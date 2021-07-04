Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море
Украина не позволит Российской Федерации ограничивать свободу судоходства в Черном море и будет отстаивать нормы и принципы международного права.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Одессе.
Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.
"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
В Римі сенатором - ... коня.
Але блазня обрати Головнокомандуючим - це вже перебір...
Достал два УЗИ.
Перезарядил их.
Грозно нахмурился.
Цикнул зубом.
...
Проснулся и сказал:
- Дайте еще один косячок - забористая травка сегодня!
_Кем?! Так и не услышал кто супостат-то?
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Жодної реакції від керівництва держави, і, зокрема від "верховного головнокомандуючого".
Зате два звернення від нього до футбольної збірної, максимально висвітлювані офіційними джерелами.
Замість "закінчення війни" - свідоме ігнорування війни.
В.Прозапас
так какие у нас в этом союзе права и обязательства и объязательства партнеров перед нами или это просто так союз?
К выпуску уже подготовлена серия "Вдова *****"!
Сорян, что не про каблуки. Речь ведь не идет о критике ради критики. Что не нравится тот же Таран, так, что есть не возможно. Министр это функция. Идеальный министр это тот, чью фамилию не помнят, потому что шестеренки крутятся, все навощено, все работает как часы. Много мы вот знаем в Европе фамилий МО? Наши же постоянно на слуху. Правда, президент видит работу над ошибками. Ожидаемый вопрос - какими ошибками?
Обещали принять на вооружение и закупать «длинную» версию «Ольхи» - не сделали. У Павлоградского завода 156 млн. чистого убытка в 2020 году, людей сокращали. Причем, много сокращали - 600+ человек. Экспортные контракты заключили в неназванную страну , в свою армию пока не закупали.
В 2021 неоднократно обещали первый дивизион «Нептуна». Выяснили, что как дивизиона не будет его в текущем периоде, но машинки на параде покатаем. Рисовали рисовали батальоны «Оплотов» - Т-64 будем использовать следующие четверть века.
Обещали по проекту Ольха еще в 2019 году начать поставку пусковых - теперь в этом году первый испытательный экземпляр. Сколько лет ждать пока в начнется серия? А мы полк развернули в бригаду да и ресурс "Смерчей" совковых не вечный.
Америка скоро пересядет на наши «Дозоры». Все 12 штук.
Регулярные залеты по питанию. То секеля какие-то дают на полигоне в Гондурасе, то умудрились британцев гречкой накормить, теперь россияне таскают ипсо по сети. Ну не едят гречки в Европе, пора бы запомнить, с 90-ых годов этот Си Бриз - не выучили вкусы партнеров?
Как там поживают 70 штук БТР-4 морпехам в текущем году? И не раз и не два говорили что сдадут, а сколько сдали - третий квартал пошел? Заказывают башни на тендере - крайние из них по договору отгружают в 2022 году. Но по всем СМИ - сдадим в этом. Зачем обещать то, что по плану не будет завершено? Тайна великая есть.
Зарплату когда думают поднимать в армии? Кассир в Киеве зарабатывает 14 тысяч уже. Мало того зарплата - долги копятся по поднаемным, оздоровительным и прочим выплатам.
Может пора это, быстрее делать работу над ошибками? Чтобы годами не строили 7 катеров и 3 года подряд не переносили строительство патронных заводов? А то что-то резкие шаги какие-то не резкие.
Буде Зєля хунвєйбін!"👹
А то он только трынеть мастак.
"
Ой.
Первым дрыснет на историческую родину при первых залпах.
Чому не було твоєї заяви, клован гумовий???
У нас есть 14 адмиралов - это сила.
Не допустит он... Сцыкло.