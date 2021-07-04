США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты относительно обновления нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, много лет шли разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и "мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский

"В порту "Пивденный" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются 2 катера типа "Island " и ожидается пополнение еще не менее 3 катеров, которые сейчас проходят модернизацию в США", - сообщил президент.

Он уточнил, что конкретными мероприятиями наполняется и подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией: в краткосрочной перспективе, по его словам, украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Зеленский отметил, что возрождение украинского флота в последние годы - "это доказательство наших реальных действий для решения оборонных задач и задач в сфере безопасности".

Также читайте: Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море

"У нас есть реформированные органы военного управления флота, которые активно внедряют стандарты НАТО. 4 экипажа патрульных катеров от командира до матроса ранее прошли курсы подготовки в США и показали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса", - уточнил глава государства.

Он также напомнил, что год назад в Украине обсуждали и считали показатели для формирования военно-морской базы на Азовском море.

"И уже сегодня военно-морская база "Восток" в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще двумя боевыми катерами", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, в нашем государстве также продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

Также читайте: Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский

Он напомнил, что ранее в Украине были успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

"Наша гордость - морская пехота - шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации... Таких примеров эффективного и результативного взаимодействия с нашими иностранными партнерами - уже десятки, за что я хочу искренне поблагодарить каждую страну, каждого из наших партнеров", - сказал Зеленский.