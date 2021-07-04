В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксированы 377 новых случаев заражения, 526 человек выздоровели, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 4 июля, зафиксировано 377 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 526 человек, умерло 10 заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 июля 2021 года в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников - 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы 460 человек; летальных случаев - 10; выздоровели – 526 человек", - сообщил Минздрав.

Днем ранее, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания COVID-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели 2 171 182 человека, летальных случаев - 52 470.

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