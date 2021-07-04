Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей"
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил личный состав и ветеранов Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины за достойную службу и верность военной присяге.
Как передает Цензор.НЕТ, говорится в его поздравлении по случаю Дня ВМС ВСУ.
"Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей, которые в сложных условиях, днем и ночью обеспечивают надежную защиту морских рубежей и коммуникаций, портов и побережья нашей страны", - сказано в нем.
Президент отметил, что личный состав ВМС ВСУ в день своего профессионального праздника совместно с военнослужащими стран-партнеров продолжает прилагать значительные усилия для наращивания боевых возможностей морской компоненты украинской армии, отрабатывая в ходе международных учений "Си Бриз 2021" учебно-боевые задачи на море, в воздухе и на суше.
"От имени украинского народа выражаю благодарность всему личному составу и ветеранам ВМС за достойную службу и верность военной присяге. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Убежден, что украинские моряки и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", - говорится в поздравлении.
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