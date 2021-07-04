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сборная по футболу (294) сборная Украины (272) Евро-2020 (105) Шевченко Андрей футболист (47)

"Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку, а игроков за самоотдачу на поле.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост он разместил на странице в Facebook в воскресенье утром.

"Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем болельщикам за вашу прекрасную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды здесь на ЕВРО 2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об игре сборной на Евро-2020: Ни одно поражение не сломает Украину

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Топ комментарии
+34
Підтримую Шеву! Спорт-не тільки перемоги.
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04.07.2021 09:49
+34
Гордиться дурью может только идиот. Спорт, конечно, это не только победы. Но то, как они вчера играли, это не спорт. Это дурь и жлобство.
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04.07.2021 09:53
+19
Збірна України ще не стала українською збірною.
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04.07.2021 10:01
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Таксисти знаються на управлінні країною, розжирівші від пива та чіпсів бухгалтери- як грати в футбол, худорляві мамині синочки в окулярах з десятисантиметрової товщини лінзами- як воювати.
Інтернетні хом'ячки.
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04.07.2021 10:28 Ответить
те кто отписался с критикой сборной полные неадекваты которые не разбираются в футболе
сборная и так прыгнула выше головы у англичан лучшая лига в мире их сборная стоит 1 млрд 200 млн у нас один игрок играет другой сидит на лавке в Англии про наш клубный уровень и детско-юношеский футбол вообще молчу.так что все закономерно.
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04.07.2021 10:28 Ответить
У тебе нік не відповідає твоєму мисленню. То, що кажуть "зато ми били в адной четвертай фінала и нам ні стидна" це і є совкове мислення. А повинно бути соромно за те що програли 0:4. Бо це сором.
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04.07.2021 11:52 Ответить
мені не соромно за 0-4 я проти срср і засуджую політику цієї країни але при срср діти грали в футбол а не масово сиділи в телефонах як зараз,для того щоб були результати у футболі держава повинна інвестувати у дитячо-юнацький футбол як це робить Німеччина,Нідерланди.... і взагалі підтримувати здоровий образ життя,по такому відношенню до спорту хлопці зробили подвиг дійшовши до 1/4 той же Маліновський грав з грижею у нього попереду операція,Беседін вибув майже на пів-року проте я не здивований такою реакцією хохли на відміну від українців завжди славилися своєю невдячністю тому наприклад вибрали клоуна президентом.
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05.07.2021 07:35 Ответить
p.s. якщо б ти хоч трішки розбирався у футболі nj знав що у Шевченrа після травми Крівцова не залишилося центральних захисників тому з повітря напропускали багато.
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05.07.2021 07:49 Ответить
то у тeбe сиzдром папуги - повторити можeш за кимось алe бeзмозгло
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13.07.2021 16:02 Ответить
Бла-бла-бла. Так называемый тренер не выпустил игрока, который забил в прошлом матче. Не выпустил других, которые не играли на этом ЧЕ вообще. Так зачем ты их брал? Шоб було? При 0:4 можно было уже дать поиграть хлопцам.
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04.07.2021 11:47 Ответить
После матча с англичанами начинает казаться, что Украина попала в 1/4 случайно.
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04.07.2021 10:31 Ответить
А разве не случайно?
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04.07.2021 16:22 Ответить
Нам очень не повезло с переносом турнира. Многих игроков просто было не узнать по сравнению с прошлым годом. Но и так достигнут очень приличный результат.
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04.07.2021 10:32 Ответить
З таким рахунком програвати ганьба. Так це не був матч з Австрією, але все рівно це був сором. Шевченко прикриває кривоногих бездарів без волі та без спортивної злості, цього робити не треба. Не можна дякувати за відсутність відбору, за програні силові єдиноборства. Вірю в Шевченка, він найвидатніший футболіст на пострадянському просторі.
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04.07.2021 10:41 Ответить
"Блазень" гордиться "просерами" у війні на Донбасі, в політиці, економіці , боротьбі з КОВІД, тим, що Україна під його керівництвом стала посміховиськом для кращої половини світу, а Шевченко - "просером всуху" футбольного матчу!
Який "пан" - такі й холопи!
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04.07.2021 10:41 Ответить
Шевченка призначили тренером ще при Порошенкові,так що гуляй лісом. Англія це інша галактика в футбольному плані.
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04.07.2021 10:45 Ответить
Порох до футболу має стосунок виключно як уболівальник. Він навіть дитячо-юнацький не спонсорує, не кажучи вже про якийсь клуб чи футбольне керівництво; і ні на що не впливає. Шеву, як свого кума, призначав Павелко, колишній нардеп-ударівець (кличковий).
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04.07.2021 10:59 Ответить
Порошенко врятував і країну і власне український футбол.
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04.07.2021 11:48 Ответить
Порошенко врятував країну? Він врятував, насамперед, свої статки і олігархічний устрій, зміни якого найперше вимагав народ на Майдані.
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04.07.2021 12:20 Ответить
Так ваша бубачка, начебто вже все виправила. Чи ні?
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04.07.2021 14:32 Ответить
А при чому тут "був призначений ще при Порошенку"? Порошенко у нас ким був п"ять років? Президентом футбольної асоціації України, чи президентом країни що веде війну? Він який стосунок має до призначення тренера збірної по футболу? Крім того, ще як тільки його призначили, то вже тоді велися розмови про те що "Шевченко - хороший гравець, але тренер слабуватий!" Я стосовно футболу та інших "командних" видів спорту абсолютно байдужий (люди тут можуть підтвердить - я не раз писав про це! Для мене "в пріоритеті" біатлон, лижні гонки і фехтування - ними я займався у молодості) Однак "тримаю руку на пульсі спортивного безумства" решти суспільства чисто з точки зору психологічної - хочу зрозуміть психологію футбольних уболівальників Порошенко державою займався а "Блазень" все просрав і пхає носа куди завгодно лиш би державними справами не займаться І прикриває свої "просери" високопарним балабольством Те ж саме робить і Шевченко, беручи приклад з "Головбрехуна! Це іменується "Робить хорошу міну при поганій грі!" Тоді в чому я не правий?!!!
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04.07.2021 11:38 Ответить
тим що не треба за старою хохляцькою звичкою обсирати збірну та Шевченка прив'язуючи ії до голобородька,будь українцем пишайся та своєю збірною яка в умовах війни і розвалу футболу в Україні спромоглася вийти в число 8 кращих збірних европи.
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04.07.2021 11:46 Ответить
Немає тут чому пишатися, бо не виграли чемпіонат. Це совкова психологія пишатися програшем. В західних країнах немає такого, щоб президент країни розмовляв з футболістами. Немає такого, щоб експерти та журналісти і не дай боже тренер та футболісти після програшу 0:4 казали "зате ми були в 1/4", або "ми молодці". Бо вони не совки, а ти й такі, як ти совки "какаяразніца".
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04.07.2021 12:01 Ответить
голобородька ніхто не просив щоб він спілкувався з футболістами він сам захотів примазатися або дійсно вболіває мені байдуже,так дійсно вони для мене молодці і після 0-4 і совок тут ти приплів ні до чого.
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05.07.2021 07:39 Ответить
Телепню! Ти уважно читаєш те що тобі пишуть? Я тобі написав - мені "насрать" і на нашу збірну і на футбол взагалі!!! Я не шаную командні види спорту Я порівняв "Блазня" і Шевченка чисто з психологічної точки зору - обоє викручуються і брешуть щоб виправдать свої "просери"!!!
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04.07.2021 12:09 Ответить
якщо ти не "шануєш" для чого ти взагалі сюди прийщов? якщо обісрати Шевченка прив'язавши його до голобородька так ти сам обісрався,найбільший гріх людини-невдячність Маліновський грав з грижею,Беседіну ледве не відірвали ногу,після того як Крівцов отримав травму не залишилося центральних захисників (тому що Попов травмувався ще раніше) тому й напропускали з повітря з Англією.хлопці і так стрибнули вище голови і не обісрав їх тільки лінивий.я ж зі свого боку не буду опускатися до твого рівня і називати тебе бовдуром.
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05.07.2021 07:47 Ответить
Чуєш "балабайка" - що і кому ти хочеш довести?! Ще раз повторюю: Я порівняв "Блазня" і Шевченка не як "футболістів", а як "публічних людей", що діють у сфері суспільно-політичної діяльності і викручуються на рівні школярів першого класу!!!
І з-за чого я повинен буть "вдячний" тому чи іншому? Що вони мені особисто хорошого зробили? Крім того тут люди писали - у Шевченка були люди запасні, а він за весь чемпіонат їх так на поле і не випустив! Крім того писали, що на полі не було і людини, яка забила вирішальний гол у матчі з шведами! Вони всі теж були "травмовані"?!!!
А "куди" і "чого" мені "приходить" - я сам вирішую! Ти - не Бутусов і не адміністратор форуму!!!
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05.07.2021 08:03 Ответить
неправий через Friendly fire
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04.07.2021 13:21 Ответить
І хто тут цей "дружній вогонь" відкрив? І яка була тому причина? І кого цей "вогонь" захищає?
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04.07.2021 13:38 Ответить
Ха ха і тут Порошенко винний?? А нічого ,що за 30 років Україна ні разу навіть в 1\8 не виходила на Евро??? Так може це перемога Порошенка?)))
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04.07.2021 12:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/234291 "Шевченка призначили тренером ще при Порошенкові" = Для того, чтоб наша сборная побеждала Англию (с ее подбором игроков в статусе "звезд" мирового футбола), надо самим иметь эти звезды (и не столько в чемпионате Украины), уметь зажигать их, для европейских топов. Мы, вообще, впервые выступили положительно (пристойно) на этом форуме (припоминается хотя бы позор 2016 года). У нас много "гениев" на уровне колхоза, села, всяких совковых организаций закрытого типа, но, вот, чтоб показаться на мировом уровне - выбирать не из кого, да и не кому. Когда видишь по телевизору, таких, Леоненков, то лучше не смотреть - пошло и дико. Слова вроде говорят правильные, но если подумать, кто это говорит и, что он сделал, то пропадает всякое желание слушать. Шевченко же, был великим футболистом, до которого даже Малиновскому еще расти и расти. Пусть тренируются в Европе, а результат придет. Надо верить. Шевченко прав - поскольку он настоящий гений, а не...
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04.07.2021 12:27 Ответить
Не завжди коту Масляна.
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04.07.2021 10:43 Ответить
Допоки зеленські і шевченки будуть "гордитися" тим, як вони обсераються на кожному кроці і кожної хвилини - не бачити нам ні футболу українського, ні держави...
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04.07.2021 11:01 Ответить
А що , як що будуть розмовляти на мові , то відразу краще заграють ? Так ось в чому проблема ? Тоді треба набрати в команду вуйків з полонини і вони рознесуть всі збірни світу ? Навіть тренери не потрібні !
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04.07.2021 13:30 Ответить
Збірні тому і називаються Національними, що головними мотивуючими і стимулюючими факторами для них є Національні Святині і Цінності своєї Батьківщини, котрі вони в даному разі захищають грою на полі. Нерідко ці фактори врази стимулюють сили команди, компенсуючи і виснаження, і недоліки професійної підготовки. Мова народу - то його головна Святиня і Цінність і кольори Стягу і Славень і Герб.
Але, щоб таке зрозуміти потрібно мати Національну Гідність (прогугли, що то таке...) у "вуйків" її незрівнянно більше, ніж у тебе.
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04.07.2021 15:42 Ответить
Хорошо ! Какие святыни защищали игроки Швейцарии ? Какой язык и его ценность они защищали , французский ,немецкий , итальянский ? Какие святыни защищали арабы в сборных Швейцарии и Германии ? Какие святыни защищали хорваты ,албанцы , сербы в тех же командах и еще Швеции и Дании ? Какие святыни защищали игроки сборной Франции , выходцы из Алжира, Туниса и Мароко ?Национальные сборные - это не сборные по титульной национальности ! Если так делать , то нужно доказывать свою родословную чуть ли не до Адама с Евой ! ты уверен , что ты чистый украинец ? Ты уверен , что твоих пра- пра- пра- пра родственников не имели какие нибудь татаромонголы , литовцы или поляки , кацапы , немцы ? Какую гиднисть защищал Марлос в сборной ? Просто люди себя ОЩУЩАЮТ УКРАИНЦАМИ , хоть и не есть ими по национальности , но защищают и борятся за ЧЕСТЬ страны . Вы уже задолбали с тем на каком языке говорят футболисты , главное , что они защищают её честь ! В 2014 большинство в АТО говорили на руском , но они защищали свою страну от таких же говорящих на руском , потому что они ОЩУЩАЛИ себя украинцами , а не кацапами ! А такие как ты сидели на диване и балаболили за мову .
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04.07.2021 23:31 Ответить
Я одному такому "суперукраїнцю" написав - "Краще говорить і писать проукраїнські речі російською, ніж антиукраїнські - щирою українською! Медведчук з Шуфричем розмовляють і українською мовою!"
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05.07.2021 04:04 Ответить
Та было ясно с первых минут. У англичан точные пасы, мяч ведут как фокусники и только вперёд. 4:0, то обычное дело, если б наши х
хоть раз провели удачную атаку. Казалось что цель была затянуть время, что б не было 4:0,но это случилось все равно. Могло б быть и 6:0,но вратарь чудом спасал.
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04.07.2021 11:07 Ответить
Те що програли швидко забудеться, а те що дійшли до чверть фіналу, залишиться назавжди. А от рахунок міг би бути і кращим. І тим не менше - наші хлопці молодці!!!
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04.07.2021 11:10 Ответить
Обижаться тут нет на что. Просто наш нормальный уровень. Лучше чем македонцы, на уррвне Австрии и хуже 10ки европейских стран. Италия, Испания, Британия уничтожают всех.
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04.07.2021 11:10 Ответить
Коли нема гри то нема чого гордитися.Була фортуна, яка закінчилася.Один хто заслуговує похвали це Жора Бущан.
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04.07.2021 11:18 Ответить
В цьому матчі якраз він зіграв не так добре, як в інших. Може суперники були більш майстерніші.
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04.07.2021 12:22 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3274971/yunye_futbolisty_vo_dvore_na_troeschine_pered_svoim_matchem_ispolnili_gimn_ukrainy_video
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04.07.2021 11:25 Ответить
Это швейцарцы могут гордиться! А у кого выиграли мы??????
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04.07.2021 11:49 Ответить
Топові гравці Швеції оцінюються в 40-60 мільйонів евро ,а наш Ярмоленко в 5 мільйонів. Думаю є українцям чим гордитись,бо ми перемогли Швецію! А якраз саме більше лють бруд ті що вірять в чудо та казочки.. Приземліться на землю та не дитайте бруд на команду, яка вперше за 30 років не лише вишла в плей оф,але дійшла до 1\4 турніру! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing Ціна пяти гравців Збірної Англії від 80 до 120 мільйонів евро за кожного доречі..
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04.07.2021 12:10 Ответить
только что увидел как вели себя игроки ПОСЛЕ матча. Беру все свои слова обратно.
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04.07.2021 14:01 Ответить
как?
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04.07.2021 17:49 Ответить
сколько команда стоит - так она и сыграла вчера
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04.07.2021 17:49 Ответить
Як можна вийти в плей оф набравши НАЙМЕНШЕ очків серед третіх команд?? Виходе команда якраз набравша більше очків серед третіх команд! Тому Україна заслужено вишла, та ще перемогла та прошла далі. Доречі за 30 років ми перший раз в 1\8 зіграли в плей оф ,та ще крутіше в 1\4! Ти знаешь ціну топових гравців Швеції котрих Україна обіграла? 40-60 мільйонів евро! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing А англійців ще вище пятірка гравців Англії..80-120 мільйонів евро
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04.07.2021 12:18 Ответить
Ну по перше, як пишеш то хоч розбеоись , три третіх комад набрали по чотири очка і три команди по по три очка серед яких і Україна.В плей оф ми грали на чемпіонаті світу в 2006 році, поступившись тодішніп чемпіонам італійцям., що до топових гравців шведів том гравців такого рівня немає на відміну від англійців,. вони європейські середняки як і наша збірна. А що гра бездарна це ще було видно весною коли у відбіркових іграх ЧС вони дома з Фінляндією і Казахстаном умудрились зіграти в нічию,зате футбольна мафія багатіє на коштах які повині спрямовуватись на розвиток футболу.
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04.07.2021 12:50 Ответить
Почему у нас стало почти правилом назначать тренерами бывших игроков? Тренер - это человек с определенной логикой и перспективным мышлением, со своей философией, это тактик и стратег в одном стакане! Этими качествами вовсе не должен обладать футболист и как правило не обладает и не развивает эти свойства. Поэтому тренеров отбирают и даже чаще покупают, а не назначают за рысачьи бега за мячом. Мы знаем прекрасных артистов кино и театра, но они не были и не должны были быть режиссерами. При всем уважении к А.Шевченко - он не тренер и в прошлом, как игрок, даже не Роналдо. Отсюда и результат, фортуна случайно допустила Украину до четверть финала и на фоне англичан наша команда вовсе не смотрелась - нужно научиться играть, а не распасовывать мяч. А тренера всё равно Украине нужно искать!
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04.07.2021 11:57 Ответить
У англичан тренером тоже был бывший футболист сборной Англии. И Лобановский и Блохин -бывшие футболисты.
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04.07.2021 13:02 Ответить
Все рівно збірна України чудово виступила на Евро 2020 А що до Англії .. Майсерність їхніх гравців осінюється в середньому 60 мільйонів евро, п"ятіра англійців котра грала проти України коштує від 80мільйонів(Фоден), 100 мільйонів(Санчо),Стерлігн (90 мільйон.) до 120 мільойонів (за Кейна) А наш Ярмоленко має ціну 5 мільйонів.. Тому все закономірно, головне наша команда атакувала до останніх хвилин. Головна проблема в захисті, на жаль там не так все гарно мягко кажучи..
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04.07.2021 12:00 Ответить
Пишатися якось ще можна результатом, а не грою! А те, що вилетіли сильні збірні, так вони ж не після гри зі збірною України вилетіли! А зелений какаду якось хотів "збірників" підтримати!
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04.07.2021 12:01 Ответить
Народ чули переигровка беде украина англия вчорашне не считаеться
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04.07.2021 12:03 Ответить
Гордитися абсолютно нема чим
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04.07.2021 12:09 Ответить
Пишайся Бельгією. Ой, вони теж програли? Як незручно вийшло.
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04.07.2021 12:27 Ответить
Бельгія програла Італіï не так ганебно як Украіна Англіï
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04.07.2021 13:13 Ответить
Якщо помножити на трансферну вартість, те й на те вийде. Навіть в України краще.
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04.07.2021 17:48 Ответить
а ну розкажи про трансфертну вартість збірних Ісландіï та Англіï на чемпіонаті Європи 2016 року, коли Ісландія виграла 2:1 в Англіï
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04.07.2021 20:13 Ответить
Дива бувають. Англійці перепили напередодні чи ще щось.
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05.07.2021 12:28 Ответить
так? Угорщина на тому ж чемпіонаті 2016 року з найнижчою трансфертною вартістю серед всіх команд (30 млн) вийшла з першого місця з групи з Ісландією ( 41.6 млн), Португалією ( 321.7 млн)! і Австрією ( 128.4 млн)! Ще одне "чудо"?
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05.07.2021 19:22 Ответить
друже, рівень Украïни - це бувший совок, вони навіть по своïй ментальності там.
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05.07.2021 22:35 Ответить
Топові гравці Швеції оцінюються в 40-60 мільйонів евро ,а наш Ярмоленко в 5 мільйонів. Думаю є українцям чим гордитись,бо ми перемогли Швецію! А якраз саме більше лють бруд ті що вірять в чудо та казочки.. Приземліться на землю та не дитайте бруд на команду, яка вперше за 30 років не лише вишла в плей оф,але дійшла до 1\4 турніру! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing Ціна пяти гравців Збірної Англії від 80 до 120 мільйонів евро за кожного доречі..
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04.07.2021 12:11 Ответить
Ні гри, ні результату. Ні команди, ні тренера. А, найголовніше - ні волі до перемоги, ні Національної Гідності. Пох і Україна, і Честь, і Гідність. Лише ганьба і ****. Головне пошвидше роз"їхатися по світу, отримати паспорти і подорожче продатися, неважно куди, кому, за скільки... навіть москалям. Шева тут не виключення...
Кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині. Прости, Метре...
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04.07.2021 12:37 Ответить
Та і з Лобановський - дрова а не збірна була. Колективної гри не було, так вискочки , хто ближче до воріт, той може и закатить м'яч супротивнику.Дрова ....
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04.07.2021 12:47 Ответить
На відомому Чемпіонаті Європи збірна СРСР при В.В. Лобановському була на 90% з київського "Динамо". Це був зіграний колектив, котрий забивав в результаті колективної (командної) гри. Якщо хто там псував "картину" - то це окремі екземпляри зі "Спартака" і ЦСКА. Ніяких "дров" там не було - команда поступилася лише у фіналі Нідерляндам (котрих, доречі розгромила у групововому турнірі). Щодо ВВ - не треба ля-ля... Лобановський не допустив би таких баранів у команді і таких бездарів біля її керма. Нам до Нього, як до місяця рачки.
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04.07.2021 15:18 Ответить
ЗЕльоный не-ЛОХ еще тот "мотиватор" !
пусть украинская сборная поблагодарит Боженьку, что просто проиграла бритам, а

не сгорела заживо посреди стадиона ! "Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам - Цензор.НЕТ 9246

ну, как Нотр-Дам, самурайские замки и т.д.
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04.07.2021 13:15 Ответить
Да уж, целую Македонию победили, на везении пролезли в 1/8, и одолели шведов. Прям творцы легенд. Гордиться нечем, хотя и стыдиться нечего - нормальная игра второсортной сборной, старались как могли.
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04.07.2021 13:34 Ответить
В четвертьфинальных матчах победили только те, кто и должен был победить. Чуда не произошло ни в одном из матчей. Испания обыграла Швейцарию, Италия обыграла Бельгию, Англия обыграла Украину, Дания ( хоть и не гранд но весомее Чехии) обыграла Чехию. Выиграли те кому это было положено даже просто по статусу. Так что все предсказуемо. Чудеса в футболе конечно случаются, но вчера и позавчера обошлось без них. Теперь немного о нашей сборной. Прошла она в четвертьфинал благодаря не только старанию ( и уж точно не из за " класса"), а по стечению счастливых обстоятельств. Ну а в спорте без везения тоже не куда. Результат общий неплохой. Место , приличное. А вот сама игра.. конечно "не то", но тут нужно признать что наша сборная не гранд, не из высшего эшелона, и даже не из среднего.. а где то в глубокой середине второй половины. И это факт. И из этого нужно исходить Теперь по матчам. Только 15 минут супер достойной игры с голландцами, 45 минут уверенной победной игры против ( аутсайдера всего чемпионата) Македонии ( потом провал и нервы до финального свистка), вселенский позор от европейского середнячка Австрии, и вырванная на зубах, на последней минуте экстро таймов победа у играющих в меньшинстве шведов ( тоже признаемся середнячке европейского футбола).Так что результат итоговый позитивный, игра и состояние сборной нет. Но как я и сказал ранее таковы реалии украинского футбола и нашей сборной в частности. Как говорится- " каждый сверчок, знай свой шесток".,. Мы и так прыгнули " выше головы" с долей "сказочного везения".
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04.07.2021 13:37 Ответить
Перемагають ті , в кого душа і тіло, як єдине ціле, але в нас ,нажаль, тіло окремо, а сила духу не відповідає фізичній силі.
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04.07.2021 13:48 Ответить
В этом чемпионате для нашей сборной есть один плюс. Он показал, что наша игра напоминает игру дворовой команды против профессионалов. И миллионы за такую игру платить не стоит. Надо по новому проводить селекцию игроков, начиная с 14 лет по всей Украине, которые работали бы полностью на отдачу, которые жили бы футболом и имели большие амбиции.
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04.07.2021 14:36 Ответить
добре шо програли.дефендер цього коштує.
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04.07.2021 14:57 Ответить
Я так горджуся, що "боюся" завтра на роботу іти- іспанці задовбають своїми підмашками☹️
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04.07.2021 15:35 Ответить
у меня тоже самое ((( стыдно и ужасно неприятно (((
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04.07.2021 17:53 Ответить
НЕ ТВОЯ А НАША !!!
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04.07.2021 16:53 Ответить
nice english,but we wait in ukrainian. You are Shevtshenko, not Shakespeare.
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04.07.2021 17:48 Ответить
((


то все Монiка Зеленська наврочила та вiдворотила вдачу своiм дзвiнком...

"Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам - Цензор.НЕТ 9787
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04.07.2021 17:53 Ответить
але? к чему горе? вы и праввда думали, шо мы могли перепозти англичанцев?
0:4 ето наш уровень на сегодня и англичяне ето внятно обозначичили.
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04.07.2021 18:28 Ответить
англичАне.

в кацапськiй пiсля ж,ч,ш,щ я,ю, ы не пишуть. переходьте краще на мову.)
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04.07.2021 18:43 Ответить
Ну а що ще Шевченко МОЖЕ сказати про команду???
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04.07.2021 22:38 Ответить
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