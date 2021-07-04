Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский

Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а к концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе своего визита в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

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Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

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