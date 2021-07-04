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ВМС (1447) Зеленский (19042) поздравление (1055)

Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей"

Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС:

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил личный состав и ветеранов Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины за достойную службу и верность военной присяге.

Как передает Цензор.НЕТ, говорится в его поздравлении по случаю Дня ВМС ВСУ.

"Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей, которые в сложных условиях, днем и ночью обеспечивают надежную защиту морских рубежей и коммуникаций, портов и побережья нашей страны", - сказано в нем.

Президент отметил, что личный состав ВМС ВСУ в день своего профессионального праздника совместно с военнослужащими стран-партнеров продолжает прилагать значительные усилия для наращивания боевых возможностей морской компоненты украинской армии, отрабатывая в ходе международных учений "Си Бриз 2021" учебно-боевые задачи на море, в воздухе и на суше.

"От имени украинского народа выражаю благодарность всему личному составу и ветеранам ВМС за достойную службу и верность военной присяге. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Убежден, что украинские моряки и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС

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Топ комментарии
+14
Уклоніст від призиву в ЗСУ---вітає воїнів. Це цирк шапіто. Воїни !Де ваша гідність. Слухаємо цього цинічного брехуна і базіку,а думати не хочемо.
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04.07.2021 13:12
+11
Ты долги по выплатам верни, дезертир. И восстанови замороженные проекты. Это будет лучшим поздравлением. .
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04.07.2021 13:17
+8
Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей" - Цензор.НЕТ 2296
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04.07.2021 13:23
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Уклоніст від призиву в ЗСУ---вітає воїнів. Це цирк шапіто. Воїни !Де ваша гідність. Слухаємо цього цинічного брехуна і базіку,а думати не хочемо.
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04.07.2021 13:12 Ответить
Записи интервью Зеленского и сепаратистов ДНР.

Зеленский :Дончане захватили танк? (украинский) Молодцы! (1,42)


Зеленский : МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ОДИН И ТОТ ЖЕ НАРОД. (2,32)

Зеленский о том, что не пойдет в президенты:
Страна заслуживает серьезную кандидатуру (3,13)

 Видео https://www.youtube.com/watch?v=I58kPsPrPW8
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04.07.2021 13:13 Ответить
Ты долги по выплатам верни, дезертир. И восстанови замороженные проекты. Это будет лучшим поздравлением. .
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04.07.2021 13:17 Ответить
Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей" - Цензор.НЕТ 2296
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04.07.2021 13:23 Ответить
Ветерану 4-х призывов - можно верить!🐸
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04.07.2021 13:23 Ответить
После его поздравлений не забудьте палубу корабля продизенфицировать.
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04.07.2021 13:28 Ответить
Він виступав на причалі. У нього навіть немає корабля НАВІТЬ ДЛЯ ВИСТУПУ ПРЕЗИДЕНТА не кажучи уже для "захисту морських рубежів".
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04.07.2021 14:48 Ответить
Тогда причал.
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04.07.2021 17:27 Ответить
Пустопорожнє базікало!
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04.07.2021 13:41 Ответить
Зелін піар набирає обертів і піде в рознос.
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04.07.2021 13:50 Ответить
Особливо варто би відмітити "мужніх і відданих", котрі здалися без єдиного пострілу і здали військові кораблі у Керченській протоці москалям не вчинивши навіть спроби до спротиву. А зустрічали як "героїв". Мабуть і футболістів так зустрічатимуть: обісралися по - повній програмі, але - "герої"... Допоки так буде - не буде у нас ні ВМС, ні футболу, ні самої Держави.
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04.07.2021 14:55 Ответить
А скільки кораблів залишили в Криму?
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04.07.2021 14:59 Ответить
ЁПТВОЮЖ-МАТЬ,вот эта гнида антиукраинская точно никакого морального права не имеет даже заикаться или инспектировать ВСУ и ветеранов,ПОЦ-УКЛОНИСТ !!!
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04.07.2021 17:17 Ответить
ууу, ненавижу-ненавижу, верните святого конфетника!
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04.07.2021 19:28 Ответить
 
 