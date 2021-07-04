"Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку, а игроков за самоотдачу на поле.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост он разместил на странице в Facebook в воскресенье утром.
"Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем болельщикам за вашу прекрасную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды здесь на ЕВРО 2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - говорится в сообщении.
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+34 Maks Kikol
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+34 jklpqrs
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+19 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий04.07.2021 10:01
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Інтернетні хом'ячки.
сборная и так прыгнула выше головы у англичан лучшая лига в мире их сборная стоит 1 млрд 200 млн у нас один игрок играет другой сидит на лавке в Англии про наш клубный уровень и детско-юношеский футбол вообще молчу.так что все закономерно.
Який "пан" - такі й холопи!
І з-за чого я повинен буть "вдячний" тому чи іншому? Що вони мені особисто хорошого зробили? Крім того тут люди писали - у Шевченка були люди запасні, а він за весь чемпіонат їх так на поле і не випустив! Крім того писали, що на полі не було і людини, яка забила вирішальний гол у матчі з шведами! Вони всі теж були "травмовані"?!!!
А "куди" і "чого" мені "приходить" - я сам вирішую! Ти - не Бутусов і не адміністратор форуму!!!
Але, щоб таке зрозуміти потрібно мати Національну Гідність (прогугли, що то таке...) у "вуйків" її незрівнянно більше, ніж у тебе.
хоть раз провели удачную атаку. Казалось что цель была затянуть время, что б не было 4:0,но это случилось все равно. Могло б быть и 6:0,но вратарь чудом спасал.
Кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині. Прости, Метре...
пусть украинская сборная поблагодарит Боженьку, что просто проиграла бритам, а
не сгорела заживо посреди стадиона !
ну, как Нотр-Дам, самурайские замки и т.д.
то все Монiка Зеленська наврочила та вiдворотила вдачу своiм дзвiнком...
0:4 ето наш уровень на сегодня и англичяне ето внятно обозначичили.
в кацапськiй пiсля ж,ч,ш,щ я,ю, ы не пишуть. переходьте краще на мову.)