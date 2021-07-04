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киберпреступление (762) россия (92999) хакер (1171)

Масштабная кибератака связанных с РФ хакеров затронула уже более тысячи компаний в 17 странах, - Bloomberg

Масштабная кибератака связанных с РФ хакеров затронула уже более тысячи компаний в 17 странах, - Bloomberg

Масштабная кибератака, которую связывают с российскими хакерами, затронула уже более тысячи компаний в 17 странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом пишет Bloomberg, приводя данные занимающейся кибербезопасностью фирмы Huntress Labs.

"Основываясь на обращениях поставщиков услуг, просящих нас о помощи, а также на комментариях, которые мы видим в обсуждении на Reddit, разумно заключить, что это (атака) потенциально может влиять на тысячи малых бизнесов", — сказал агентству исследователь в сфере кибербезопасности.

Как сообщается, жертвы атаки пока зафиксированы в 17 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Канаде, Аргентине, Мексике и ЮАР. В Швеции большинство магазинов продуктовой сети Coop, насчитывающей более 800 точек, не смогли открыться из-за того, что атака спровоцировала неисправности в их кассовых аппаратах.

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Эксперты по кибербезопасности также сообщили, что одной из целей атаки стал производитель программного обеспечения Kaseya. Компания выпустила заявление с рекомендацией для клиентов отключить свое ПО из-за возможной атаки.

По данным старшего аналитика по вопросам угроз в фирме Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью, Аллана Лиска, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.

О масштабной атаке российских хакеров сообщил также Национальный координационный центр кибербезопасности Украины, отметив, что она аналогична атаке NotPetya ко Дню Конституции Украины в 2017 году.

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В НКЦК предупредили о необходимости усиления мониторинга и защиты информационных систем.

"В случае выявления фактов шифрования или повреждения данных и поступления требований о выкупе просим сразу информировать Национальный координационный центр кибербезопасности по адресу [email protected]", — говорится в сообщении НКЦК.

2 июля Huntress Labs сообщала примерно о 200 бизнесах, затронутых кибератакой. Фирма отмечала, что в качестве целей хакеры выбрали компании, часто предоставляющие поддержку в сфере IT малому и среднему бизнесу. Таким образом они могут получить доступ к компьютерным сетям клиентов этих компаний

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Топ комментарии
+17
У лаптєй задача насрать всьому світу.
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04.07.2021 09:31
+13
Не ставьте кацапьске ПО.Не пользуйтесь крякнутьм Софтом
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04.07.2021 09:43
+11
Парашку нужно изолировать.
Как кладбище токсичных отходов.
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04.07.2021 10:00
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Правила форума Совет форумчан
Єто согласно двусторонним договоренностям в швейцарии...
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04.07.2021 09:34 Ответить
Кто бы ни был инициатором атак - выгребать будет вся Московия.
Их для этого и предупредили.
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04.07.2021 09:42 Ответить
У лаптєй задача насрать всьому світу.
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04.07.2021 09:31 Ответить
оце я розумію пірати продукують надходження валюти в мордор
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04.07.2021 09:34 Ответить
выражаем глубочайшую озабоченность. вместе с тем необходимо учитывать интересы эрэфии
ЗЫ: если чо - это сарказм
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04.07.2021 09:37 Ответить
Патрушев демонстрирует всему миру, что кремлёвский карлик ничего уже не контролирует.
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04.07.2021 09:41 Ответить
Весьма странный вывод.
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04.07.2021 11:49 Ответить
Не ставьте кацапьске ПО.Не пользуйтесь крякнутьм Софтом
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04.07.2021 09:43 Ответить
не пользуйтесь Виндовсом, есть Линукс
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04.07.2021 09:59 Ответить
Виндовс 10 надежная Система , уже 7 лет пользуюсь
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04.07.2021 10:15 Ответить
Линукс тоже ломается как два пальца и не удобная она , у Меня стоит на ноуте Виндовс и Линукс
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04.07.2021 10:19 Ответить
Тож ,не ***** ,это кто-то другой ,дедушка Байден ,подружился с *****м ,он не может вредить США , это неравнодушные граждане русни , в любом Гуме можно купить компьютер и вредить капиталистам 🤦🙄🤔
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04.07.2021 09:46 Ответить
а германия и франция-нє.дружбани
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04.07.2021 09:46 Ответить
і хто повіріть що в країні тотального контролю,гебня не знає хто ті крякери?знає та кришує!
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04.07.2021 09:48 Ответить
а Бидон сопли жует
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04.07.2021 09:53 Ответить
Парашку нужно изолировать.
Как кладбище токсичных отходов.
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04.07.2021 10:00 Ответить
Хакеры REvil вымогали от Apple 50 миллионов долларов за неопубликование украденных чертежей. Судя по всему Apple тайно заплатил выкуп, потому что хакеры перестали выкладывать чертежи, хотя в Apple это отрицают.
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04.07.2021 10:00 Ответить
шо то Я ничего не заметил
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04.07.2021 10:02 Ответить
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
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04.07.2021 10:05 Ответить
Світ сходить з ума!
У фаворі ті хто клавить по клаві, а не ті хто прибирає місто,чи творить хліб, чи...
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04.07.2021 10:12 Ответить
втруться, як завжди, і далі будуть заглядати кацапам у жопу, шукаючи там зіркове сяйво
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04.07.2021 10:12 Ответить
И дальше продолжайте с Россией вести диалог как с современным нормальным государством
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04.07.2021 10:18 Ответить
это хорошо, надо больше, может не репы чесать будут, а адекватно ответят отключением от свифта
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04.07.2021 10:18 Ответить
бьют где слабое место ,магазины, малый бизнес
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04.07.2021 10:21 Ответить
не , Байден сказал - что у нас мощности в этой сфере больше , ответим мало не покажется - но что то Бидон сцытся
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04.07.2021 10:29 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4373808-zelenskyi-pozdravyl-ssha-s-dnem-nezavysymosty Зеленский поздравил США с Днем независимости
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04.07.2021 10:38 Ответить
А всього то треба було б:
- відключити мордор своєчасно від SWIFT
- ввести повне ембарго на нафту та газ
- заборонити повністю імпорт електроніки до мордора
і мордор "накриється 3.14дой"

Але ж гроші, гроші... Тому всі хором в ООН маємо виразити дуже велику СТУРБОВАНІСТЬ!
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04.07.2021 10:55 Ответить
правильно и делают. кацапы в своем праве. раз им позволяют гадить по всему миру - они будут гадить. пока единственным последствием убийств, воровства, похищений и кибератак является озабоченность и обеспокоенность, встречи с ****** и попытки пригласить его на саммит G7, эти убийства, воровство и кибератаки будут только прогрессировать.
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04.07.2021 14:28 Ответить
"цель атаки производитель программного обеспечения Kaseya"
Несложно вычислить заказчика.
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04.07.2021 16:55 Ответить
НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ КРУПНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!!
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04.07.2021 21:05 Ответить
Ломать - єто не строить!

Своє постройте
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04.07.2021 22:08 Ответить
Дождаться вторника, какая будет реакция США в отношении чухонских орков.
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05.07.2021 05:14 Ответить
 
 