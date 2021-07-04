"Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку, а игроков за самоотдачу на поле.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост он разместил на странице в Facebook в воскресенье утром.

"Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем болельщикам за вашу прекрасную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды здесь на ЕВРО 2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - говорится в сообщении.

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