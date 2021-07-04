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Новости Агрессия России против Украины
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ВМС (1447) Корнийчук (129) поздравление (1055) Наев (337) Хомчак (250)

Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма"

Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил:

Высшее военное руководство также поздравило военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в поздравлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука отмечается: "В стране, которая восьмой год противостоит агрессивной ядерной державе, эффективный и мощный военный флот - это залог способности защищать свои национальные интересы с морского направления.

А нынешние учения "Си Бриз-2021" с компонентами совместного морского патрулирования кораблей ВМС США, это не только военно-дипломатическая демонстрация поддержки Украины в конфликте с Россией, но и манифестация, что, перенимая натовский опыт, Украина становится сильнее".

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В поздравлении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака отмечается, что Военно-морские Силы Украины под лозунгом "Верность, Мужество, Сила" вместе с побратимами из других видов и родов войск (сил) с честью выполняют задачи по защите Родины в стратегически важных Азово-Черноморском регионе и в районе проведения операции Объединенных сил.

"Ежедневно своим патриотизмом и профессионализмом вы укрепляете почетный статус Украины как морской державы.
Сегодня мы продолжаем работать над развитием мощных ВМС и современного национального флота. Приоритетными задачами остаются сохранение и приумножение кадрового потенциала, пополнение флота корабельным составом, эффективным ракетным оружием и авиацией, развитие системы базирования на Черном и Азовском морях", - отметил Хомчак.

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Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своем поздравлении подчеркнул, что военные моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.

"С начала российской агрессии вы героически выполняете боевые задачи в территориальных водах Украины и приморских районах операции Объединенных сил. Сильные и мужественные, вы всегда готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы со стороны противника.

Вы являетесь образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства. По случаю праздника, выражаю вам благодарность за верность военной присяге, стойкость, героизм и самоотверженность", - говорится в поздравлении.

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Топ комментарии
+5
Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма" - Цензор.НЕТ 7198

....
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04.07.2021 11:44
+2
7 футів під кілем.
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04.07.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
Слова от Хомчака про честь звучат особо патриотично! Что то мне подсказывает, что два других тоже ни раз читали кацапскую присягу на случай плана «Б».
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04.07.2021 11:30 Ответить
про це розповідали нам Кучма і Кравчук - нам не потрібна армія ,з ким ми збираємось воювати , кругом одні дружні країни ... тепер сидять з кацапами і сепарами перемовини ведуть ...
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04.07.2021 11:42 Ответить
Авакову заборонили привітати Нацполіцію?
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04.07.2021 11:39 Ответить
Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма" - Цензор.НЕТ 7198

....
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04.07.2021 11:44 Ответить
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України.
Ефективність родів військ взагалі-то можна вирахувати за формулою.
Але для початку необхідне точне визначення самого терміну.
Ефективність військ= величина завданих збитків ворогу віднесена до витрачених власних засобів.

*****.
За власними методиками ..))На теперішній момент :
Перші з кінця -ВМФ .
Другі -ВПС.

А от Найбільш ефективними у цьому відношенні є диверсійні Групи.далі -засоби РЕБ(недорозвинені в Україні,а в Росії :
Станции РТР
«Кольчуга» • «Корсар-М» • «Вега» • «Валерия» • «Инфауна» • «Автобаза» • «Свет» • «Дзюдоист» • «Лесочек» • «Лорандит» • «Охота» • «Рама» • «Таран» • «Дозор» • «Рубикон» • «Сахалин» • «Вектор» • «Синтез»
Станции РЭБ
«Лиман» • «Красуха» • «Леер» • «Леер-3» • «Гималаи» • «Москва» • «Ртуть» • «Мурманск» • «Терек» • СПН • «Гроза» • Р-330
Комплексы управления средствами РЭБ
«Автобаза-М» • «Маузер» • «Валдай» • «Кордон-60М»

із засобів Сухопутних Сил в зоні АТО найефективнішими виявились
- розвідувальні дрони(розвідка) ,міномети (мобільність і простота) і система "арта"(точність) керування вогнем артилерії ,.і ,звичайно ,ДРГ..Все це зараз і використовує сторона противника..
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04.07.2021 11:58 Ответить
,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
http://www.unian.ua/society/1093703-flot-vms-ukrajini-do-2020-roku-hochut-zbilshiti-vtrichi.html Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?Корнійчук, Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Військово-морських сил: "Ви є взірцем честі та патріотизму" - Цензор.НЕТ 3828
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
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04.07.2021 11:59 Ответить
7 футів під кілем.
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04.07.2021 12:01 Ответить
, у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1962761230559791 привітанні начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука зазначається: "Для країни, яка восьмий рік протистоїть агресивній ядерній державі, ефективний і потужний військовий флот - це запорука здатності захищати свої національні інтереси з морського напрямку


Генштаб- Стадо тупорилих совків і казнокрадів..
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а місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.
1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська
1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.
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04.07.2021 12:03 Ответить
Основательница "Центра поддержки аэроразведки" и бывшая военнослужащая добровольческого батальона "Айдар" Мария Берлинская предложила обуть в туфли на каблуках генералов во главе с министром обороны Андреем Тараном.
"Целью любого парада является демонстрация военной способности армии. Здесь основная цель - усладить глаза высоких начальников на трибунах", - написала она.
Берлинская обратила внимание на ортопедические последствия маршировки на каблуках: "Каждый удар каблуком по бетону - удар по позвоночнику".Корнійчук, Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Військово-морських сил: "Ви є взірцем честі та патріотизму" - Цензор.НЕТ 9918
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04.07.2021 11:55 Ответить
Є такий тост. За тих хто в морі, а хто на березі той і сам нап"ється.
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04.07.2021 12:34 Ответить
ура перемога
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04.07.2021 19:04 Ответить
 
 