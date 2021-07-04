РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5859 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
14 146 112
армия (8253) ВМС (1447) Зеленский (19024)

Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский

Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский

Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а к концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе своего визита в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине. ВИДЕО

Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

Также читайте: Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
И этот корабль будет всех бомбить
показать весь комментарий
04.07.2021 11:37
+22
Четырежды уклонист от армии будет на "Байрактаре" исполнять фигуры высшего пилотажа. Или на рояле. А какая разница? Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 408
показать весь комментарий
04.07.2021 11:45
+22
Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3182
показать весь комментарий
04.07.2021 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чмирьок дістав чарівну "паличку для піаніно" і будує нею українцям повітряні замки. Він вже заплатив вчителям 4000 баксів в місяць, можна йти далі. Явно чмирьок готується до дострокових на цю осінь, щоб обнулити свій п'ятирічний термін, бо далі буде повна дупа і чмирьок вже не обереться. В ОП Єрмака вже давно гуляють такий сценарій
показать весь комментарий
04.07.2021 13:10 Ответить
....целый корабль? Офигеть! Думаю не катер голимый, а монстр, как и наша Мрыя!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 13:45 Ответить
Личный Его Императорского Высочества принца Кирну 4-х золотых знамен именной бомбовоз "Горный Орел"

(Стругацкие. Обитаемый остров.)
показать весь комментарий
04.07.2021 13:59 Ответить
В Николаеве куча кораблестроительных заводов, а мы строим в Турции
показать весь комментарий
04.07.2021 14:21 Ответить
да наверняка одни корпуса заводов остались. ни кадров, ни оборудования (((
показать весь комментарий
04.07.2021 14:39 Ответить
Была бы воля запустить заводы. Нашлось бы и оборудование и люди, тем более, если бы была достойная оплата труда. Пол города безработных.
показать весь комментарий
04.07.2021 14:47 Ответить
Бла, бла, бла + відосики и нарід втішений.
показать весь комментарий
04.07.2021 14:38 Ответить
Пытался хоть кто-нибудь не проверить, а хотя бы записать весь этот БЕСКОНЕЧНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП? Все эти бесчисленные миллионы и миллиарды тестов, вакцин, мостов, деревьев, самолетов и кораблей... Сам то он это не запоминает и не считает нужным выполнять. Всю жизнь он зарабатывал именно этим - пустым бессмысленным трёпом со сцены и никому (кроме ка-дыркина) не пришло в голову с него спросить за базар...
показать весь комментарий
04.07.2021 16:27 Ответить
Погодите, а самолет уже построен, которым будем всех бомбить или на 2030 год запланирпован?
показать весь комментарий
04.07.2021 18:00 Ответить
хорошо, правильно.
в смысле, а-а-аа зрадазрада.
показать весь комментарий
04.07.2021 19:17 Ответить
"бесплотные летательные аппараты" - оригинально. Их сбить нереально.
показать весь комментарий
04.07.2021 20:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 