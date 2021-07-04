Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма"
Высшее военное руководство также поздравило военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, в поздравлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука отмечается: "В стране, которая восьмой год противостоит агрессивной ядерной державе, эффективный и мощный военный флот - это залог способности защищать свои национальные интересы с морского направления.
А нынешние учения "Си Бриз-2021" с компонентами совместного морского патрулирования кораблей ВМС США, это не только военно-дипломатическая демонстрация поддержки Украины в конфликте с Россией, но и манифестация, что, перенимая натовский опыт, Украина становится сильнее".
В поздравлении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака отмечается, что Военно-морские Силы Украины под лозунгом "Верность, Мужество, Сила" вместе с побратимами из других видов и родов войск (сил) с честью выполняют задачи по защите Родины в стратегически важных Азово-Черноморском регионе и в районе проведения операции Объединенных сил.
"Ежедневно своим патриотизмом и профессионализмом вы укрепляете почетный статус Украины как морской державы.
Сегодня мы продолжаем работать над развитием мощных ВМС и современного национального флота. Приоритетными задачами остаются сохранение и приумножение кадрового потенциала, пополнение флота корабельным составом, эффективным ракетным оружием и авиацией, развитие системы базирования на Черном и Азовском морях", - отметил Хомчак.
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своем поздравлении подчеркнул, что военные моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.
"С начала российской агрессии вы героически выполняете боевые задачи в территориальных водах Украины и приморских районах операции Объединенных сил. Сильные и мужественные, вы всегда готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы со стороны противника.
Вы являетесь образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства. По случаю праздника, выражаю вам благодарность за верность военной присяге, стойкость, героизм и самоотверженность", - говорится в поздравлении.
Пожалуйста, подождите...
....
Ефективність родів військ взагалі-то можна вирахувати за формулою.
Але для початку необхідне точне визначення самого терміну.
Ефективність військ= величина завданих збитків ворогу віднесена до витрачених власних засобів.
*****.
За власними методиками ..))На теперішній момент :
Перші з кінця -ВМФ .
Другі -ВПС.
А от Найбільш ефективними у цьому відношенні є диверсійні Групи.далі -засоби РЕБ(недорозвинені в Україні,а в Росії :
Станции РТР
«Кольчуга» • «Корсар-М» • «Вега» • «Валерия» • «Инфауна» • «Автобаза» • «Свет» • «Дзюдоист» • «Лесочек» • «Лорандит» • «Охота» • «Рама» • «Таран» • «Дозор» • «Рубикон» • «Сахалин» • «Вектор» • «Синтез»
Станции РЭБ
«Лиман» • «Красуха» • «Леер» • «Леер-3» • «Гималаи» • «Москва» • «Ртуть» • «Мурманск» • «Терек» • СПН • «Гроза» • Р-330
Комплексы управления средствами РЭБ
«Автобаза-М» • «Маузер» • «Валдай» • «Кордон-60М»
із засобів Сухопутних Сил в зоні АТО найефективнішими виявились
- розвідувальні дрони(розвідка) ,міномети (мобільність і простота) і система "арта"(точність) керування вогнем артилерії ,.і ,звичайно ,ДРГ..Все це зараз і використовує сторона противника..
http://www.unian.ua/society/1093703-flot-vms-ukrajini-do-2020-roku-hochut-zbilshiti-vtrichi.html Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
Генштаб- Стадо тупорилих совків і казнокрадів..
-------------------------------
а місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.
1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська
1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.
"Целью любого парада является демонстрация военной способности армии. Здесь основная цель - усладить глаза высоких начальников на трибунах", - написала она.
Берлинская обратила внимание на ортопедические последствия маршировки на каблуках: "Каждый удар каблуком по бетону - удар по позвоночнику".