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Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский

Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский

Международные военные учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство Украины и партнеров в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе в связи с агрессивными действиями Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня ВМС Украины в Одессе,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм, принципов международного права, это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", - сказал Зеленский.

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По его словам, нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю их существования.

"В той или иной роли в них кроме Украины и США участвуют Великобритания, Турция, Германия, Франция, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Австралия, Израиль, Италия, Дания, Швеция, ОАЭ Япония, много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса", - отметил глава государства.

По его убеждению, эти учения являются очередным испытанием для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения.

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Зеленский отметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в НАТО.

Президент подчеркнул, что главное, чего достигается на таких учениях, - это защита моря и приморских областей Украины.

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Топ комментарии
+8
При серьозному шухері Зеленський сам усіх здасть, включаючи міжнародних партнерів, як було з вагнерівцями.
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04.07.2021 12:14
+6
Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3639
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04.07.2021 12:00
+5
Щось сьогодні сцюцюрон занадто активний.
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04.07.2021 12:04
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Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3639
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04.07.2021 12:00 Ответить
Заголовок норм. Після слова зєленьській, через кому добавте ввху. Ппц, зєцьіцєрон(((
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04.07.2021 12:02 Ответить
Щось сьогодні сцюцюрон занадто активний.
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04.07.2021 12:04 Ответить
Сьогодні день ВМФ і кловун всюди на першому плані. Таку нагоду пропіаритись він не упустить.
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04.07.2021 12:09 Ответить
Ти знаєш, цікаво було б почути поздоровлення від Люськи Арестович.
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04.07.2021 12:16 Ответить
після непосильної праці по зніманню відосіків, поїхав відпочити в Одесу.
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04.07.2021 12:18 Ответить
"Блазень":
- Дорогі співвітчизники і наші зарубіжні союзники! Спішу вас повідомить, що, не зважаючи на мою тупість і відкритий ідіотизм, жадібність і продажність мого оточення, і наш з ними загальний спротив укріпленню обороноздатності України, навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у противостоянні воєнним загрозам у Чорному морі!"
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04.07.2021 12:29 Ответить
Странно воспринимать такие речи от зелёного уклониста.
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04.07.2021 12:06 Ответить
Чотирикратний бігун від призову про воєнні загрози.
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04.07.2021 12:06 Ответить
При серьозному шухері Зеленський сам усіх здасть, включаючи міжнародних партнерів, як було з вагнерівцями.
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04.07.2021 12:14 Ответить
...а, чего без бинокля?
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04.07.2021 13:42 Ответить
айайаай зрадазрада.
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04.07.2021 19:19 Ответить
 
 