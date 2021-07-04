"Слуга народа" Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 22:00 в Дарницком районе Киева на улице Русовой патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини.LIVE.

Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором утвердили состояние наркотического опьянения.

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В то же время, по информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. Пока же у Брагара забрали водительское удостоверение.

Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах - это снял на видео корреспондент LIVE.

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Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Еще во время инцидента всплыла интересная деталь: депутат ездил не на своем автомобиле. Иномарка Toyota Camry зарегистрирована на Лысенко Михаила Борисовича, 1991 года рождения. Кто это такой и какое отношение имеет к депутату - осталось неизвестным.

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