РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4763 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 124 16
поздравление (1055) США (24820) ВСУ (6271)

ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости

ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости

Вооруженные Силы Украины поздравили коллег, друзей, союзников из Вооруженных Сил США и весь дружественный народ и правительство с 245-м Днем Независимости США.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

"Благодарны США за то, что более 30 лет стоят на стороне Украины, поддерживают украинский народ и диссидентов во время тоталитарного угнетения коммунистического совкового режима, а особенно последние более 8 лет - самые тяжелые годы в современной истории Украины", - говорится в сообщении.

ВСУ благодарны за всестороннюю логистическую поддержку и многолетний преподавательский и методический вклад тренеров армии США по боевой обороне, за тренинги по психическому здоровью для военных психологов ВСУ, курсантов, консультативную и логистическую помощь, медицинские тренинги, за программы поддержки ветеранов и реабилитации раненых, образовательные, научные, языковые и инфраструктурные проекты, презентации и гранты IT-оборудования в рамках Программы правительства США по внедрению информационных технологий для ВСУ, а также за техническую и вооруженную помощь и поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях российской агрессии.

Также читайте: Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма"

"ВСУ благодарны Соединенным Штатам, которые решительно стоят с Украиной в поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности в условиях российской агрессии в рамках многонациональной объединенной комиссии и Joint Multinational Training Group-Ukraine для усиления возможностей ВСУ и их способности противодействия агрессии со стороны российской федерации.

(...)
Американская поддержка Украины является важной частью помощи, которая должна способствовать установлению стабильности и безопасности в Европе локально и в мировом масштабе.

Средства, предусмотренные на протяжении семи лет, направлены на укрепление боевых возможностей Вооруженных Сил Украины противодействия российской агрессии, сохранения жизни и здоровья украинских военных, которые защищают суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Киеву военной помощи на $28 млн больше, чем в прошлом году, - посольство Украины

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 425ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 4880
показать весь комментарий
04.07.2021 12:11
+10
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
04.07.2021 12:12
+7
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 8329

...
показать весь комментарий
04.07.2021 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 425ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 4880
показать весь комментарий
04.07.2021 12:11 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/04/petro-poroshenko-pryvitav-amerykanskyj-narod-iz-dnem-nezalezhnosti/ Петро Порошенко привітав американський народ із Днем незалежності
показать весь комментарий
04.07.2021 12:22 Ответить
Ви дістали з вашим сраним баригою.
Це вам ваші куратори дають вказівку усюди його пхати?
показать весь комментарий
04.07.2021 12:46 Ответить
Приєднуюсь!!! З святом США!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 14:04 Ответить
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
04.07.2021 12:12 Ответить
ЗСУ привітали колег, друзів, союзників із ЗС США, а також весь дружній народ та уряд із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 6169
показать весь комментарий
04.07.2021 13:17 Ответить
Я раньше очень негативно относился к США (был под влиянием рос/советской пропаганды). Да и сейчас тоже противник некоторых военных компаний США- как явных, так и скрытых. Но чем восхищаюсь- 245й День только (т.е. год, в нашем понимании), а какое мощное государство удалось построить- №1, уже десятки лет! Всё благодаря, новым и поэтому прорывным идеям в экономике. Не боялись люди экпериментировать в своё время, несмотря на то, что старые английские консерваторы пердуны говорили- "так нельзя, это так не будет работать! Послушайте нас, старых пердунов!" Потом война с пердунами, потом победа над ними и результат какой!
показать весь комментарий
04.07.2021 12:22 Ответить
А кацабздины развалили Союз до пустых прилавков и голодного мордобоя в очереди в Макдональдс возле кремля.
Голодные гегемоны в рваных лаптях.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:36 Ответить
То шо развалили-да. По поводу "голодного мордобоя перед Макдональсом" не так. Там не из-за еды(не из-за желания хоть чем-то насытиться) были очереди, а из-за неведомой на тот момент "зверушки"- новый подход в обслуживание, разрекламированное (без самой "рекламы" представление, чистые полы, чистые столы, невиданные до этого упаковки, новый вкус, улыбающийся персонал.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:44 Ответить
А я вспоминаю как за двумя кусками мыла в одни руки по талонам час в очереди с улицы в магазин в 1991 году стоял. Будь проклят союз советских социалистических республик и все то, что с ним связано!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 16:03 Ответить
Воистину, будь прокляты любые ограничивающие права и свободы людей, союзы. Но там про очереди голодных в "Магдак" спрашивали. А он был тогда открыт только в Москве. А голодные в Москве в Макдональс не ходили.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:10 Ответить
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 8329

...
показать весь комментарий
04.07.2021 12:27 Ответить
А в этом глубокий смысл есть.
Едут два украинца в Нью-Йорке в такси, естественно базарят мовою. Таксист поворачивается и говорит - "Добрый день". Это правда, не анекдот! Таксист хорошо провел время в Яворове.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:27 Ответить
 
 