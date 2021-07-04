РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10291 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 252 5
карантин (16728) Олимпиада (1045) Токио (63) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио могут пройти без зрителей

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио могут пройти без зрителей

Около 40% соревнований летних Олимпийских игр в Токио могут пройти без зрителей в целях предосторожности против потенциальной новой волны COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

В ближайшее время организаторы Игр и правительство Японии проведут совещание, на котором определят допустимое количество зрителей на стадионах. Рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости арен с 10-ти до 5 тысяч.

Если лимит будет сокращен, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, запланированные после 21.00, пройдут без зрителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх, - Зеленский в телефонном разговоре с президентом МОК Бахом

Ограничения могут, в частности, коснуться церемоний открытия и закрытия Олимпиады, бейсбольных и футбольных матчей, соревнований по легкой атлетике.

Как известно, Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Также смотрите: Обратный отсчет до летней Олимпиады запустили в Японии. ВИДЕО

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх 2020 в Токио. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
японцы не зря бьют в барабаны - знают, шо грядет.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:09 Ответить
Там кацапам плыть близко, вот они и страхуются.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:11 Ответить
а кацапня безродная под кольцами как всегда? - ето теперь их родина....
мельдоний отам в ведре на выходе - черпай коцап-спортсмен-нарик
завтра досыпят...
показать весь комментарий
04.07.2021 16:14 Ответить
И 34% соревнований - без спортсменов.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:31 Ответить
Оно и хорошо: никто не дерётся, не бросает стаканчики, не мочится в кустах.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:47 Ответить
 
 