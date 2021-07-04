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Новости Агрессия России против Украины
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ВМС (1447) провокация (1456) россия (93003) Си-Бриз (130) военные учения (3434) Черное море (1436) Неижпапа Алексей (71)

"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze

Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота, а также корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации, которые наблюдают за ходом международных учений Sea Breeze.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море

Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.
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Топ комментарии
+5
4 липня багате на професійні свята...
"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 437"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9310
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04.07.2021 12:31
+5
Коли тільки Командувача ВМС тільки призначили, мав "щастя" прочитать на одному ресурсі діалог двох кацапів, що пробували "потролить" його прізвище:
- Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
- Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
Не витримав - "вставив п"ять копійок":
- Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
"Заткнулися"
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04.07.2021 12:50
+2
"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 1254"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7535

...
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04.07.2021 12:32
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4 липня багате на професійні свята...
"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 437"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9310
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04.07.2021 12:31 Ответить
"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 1254"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7535

...
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04.07.2021 12:32 Ответить
Можна було б сказати інакше... Скажімо так:
При провокації московитів умови навчань перейдуть в стадію максимально наближених до реальності дій
Ну це так, щоб потролити...
Наврядчи московити полізуть на об'єднану групу кораблів навіть для картинки і побряцати своєю іржею... Хоча цим мавпам з гранатою дурі хватить
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04.07.2021 12:34 Ответить
Коли тільки Командувача ВМС тільки призначили, мав "щастя" прочитать на одному ресурсі діалог двох кацапів, що пробували "потролить" його прізвище:
- Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
- Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
Не витримав - "вставив п"ять копійок":
- Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
"Заткнулися"
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04.07.2021 12:50 Ответить
Під час навчань то малоймовірно, а от після, коли всі повернуться на свої бази, то почнуть активно провокувати українські ВМС на всіх акваторіях Чорного і Азовського морів. Треба ретельно готуватись.
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04.07.2021 13:03 Ответить
...(стыдливо) можно попросить его сменить прозвище, а то сколько раз попадаюсь на феномене, когда спешу текст бегло охватить - не Неижпапа, а (простите) Не и жопа (еще раз простите, моторика-с)
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04.07.2021 13:40 Ответить
"Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5141Отлично, пусть паРаша собирает весь свой флот. А ещё надо корабли тихоокеанского флота. И пусть прихватят волжскую ,каспийскую и Амурскую флотили.
Вообщем все собирутся, что бы сразу по всем жахнуть.
Цусима-2.
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04.07.2021 13:43 Ответить
Ого,як лапотники сциканули,аж на душі радісно стало! Сцять-значить при першому шухері-з"БРИЗ"нуть!
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04.07.2021 15:24 Ответить
Да пусть сымают,как корабль "атакуют " Кацапы проглотят
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04.07.2021 14:37 Ответить
 
 