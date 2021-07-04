Трамп снова обвинил администрацию Байдена в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на митинге в Сарасоте в штате Флорида обвинил демократов в развале полиции, наплыве в страну нелегальных мигрантов, а также в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Трамп также затронул тему роста преступности в стране, заявив, что "левые радикалы" освобождают тысячи преступников, отменив денежный залог, в результате уровень убийств достиг самого высокого в истории уровня.
Экс-президент коснулся так называемого вмешательства России в американские президентские выборы, сравнив подготовленный по итогам расследования этого вопроса доклад спецпрокурора Мюллера с "обвинениями против политических оппонентов, которые фабрикует коммунистическая нация".
Трамп завил, что администрация Байдена "преклоняется перед Россией, Китаем и Ираном". По его словам, он же приостановил строительство газопровода "Северный поток 2", за что Россия "не может любить" его.
По словам бывшего президента, он мог бы избавить США от нефтяной зависимости от России и Ближнего Востока "в течение двух недель".
Традиционно он обвинил демократов в фальсификации итогов прошлогодних президентских выборов, назвав американскую избирательную систему "больной", и заявил, что пытается "не подорвать демократию, а спасти ее".
Он повторил, что ближайшей задачей республиканцев является возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом американского конгресса на промежуточных выборах 2022 года.
Это уже второй митинг Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом.
Пожалуйста, подождите...
А там, де перерахували голоси (один штат), вимагали, власне, не це, а перевірку identity виборців: звірити імена в списках з тими, що на отриманих бюлетенях.
Нехай уточнять інші, якщо щось не так.
и рашкованские хацкеры тебя на выкуп поимели 😜
Взагалі , мене цікавить лише той президент США , який буде давити кацапню . А який він буде , лівий чи правий , чорний чи білий , та нехай хоч і фіолетовий в крапинку , мені абсолютно - покуй . ! Мене це не цікавить ..ЗОВСІМ . !
Ну тепер тобі дійшло ,, чи ще ні .?
ну ты и сволочуга хотел побольнее укусить дивчину с Монреаля шо хоккеисты проиграют
и все из-за того что мы не рвемся в твое байденовское коммунистическое завтра 😡
а дивчину с Монреаля да, она сама кого хочешь перекусит,
а ты гуляй, невостребованый.
хоч буду знати як до тебе звертатися 😬
як сьогодні вєзьмер на Брайтоні?
я вроде по взрослому спросил...
такая от суровая правда...
ЧИЯ БИ КОРОВА МУКАЛА..
Зачем было переносить посольство в Иерусалим ?
Что он улучшил в отношении к США ?
Задавайте вопрос правильно и получите половину ответа.
Байден не преклоняется перед Россией и поток достраивают.
У Вас с логикой все в порядке?
https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html
http://heyjackass.com/
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https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html
http://heyjackass.com/
https://cwbchicago.com/
https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html