"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze

Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота, а также корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации, которые наблюдают за ходом международных учений Sea Breeze.

Об этом командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал он.

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Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.