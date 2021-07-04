Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма"

Высшее военное руководство также поздравило военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в поздравлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука отмечается: "В стране, которая восьмой год противостоит агрессивной ядерной державе, эффективный и мощный военный флот - это залог способности защищать свои национальные интересы с морского направления.

А нынешние учения "Си Бриз-2021" с компонентами совместного морского патрулирования кораблей ВМС США, это не только военно-дипломатическая демонстрация поддержки Украины в конфликте с Россией, но и манифестация, что, перенимая натовский опыт, Украина становится сильнее".

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В поздравлении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака отмечается, что Военно-морские Силы Украины под лозунгом "Верность, Мужество, Сила" вместе с побратимами из других видов и родов войск (сил) с честью выполняют задачи по защите Родины в стратегически важных Азово-Черноморском регионе и в районе проведения операции Объединенных сил.

"Ежедневно своим патриотизмом и профессионализмом вы укрепляете почетный статус Украины как морской державы.

Сегодня мы продолжаем работать над развитием мощных ВМС и современного национального флота. Приоритетными задачами остаются сохранение и приумножение кадрового потенциала, пополнение флота корабельным составом, эффективным ракетным оружием и авиацией, развитие системы базирования на Черном и Азовском морях", - отметил Хомчак.

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Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своем поздравлении подчеркнул, что военные моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.

"С начала российской агрессии вы героически выполняете боевые задачи в территориальных водах Украины и приморских районах операции Объединенных сил. Сильные и мужественные, вы всегда готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы со стороны противника.

Вы являетесь образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства. По случаю праздника, выражаю вам благодарность за верность военной присяге, стойкость, героизм и самоотверженность", - говорится в поздравлении.