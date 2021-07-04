"Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze
Вдоль побережья Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота, а также корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации, которые наблюдают за ходом международных учений Sea Breeze.
Об этом командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал он.
Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.
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При провокації московитів умови навчань перейдуть в стадію максимально наближених до реальності дій
Ну це так, щоб потролити...
Наврядчи московити полізуть на об'єднану групу кораблів навіть для картинки і побряцати своєю іржею... Хоча цим мавпам з гранатою дурі хватить
- Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
- Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
Не витримав - "вставив п"ять копійок":
- Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
"Заткнулися"
Вообщем все собирутся, что бы сразу по всем жахнуть.
Цусима-2.