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люди с инвалидностью (352) Шмыгаль Денис (2591)

Кабмин утвердил порядок обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту, - Шмыгаль

Кабмин утвердил порядок обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин утвердил порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Создаем безбарьерную среду в Украине. Правительство утвердило порядок обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и транспорту".

Он продолжил: "Документ предусматривает единые правила для строительства инфраструктуры, которая будет одинаково доступна для всех людей. Наличие физических препятствий просто недопустимо". 

"Совместно с Первой леди Еленой Зеленской и общественностью мы внедряем современные подходы и практики в соответствии с Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года", - резюмировал Шмыгаль.

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Кабмин утвердил порядок обустройства средств беспрепятственного доступа инвалидов в здания и транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8064
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04.07.2021 16:59 Ответить
т.е пацан - подмогни коляску в трамвай уже не надо будет?
или до етого еще 20 леат?
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04.07.2021 17:01 Ответить
Позабирают коляски. Нет колясок, не нужна и инфраструктура.
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04.07.2021 17:30 Ответить
зеленый срач....
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04.07.2021 17:02 Ответить
Следующим шагом будет закупка услуг по оборудованию таких новейших инноваций без проведения открытых торгов у нужной фирмы?
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04.07.2021 17:15 Ответить
очередной распил бабла!
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04.07.2021 17:49 Ответить
О, очередной повод для штрафов
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04.07.2021 18:31 Ответить
Совместно с первой бледи..😀😀
Та бледи тупа как пробка...как и ее мужинек...
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04.07.2021 18:34 Ответить
 
 