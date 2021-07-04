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ВМС (1447) Зеленский (19029) Одесса (7740) Черное море (1436)

Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море

Украина не позволит Российской Федерации ограничивать свободу судоходства в Черном море и будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Одессе.

Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не исключаем провокаций со стороны России", - Командующий ВМС Украины Неижпапа об учениях Sea Breeze

Автор: 
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Топ комментарии
+49
и ножкой топнул?
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04.07.2021 12:30
+33
Про обстріли на Донбасі, ЗЕлений страус мовчить🙁
Третій день обстріли в напрямку Авдіївки, в тому числі - цивільних будинків.
Жодної реакції від керівництва держави, і, зокрема від "верховного головнокомандуючого".
Зате два звернення від нього до футбольної збірної, максимально висвітлювані офіційними джерелами.
Замість "закінчення війни" - свідоме ігнорування війни.
В.Прозапас
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04.07.2021 12:32
+28
Этому идиоту могут верить только такие же идиоты как и он сам. По факту, зеЛох сделал за два года все, чтобы у нас не только не было флота, но и провокорабельной защиты - "нептун".
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04.07.2021 12:39
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и ножкой топнул?
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04.07.2021 12:30 Ответить
Не ножкой и не топнул,а сыграл на рояле
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04.07.2021 12:40 Ответить
Вот так сразу? Может быть, сначала нужно было по-хорошему- в глаза ввп посмотреть, мир там поискать. А то сразу - на рояле
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04.07.2021 13:31 Ответить
Чи ти ба! А яким же ото чином панунцьо ЗЕ не допустить отих обмежень?!
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04.07.2021 13:06 Ответить
В Британії якось обрали мером ... кота.
В Римі сенатором - ... коня.
Але блазня обрати Головнокомандуючим - це вже перебір...
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04.07.2021 13:14 Ответить
Так,кіт чи кінь хоч би мовчали...Як то кажуть,ми ніколи не жалкуємо коли лишній раз змовчали,ми лишень жалкуємо коли лишній раз щось сказали...
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04.07.2021 16:38 Ответить
НЕТ!
Достал два УЗИ.
Перезарядил их.
Грозно нахмурился.
Цикнул зубом.
...
Проснулся и сказал:
- Дайте еще один косячок - забористая травка сегодня!
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04.07.2021 13:26 Ответить
И затрусил маленькими кулаченками в воздухе.
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04.07.2021 14:05 Ответить
"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства"

_Кем?! Так и не услышал кто супостат-то?
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04.07.2021 12:32 Ответить
не можна називати, бо нам ще серіали "тій стороні" продавать.
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04.07.2021 12:35 Ответить
А то Ермак яйца оторвет.
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04.07.2021 12:40 Ответить
Про обстріли на Донбасі, ЗЕлений страус мовчить🙁
Третій день обстріли в напрямку Авдіївки, в тому числі - цивільних будинків.
Жодної реакції від керівництва держави, і, зокрема від "верховного головнокомандуючого".
Зате два звернення від нього до футбольної збірної, максимально висвітлювані офіційними джерелами.
Замість "закінчення війни" - свідоме ігнорування війни.
В.Прозапас
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04.07.2021 12:32 Ответить
А в Азовському?????????????????????????????????????????
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04.07.2021 12:33 Ответить
Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море - Цензор.НЕТ 7613
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04.07.2021 12:34 Ответить
а можно узнать какими силами и средствами ?
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04.07.2021 12:37 Ответить
Дули с берега крутить будет.
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04.07.2021 13:32 Ответить
А х.з? Коли Порошенко дозволив катерамппохід з Чорного у Азовське море згідно міжнародних і міждержавних договорів, Зєлєнскій назвав це провокацією. Тому мені самому цікаво, про що це ослик рече. Напевне знову ахінею для зебілів.
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04.07.2021 15:40 Ответить
в союзе с НАТО
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04.07.2021 17:49 Ответить
уже есть такой союз и полномочия говорить от его имени ?
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04.07.2021 17:55 Ответить
совместные с Украиной военные учения Sea Breeze-ето и есть союз против ********
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04.07.2021 19:01 Ответить
учения это только учения
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04.07.2021 19:25 Ответить
ето так кажется ,тем кто не разбирается в политике
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04.07.2021 19:56 Ответить
как мне повезло встретить человека, который разбирается
так какие у нас в этом союзе права и обязательства и объязательства партнеров перед нами или это просто так союз?
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04.07.2021 20:38 Ответить
тут даже не надо особо разбираться и так ясно что ето идет на пользу Украине и укрепляет нашу защиту на море
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05.07.2021 00:09 Ответить
А в Азовском море? Или Зеля промахи по Азовскому морю уже на Порошенко списал?
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04.07.2021 12:37 Ответить
а ка не допустит?... гунявым скрипом напугает?
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04.07.2021 12:37 Ответить
Вот так наверное: https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk «Літаки летять - будемо всіх бомбить» ...
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04.07.2021 12:52 Ответить
Этому идиоту могут верить только такие же идиоты как и он сам. По факту, зеЛох сделал за два года все, чтобы у нас не только не было флота, но и провокорабельной защиты - "нептун".
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04.07.2021 12:39 Ответить
Будет писать жалобы и записывать видосики.
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04.07.2021 12:41 Ответить
И как же?
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04.07.2021 12:49 Ответить
Так "Блазню"! Не зважаючи на весь твій і твого "охвістя" шалений спротив, Україна не допустить обмежень Росією свободи судноплавства у Чорному морі
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04.07.2021 12:54 Ответить
Тiльки я б додав " ... з партнерами по НАТО", т.к. САМIЙ (однiй) ненцi не впоратися, як сказанув дуже зверхньо сам "величнiйший...". Цей "стратег" насамперед повинен бавитися iграшковими в ваннi, для практики.
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04.07.2021 18:00 Ответить
Вовачка вискоче в море на бойовому коні і порубає всіх шашкою.
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04.07.2021 12:55 Ответить
На гідроскутері із сувенірною булавою.
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04.07.2021 14:04 Ответить
Про яке українське "достоинство" в Чорному морі йдеться, коли ця істота виступає на причалі, навіть не маючи гідного військового корабля навіть для виступу?
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04.07.2021 13:00 Ответить
также как в Азовском не допустила?
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04.07.2021 13:00 Ответить
***** издало указ: только мокшанское игристое вино может называться "Шампанским"!
К выпуску уже подготовлена серия "Вдова *****"!
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04.07.2021 13:02 Ответить
Лишилося прийняти закон що лише фільми, зняті у рашці, можуть називатися фільмами. А Голлівуд- то буде самодіяльність.
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04.07.2021 14:34 Ответить
Наглости кацапов просто нет предела.. провинция Шампань ( Франция) должна писать на этикетках, что это игристое вино.. а Параша, страна вечнозеленых помидоров, свои помои будут называть шампанским!
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04.07.2021 15:25 Ответить
На самом деле эти учения "Sea Breeze", это очень нужный и важный момент. Это хороший щелчок по носу РФ. Они там что-то тужатся, что-то строят из себя, накачивают чувство собственный важности. А на деле- мировые морские державы захотели провести учения и проводят. И никто не у кого ничего не спрашивает и внимания не обращает. Просто захотели и делают. И чьё-то погавкивание даже не замечают.
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04.07.2021 13:03 Ответить
Смешно получилось - выдавай такие перлы и дальше.
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04.07.2021 13:30 Ответить
Вам уже не смешно, на самом деле. А потом ещё плакать будите.
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04.07.2021 13:31 Ответить
Проксенышу смешно,что его недострана убивает украинцев?
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04.07.2021 13:49 Ответить
одиннарот ? русишшвайн ?
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04.07.2021 15:04 Ответить
Смешно цап выглядит, Украина сосвоими союзниками учения проводят! А изгой пуйло подглядывает , да думает, как бы его хоть мелкую пакость сделать? А кто у пуйла в чёрном море союзник. Есть хоть кто?
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04.07.2021 15:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/484966, кацапсина, ваш сЦарь ***** доцарювался,что россию,во всем Мире уже считают страной-изгоем, а на вас русских плюют, гнобят вас санкциями и называют русиш-швайн ,вот ето уже смешно!
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04.07.2021 17:54 Ответить
У нашего Полководца бравый и напористый вид. Знаете, чего нехватает? Ему бы отростить усы... и непременно чтобы торчали в стороны см по 9 в каждые стороны (и никоем случае черным кубиком под носом - уже авторские права у ЧЧ и АГ)
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04.07.2021 13:15 Ответить
«У нас іде війна і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і Таран та Хомчак - їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда. Реформа іде від початку війни і не зупиняється, треба робити різкі кроки». Владимир Зеленский в интервью Мосейчук.

Сорян, что не про каблуки. Речь ведь не идет о критике ради критики. Что не нравится тот же Таран, так, что есть не возможно. Министр это функция. Идеальный министр это тот, чью фамилию не помнят, потому что шестеренки крутятся, все навощено, все работает как часы. Много мы вот знаем в Европе фамилий МО? Наши же постоянно на слуху. Правда, президент видит работу над ошибками. Ожидаемый вопрос - какими ошибками?

Обещали принять на вооружение и закупать «длинную» версию «Ольхи» - не сделали. У Павлоградского завода 156 млн. чистого убытка в 2020 году, людей сокращали. Причем, много сокращали - 600+ человек. Экспортные контракты заключили в неназванную страну , в свою армию пока не закупали.

В 2021 неоднократно обещали первый дивизион «Нептуна». Выяснили, что как дивизиона не будет его в текущем периоде, но машинки на параде покатаем. Рисовали рисовали батальоны «Оплотов» - Т-64 будем использовать следующие четверть века.

Обещали по проекту Ольха еще в 2019 году начать поставку пусковых - теперь в этом году первый испытательный экземпляр. Сколько лет ждать пока в начнется серия? А мы полк развернули в бригаду да и ресурс "Смерчей" совковых не вечный.

Америка скоро пересядет на наши «Дозоры». Все 12 штук.

Регулярные залеты по питанию. То секеля какие-то дают на полигоне в Гондурасе, то умудрились британцев гречкой накормить, теперь россияне таскают ипсо по сети. Ну не едят гречки в Европе, пора бы запомнить, с 90-ых годов этот Си Бриз - не выучили вкусы партнеров?

Как там поживают 70 штук БТР-4 морпехам в текущем году? И не раз и не два говорили что сдадут, а сколько сдали - третий квартал пошел? Заказывают башни на тендере - крайние из них по договору отгружают в 2022 году. Но по всем СМИ - сдадим в этом. Зачем обещать то, что по плану не будет завершено? Тайна великая есть.

Зарплату когда думают поднимать в армии? Кассир в Киеве зарабатывает 14 тысяч уже. Мало того зарплата - долги копятся по поднаемным, оздоровительным и прочим выплатам.

Может пора это, быстрее делать работу над ошибками? Чтобы годами не строили 7 катеров и 3 года подряд не переносили строительство патронных заводов? А то что-то резкие шаги какие-то не резкие.
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04.07.2021 13:18 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2968396393372728&id=100006071894836
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04.07.2021 13:19 Ответить
"Дайте Зєлє карабін,
Буде Зєля хунвєйбін!"👹
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04.07.2021 13:18 Ответить
Цинічний брехун і базіка. Особисто ти нічого не робиш для захисту України від фашистської росії. Трусливий шпанюк з підворотні.
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04.07.2021 13:21 Ответить
А в Азовском? Там ведь уже допустили ограничение свободы судоходства. Что величайший лидер всей вселенной собирается с этим делать?
А то он только трынеть мастак.
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04.07.2021 13:29 Ответить
...он не трындит, видать разузнал, где древние копачи Затычку Черного моря спрятали: если Раша будет и далее выпендриваться наш Главнюк лично выдернет пробку и море ...ВСЁ
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04.07.2021 13:36 Ответить
"Для этого мы посадим еще полтораста милларстов деревьев...и спилим бюджет под корень!
"
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04.07.2021 14:06 Ответить
ЗРАДА! ))
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04.07.2021 14:12 Ответить
а был бы Петро Алексеич....до сих пор бы матросики с катеров сидели в рашке..)))
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04.07.2021 14:14 Ответить
Зеленський хоче сказати що пошле моряків у води, на котрі претендують кацапи?
Ой.
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04.07.2021 14:32 Ответить
Своїм стоянням в позі Зю перед пуйлом та відкриттям справ проти тих, хто реально демонстрував, що твої бізнес-партнери кацапи не одноосібні власники Чорного моря, ти аж ніяк не поставиш окупанта на місце.
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04.07.2021 14:16 Ответить
чАво, чАво? чмо квартальное, ты у ***** спросило про то, что ты сможешь допускать кацапейскому Мордору, а что нет?
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04.07.2021 14:47 Ответить
Четырежды немобилизованный хитрожопый гроссе-истребитель
Первым дрыснет на историческую родину при первых залпах.
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04.07.2021 15:39 Ответить
«Я смогу! Я докажу! Я покажу!... Обо мне узнают. Обо мне заговорят!...» © м/ф. Возвращение блудного попугая.
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04.07.2021 15:57 Ответить
Чому ж ти язик у дупу запхав, коли фєдєрасти бризкали слиною, на прохід британського есмінця???
Чому не було твоєї заяви, клован гумовий???
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04.07.2021 16:05 Ответить
квартальний пздбл.
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04.07.2021 16:05 Ответить
Хорошая речь. Видимо кто-то на ухо диктовал
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04.07.2021 16:47 Ответить
Утопим ЧФ РФ ?
У нас есть 14 адмиралов - это сила.
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04.07.2021 16:50 Ответить
Трепло
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04.07.2021 17:32 Ответить
ЗЕ в 2019-м похерил морской трибунал против Роиси.

Не допустит он... Сцыкло.
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04.07.2021 17:38 Ответить
Дуже цікаво яким чином недопусте,як що не вкладується грошима в розробки українських озброєнь,від слова зовсім.?
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04.07.2021 17:44 Ответить
Зєля пора на "вихід" .... я розумію що себе ганьбити то твоя професія а Україну вже ДОСИТЬ!!! Комплекс дитинства "янєлох" не заглушиш так.
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04.07.2021 17:54 Ответить
Бойко-рошенківська істерика
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04.07.2021 19:42 Ответить
хорошая правильная заява
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04.07.2021 19:25 Ответить
Яким чином?
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04.07.2021 19:41 Ответить
клован и брагар два сапога пара енх
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04.07.2021 20:18 Ответить
ермак отрыгнул с пуза видосик дали и снова проглотил наше солнышко 2 ярда в год стоит но папикам не жалко мы ведь терпилы
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04.07.2021 21:00 Ответить
заявление хорошее...но вот гогтова ли Украина силой остановить силовые давления РФ после всех учений,когда останется сама? Готовы ли морские силы кадрово в руководящем составе мгновенно принимать правильные решения при внезапной агрессии РФ или провокации? Учения не могут прохолдить всё время.когда-то нужно быть готовыми и к боевому противостоянию как раз с тем.чтобы у РФ отпала всякая охота "проверять на прочность " каждого президента Украины.
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04.07.2021 21:58 Ответить
В Азовском море уже ограничили, Керченский пролив почти закрыли. В Черном море заходят почти в Очаков. Что за бред несет Мойша?
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04.07.2021 22:37 Ответить
Где спротив, а где гундосый....
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05.07.2021 00:27 Ответить
Ага. Коли намагалися це зробити у азовському то якесь гундосе чмо кричало що відправили хлопців на смерть та вивело мордора з під морських санкцій. Тепер Азовського моря фактично нема. Пора брати під особистий контроль Чорне..
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05.07.2021 08:48 Ответить
 
 