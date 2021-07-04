ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости

Вооруженные Силы Украины поздравили коллег, друзей, союзников из Вооруженных Сил США и весь дружественный народ и правительство с 245-м Днем Независимости США.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

"Благодарны США за то, что более 30 лет стоят на стороне Украины, поддерживают украинский народ и диссидентов во время тоталитарного угнетения коммунистического совкового режима, а особенно последние более 8 лет - самые тяжелые годы в современной истории Украины", - говорится в сообщении.

ВСУ благодарны за всестороннюю логистическую поддержку и многолетний преподавательский и методический вклад тренеров армии США по боевой обороне, за тренинги по психическому здоровью для военных психологов ВСУ, курсантов, консультативную и логистическую помощь, медицинские тренинги, за программы поддержки ветеранов и реабилитации раненых, образовательные, научные, языковые и инфраструктурные проекты, презентации и гранты IT-оборудования в рамках Программы правительства США по внедрению информационных технологий для ВСУ, а также за техническую и вооруженную помощь и поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях российской агрессии.

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"ВСУ благодарны Соединенным Штатам, которые решительно стоят с Украиной в поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности в условиях российской агрессии в рамках многонациональной объединенной комиссии и Joint Multinational Training Group-Ukraine для усиления возможностей ВСУ и их способности противодействия агрессии со стороны российской федерации.

(...)

Американская поддержка Украины является важной частью помощи, которая должна способствовать установлению стабильности и безопасности в Европе локально и в мировом масштабе.

Средства, предусмотренные на протяжении семи лет, направлены на укрепление боевых возможностей Вооруженных Сил Украины противодействия российской агрессии, сохранения жизни и здоровья украинских военных, которые защищают суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказано в сообщении.

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