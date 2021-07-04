Лукашенко - интеллигенции: "Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал интелигенцию не заниматься политикой и не совершать неправильных шагов".

Лукашенко посетил в субботу Большой театр оперы и балета, где 3 июля прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После просмотра концерта Лукашенко обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов.

Лукашенко назвал творческую интеллигенцию лицом нации, народа, государства. "Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов. Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом", - призвал Лукашенко.

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Осенью 2020 года в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников этого театра, выступивших против жестких действий силовиков в отношении участников протестов. В числе уволенных назывались первый концертмейстер оркестра Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потёмина. В Большом театре ситуацию не комментировали.

В сентябре 2020 года уволилась основная труппа театра имени Янки Купалы. Сотрудники театра сделали это в знак солидарности с ушедшим генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 человек остались тогда без работы.

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В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Демонстранты требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.