавая фейки, либо гейропа не обновляет справочники.
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04.07.2021 08:59 Ответить
Просто ми не вакциновані. Тому потенційно небезпечні.
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04.07.2021 09:23 Ответить
1)ми не закрились від вакцинованої гівном раші.
2) не червона,а скоріше помаранчева
3) скоріше йдеться про те ,що скорумпованим МОЗ і МВС довіри на Заході немає..зокрема щодо довідок про вакцинацію
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04.07.2021 09:39 Ответить
Ось як ми виглядаємо в світі в плані вакцинації від ковіду. Які ще питання?
В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9386
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04.07.2021 11:11 Ответить
Главное счасс Не ОБОРОНА , Медецына образование ,.. -
-
А сажать деревья , ромашки и разные цветы..
А еще "" ремонтировать "" дороги. == =


Это КЛОНДАЙК для ОТКАТОВ.....
.
И это за деньги електората...
.
73% - ...... .. .. . . ..????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 09:26 Ответить
за минулу добу госпіталізовано 460 осіб, летальних випадків - 10,
виявляється ,не всі лабораторії вихідні.. ======
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04.07.2021 09:35 Ответить
 
 