Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио могут пройти без зрителей

Около 40% соревнований летних Олимпийских игр в Токио могут пройти без зрителей в целях предосторожности против потенциальной новой волны COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

В ближайшее время организаторы Игр и правительство Японии проведут совещание, на котором определят допустимое количество зрителей на стадионах. Рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости арен с 10-ти до 5 тысяч.

Если лимит будет сокращен, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, запланированные после 21.00, пройдут без зрителей.

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Ограничения могут, в частности, коснуться церемоний открытия и закрытия Олимпиады, бейсбольных и футбольных матчей, соревнований по легкой атлетике.

Как известно, Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх 2020 в Токио.