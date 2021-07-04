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Новости Агрессия России против Украины
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США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский

США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты относительно обновления нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, много лет шли разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и "мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе".

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"В порту "Пивденный" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются 2 катера типа "Island " и ожидается пополнение еще не менее 3 катеров, которые сейчас проходят модернизацию в США", - сообщил президент.

Он уточнил, что конкретными мероприятиями наполняется и подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией: в краткосрочной перспективе, по его словам, украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Зеленский отметил, что возрождение украинского флота в последние годы - "это доказательство наших реальных действий для решения оборонных задач и задач в сфере безопасности".

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"У нас есть реформированные органы военного управления флота, которые активно внедряют стандарты НАТО. 4 экипажа патрульных катеров от командира до матроса ранее прошли курсы подготовки в США и показали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса", - уточнил глава государства.

Он также напомнил, что год назад в Украине обсуждали и считали показатели для формирования военно-морской базы на Азовском море.

"И уже сегодня военно-морская база "Восток" в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще двумя боевыми катерами", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, в нашем государстве также продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

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Он напомнил, что ранее в Украине были успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

"Наша гордость - морская пехота - шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации... Таких примеров эффективного и результативного взаимодействия с нашими иностранными партнерами - уже десятки, за что я хочу искренне поблагодарить каждую страну, каждого из наших партнеров", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+20
Наработки команды порошенко дают свои плоды. А зеЛох даже о нормальных вакцинах не может договорится, я уже не говорю о проведении переговоров с американцами, без зашкваров и позора для Украинцев.
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04.07.2021 12:43
+15
случилось два года назад

США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9373
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04.07.2021 13:00
+13
Воно може тільки скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
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04.07.2021 12:40
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Це тільки завдяки блазню. Ура!
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04.07.2021 12:36 Ответить
А скільки вже катерів побудовано в Україні за 2+роки правління Зелкенського?
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04.07.2021 12:38 Ответить
Воно може тільки скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
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04.07.2021 12:40 Ответить
Зеля все перекрыл "кораблями плана" на 3 года вперед.
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04.07.2021 12:46 Ответить
Mark VI будут не "наши" катера !!!!!!!!!
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04.07.2021 12:47 Ответить
Можно будет отправить по Днепру браконьеров ловить))
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04.07.2021 12:40 Ответить
Вони універсальні і розтрощать ескадру браконьєрів вщент.
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04.07.2021 12:43 Ответить
Две пушки, шесть пулеметов, управляемые ракеты Гриффин, при скорости катера 41 узел (76 км/ч). Шо там гонять?..
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04.07.2021 12:47 Ответить
США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7126
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04.07.2021 12:41 Ответить
Наработки команды порошенко дают свои плоды. А зеЛох даже о нормальных вакцинах не может договорится, я уже не говорю о проведении переговоров с американцами, без зашкваров и позора для Украинцев.
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04.07.2021 12:43 Ответить
Хто на шо вчився.
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04.07.2021 12:44 Ответить
дык таки дык !
Порох консерваториев по классу писянина не заканчивал
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04.07.2021 12:48 Ответить
США безкоштовно передають, треба брать. Але, згоден, треба і самим будувати.
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04.07.2021 12:52 Ответить
Так шо - не надо катеров?
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04.07.2021 13:09 Ответить
Почему не нужных? Обоснуй.
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04.07.2021 13:15 Ответить
Ты стрелки не переводи - обосновывай.
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04.07.2021 13:38 Ответить
Так делали еще буквально два года назад. И вдруг... что случилось два года назад?
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04.07.2021 12:52 Ответить
случилось два года назад

США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9373
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04.07.2021 13:00 Ответить
ага. свой фрегат "владимир великий" на стапелях уже строится лет 20. позорники...
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04.07.2021 13:02 Ответить
Дальше буде больше. Украина уже тихим сапом интегрируется в нужную орбиту. Через лет двадцать не будет уже оснований для смешков от рос.троллей. Типа "ха-ха, сколько вам там дали- два, три...а может 5?" Всё это сейчас они пока делают "хорошую мину, при плохой игре", но потом будет уже невозможно даже имитировать будет смех (как они сейчас, пытаются это делать).
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04.07.2021 12:55 Ответить
Достижения Зеленского ширятся день ото дня.
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04.07.2021 12:59 Ответить
Cельчук Байрактар и его братья придумали боевой военно-=морской дрон камикадзе...нафиг те катера..бабло на них палить...,увидел на горизонте подлодку Курск хрясь дроном и от нее не останется даже аккумулятора...
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04.07.2021 13:00 Ответить
расскажи это американцам, у которых под двадцатку авианосцев
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04.07.2021 13:03 Ответить
В США 11 авианосцев мужик,ты че в натуре?
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04.07.2021 13:04 Ответить
ну, может. суть в том, что боевые корабли все равно не потеряли своего смысла.
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04.07.2021 13:32 Ответить
"Курськ" турки не пропустять - у нього "двигло" ядерне Не можна згідно міжнародного законодавства проходить у Чорне море суднам з ядерними двигунами І до того ж - ВСІ судна зобов"язані проходить Босфор в надводному положенні - турки гідрофонами "просіюють" його цілодобово Це - "раз"! Підводний човен під водою навіть "супердрон" не побачить - "це два"! У нього нема відповідної апаратури І "три" - він теж не "сліпий"!
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04.07.2021 14:37 Ответить
За поражение от сборной Англии,премьер Британии Джонсон построит в Украине не 2 базы НАТО,а 4...,Андрей Шевченко и его Орлы па любасу чемпионы...,восьмая команда в Европе это Круто...
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04.07.2021 13:03 Ответить
США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський - Цензор.НЕТ 745 Мистер Порошенко,я вам построю 5 баз НАТО.... Джонсон слабак...
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04.07.2021 13:06 Ответить
Скажить, этот сенатор Зэлэнски от дэмократов или трампист? Плиз
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04.07.2021 13:31 Ответить
а ти коли почнеш щось робити для армії, опудало йбане?
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04.07.2021 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/vatashow/videos/343752863960335 2014 рік.На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди приїхав на гастролі перед бойовиками «95 квартал», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку Зеленський похвалив бойовиків тричі повторивши, що вони «молодці».
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04.07.2021 14:38 Ответить
какая пидступненькая зрадулька.
ааа караульчик.
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04.07.2021 19:27 Ответить
 
 