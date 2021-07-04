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ВМС (1447) Таран Андрей (267)

Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС

Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС

Будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права, а его соблюдение в Азово-Черноморском регионе могут обеспечить Военно-морские силы Вооруженных сил Украины при поддержке государств-членов Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении министра обороны Украины Андрея Тарана по случаю Дня ВМС ВСУ.

По его словам, основными направлениями развития ВМС Украины на долгосрочный период является усиление способностей корабельного состава, береговой компоненты и морской авиации.

В частности, рассматривается строительство силами отечественного оборонно-промышленного комплекса, закупка и получение средствами международной технической помощи новых кораблей: ракетных катеров нового поколения, десантных кораблей разных классов, кораблей и катеров патрульного класса, безэкипажных подводных аппаратов и новых типов судов обеспечения. Для этого реализуются совместные масштабные проекты с украинскими предприятиями, США, Великобританией, Турцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнийчук, Хомчак и Наев поздравили военнослужащих с Днем Военно-Морских Сил: "Вы являетесь образцом чести и патриотизма"

Относительно береговой компоненты ВМС, по словам Тарана, военные части уже оснащаются новейшими образцами вооружения, в частности береговыми ракетными комплексами наземного базирования "Нептун" с противокорабельными ракетами Р-360. В перспективе украинский берег будут защищать 122-мм реактивные системы залпового огня и 155-мм самоходные артиллерийские установки украинского производства, добавил министр.

Также, по его словам, крайне важным является развитие авиационной компоненты, прежде всего, обеспечение летной годности и модернизации имеющегося парка летательных аппаратов, приобретение специализированных вертолетов, разработка нового отечественного патрульного самолета. Также вскоре в состав морской авиационной бригады будут включены беспилотные авиационные комплексы "Байрактар".

"ВМС являются незаменимой составляющей обороны Украины и важным военно-политическим механизмом в Азово-Черноморском регионе. Они утверждают Украину как независимую морскую державу на мировой арене. В 2021 году у ВМС есть значительные результаты развития и усилении возможностей. Флот пережил сложные времена и развивается сегодня благодаря людям: вам - матросам, офицерам, адмиралам. И вы приближаете реализацию будущего украинских ВМС уже сегодня", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина не допустит ограничения Россией свободы судоходства в Черном море

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Топ комментарии
+5
Дивно, що сцюцюрон не відкрив кримінальну справу на прохід Англійського корабля по територіальними водами України.
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04.07.2021 13:06
+3
Тобто Порошенко був правий, коли направляв катери Керченською протокою???
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04.07.2021 13:04
+3
Оборонознатність країни залежить, в першу чергу, від здатності марширувати пруським шагом жінок-військовослужбовців на високих підборах!
А взагалі, звичайно, дуже сумно - витягнули з пенсії старого пердуна, який взагалі дуже далекий від воєнної справи, і призначили міністром оборони в воюючій країні.
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04.07.2021 13:04
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Правила форума Совет форумчан
страна, которая строила авианосцы, закупает отработанный хлам в сша и британии. вот это печально...
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04.07.2021 13:00 Ответить
І покажи той авіаносець???
Це не авіаносець, а качка - яка і плаває, і літає, і ходить... І все це вона робить хрєново...
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04.07.2021 13:09 Ответить
флагман вмс китая "ляонин".
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04.07.2021 13:31 Ответить
Шаньдун флагман, побудований виключно китайцями...)))
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04.07.2021 19:37 Ответить
ахтунг!!! написано строила... именно строила а не проектировала.... или разницы не
видим?
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04.07.2021 13:50 Ответить
********! яка різниця хто будували чи проектували лайно висєру 1143)))
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04.07.2021 19:33 Ответить
дядя если вам реально какая разница то начинайте строить адронный коллайдер
проект естественно не нужен
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05.07.2021 07:42 Ответить
дитино, якщо тобі насправді є різниця то ліпше заткай свого расєйськомовного радянського писка і не ганьби висєр 1143...
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05.07.2021 19:58 Ответить
майн либер фроинд идите биттэ нах...........
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06.07.2021 05:31 Ответить
Відпрацьовані автівки "ета страна" купує на ура сотнями тисяч а ось військові кораблі має будувати вже виключно власні не гірші за Zumwalt...)))) велика кількість таких як ти телепнів в Україні, вот єто дійсно пєчально...
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04.07.2021 19:46 Ответить
Тобто Порошенко був правий, коли направляв катери Керченською протокою???
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04.07.2021 13:04 Ответить
Дивно, що сцюцюрон не відкрив кримінальну справу на прохід Англійського корабля по територіальними водами України.
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04.07.2021 13:06 Ответить
по отношению к морякам он точно был неправ и а учётом итогового выхлопа
вапщенипанятна..... а вот Крым, часть Донбасса и акваторию Азова официально
объявить оккупированными раисей правоты нефатило....
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04.07.2021 13:48 Ответить
Оборонознатність країни залежить, в першу чергу, від здатності марширувати пруським шагом жінок-військовослужбовців на високих підборах!
А взагалі, звичайно, дуже сумно - витягнули з пенсії старого пердуна, який взагалі дуже далекий від воєнної справи, і призначили міністром оборони в воюючій країні.
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04.07.2021 13:04 Ответить
Більш ворожої до народу і при цьому виключно недієздатної влади і вр в Україні ще не було(((
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04.07.2021 13:17 Ответить
Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС.
Он то хоть сам понял что сказал?Мокшане нарушили международное право захватив и морскую територию Украины а наш МВФ должен соблюдать международное право и невходить на захваченую територию.Как вам такое будущее Украины по видению Тарана?
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04.07.2021 13:13 Ответить
Базіки,брехуни і тупі мерзоти нічого не роблять для підвищення обороноздатності України,а тільки піаряться.
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04.07.2021 13:15 Ответить
Майбутнє України залежить від здатності обирати нормального президента. І тут, на жаль, доволі сумна тенденція.
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04.07.2021 13:29 Ответить
Этот парень толковый : понимает как шлюпку отличить от шкафута, и почему в каютах гальюн без цепочек слива, ей-ей ему бы по морям пешком ходить - готовый волк морской!!!
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04.07.2021 13:29 Ответить
С&икун, чотирижни відкосивший від армії, - приймає парад.
Тварина, що розвалює ЗСУ, базікає про боєздатність...
Навіть не знаю, плакати чи сміятись...
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04.07.2021 13:39 Ответить
будущее Украины зависит от того каких люлей сегодня навешают расисе
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04.07.2021 13:44 Ответить
это если таки навешают
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04.07.2021 13:51 Ответить
Якщо ху@лостан не буде робити шкоду, інфа про орків в змі дорівняється "0". Для нарциса ввху - смерть.
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04.07.2021 14:26 Ответить
верная заява.
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04.07.2021 19:32 Ответить
Майбутнє України залежить від здатності українських воборців розрізняти, де золото, а де гі...но.
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04.07.2021 19:37 Ответить
 
 